« Ils étaient dix », les petits Nègres... une censure qui rappelle l’histoire de paille et de la poutre !

J'aimerais ici réagir à cette nouvelle perle bien-pensante qui condamne l'usage du mot, espérant avoir par là effacé du paysage les injustices qui lui sont attachées.

En Occident, nous sommes devenus des champions dans cet Art.

Mais nous dénonçons la paille sans voir la poutre qui nous habite.

Voici le plan de cet Article :

>> Les Dix Petits Nègres du Roman

>> Le Nègre

>> La paille

>> La poutre

>> Les Dix Petits Nègres du Roman

« Dix Petits Nègres », c'est un des chefs-d’œuvre d'Agatha Christie (1940).

Ce roman raconte le piège tendu à dix personnes invitées dans une maison isolée, sur une énigmatique ''Île du Nègre''. Ils seront tous assassinés, un par un, de différentes manières, sans que jamais le meurtrier ne soit identifié.

Ces dix Nègres correspondaient aux dix couplets d'une comptine à l'époque bien connue. Le titre du livre se réfère aussi à dix statuettes de Nègres, que le livre dit posées sur une table : à chaque décès, une statuette disparaissait...

Cette comptine a été utilisée pour rythmer le récit, et les statuettes permettaient de visualiser les étapes de ce même récit. Connaissant cette comptine, le lecteur du roman savait dès le début qu'ils succomberaient tous.

Le couple comptine–statuettes est un artifice littéraire qui structure le récit. A l'époque, le mot censuré ne choquait personne... Par ailleurs, le roman lui-même n'a rien de raciste.

Par la suite, Agatha Christie utilisera d'autres Comptines pour d'autres romans : « Cinq Petits Cochons », ou bien « Un, Deux, Trois... », etc

En Annexe 1 est proposée la toute première version de la comptine : « Dix petits Indiens » (Français & Anglais). Son adaptation a donné « Dix petits Nègres » (Français).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

>> Le Nègre

« Le nègre ne peut nier qu’il soit nègre ni réclamer pour lui cette abstraite humanité incolore : il est noir. Ainsi est-il acculé à l’authenticité : insulté, asservi, il se redresse, il ramasse le mot de “nègre” qu’on lui a jeté comme une pierre, il se revendique comme noir, en face du blanc, dans la fierté » (J-P Sartre)

Le concept de ''Négritude'' inventé par Aimé Césaire, a été repris par Léopold Sedar Senghor. Il s'est même approprié le mot pour en devenir le porte-parole. Il explique que « la Négritude n’a jamais insisté sur la couleur de la peau mais sur l’ethnicité. Comme on le sait, l’ethnicité n’est pas seulement la race avec ses qualités physiques, mais davantage la culture avec ses valeurs de civilisation » (L. S. Senghor)

Ainsi, le Nègre n'a pas besoin d'être gommé. Il témoigne de « la personnalité collective négro-africaine . » Qui n'a pas besoin d'être dissimulée. Ceux qui utilisent le terme ''Nègre'' dans un sens impropre devraient, eux, s'ajuster. Mais comme ils sont la grande majorité, on adopte un artifice : la censure.

>> La paille

En septembre 2020, l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie décide de débaptiser le livre, et Amazon met cela en œuvre : on fait disparaître le mot ''Nègre''. Tout cela est habillé d'intentions vertueuses : effacer le mot qui pourrait blesser.

Pourtant, en Occident, prospèrent tranquillement le racisme et les discrimination, sous diverses formes. Depuis longtemps. Quand on ne peut plus nier les faits, on s'efforce de les masquer. Si j'osais, je dirais que l'on a besoin de ''se blanchir'' : un coup de gomme, ça fait toujours plus propre. Sans changer notre odeur.

On a remplacé le titre censuré … En anglais, ça a donné ''Ten Little Indians'' et ''And Then There Were None''. Par la même occasion l'ïle du Nègre devient ''Indian Island'' puis ''Soldier Island''... En Français aussi, c'est devenu l' ''Île du Soldat''....

….que de contorsions pour croire pouvoir se donner l'apparence de bonnes personnes.

Ce qui est désolant c'est que, même en France, on se prête volontiers à ce petit jeu de pseudo-respect des autres en changeant un mot. Mais il s'agit d'une aliénation mentale.

>> La poutre

Nous faisons tout un plat pour l'usage d'un mot (Nègre) que nous n'avons utilisé depuis des lustres que de manière négative, péjorative, insultante. Et nous avons mis le mot dans une catégorie honnie... sans que cela ne nous gêne d'ailleurs pour continuer à être nous-mêmes vis-à-vis de ceux étiquetés dudit mot.

Et nous avons fait de même pour l'usage d'expressions pouvant être perçues comme racistes, homophobes , antisémites , incitant à la violence , à la haine raciale , invitant au génocide ,...

Cependant, les Chrétiens ne sont-ils pas aliénés pour adopter-adorer les livres (non censurés) citant leur Dieu qui, précisément, ordonne de pratiquer ces mêmes abominations ? Ceci dans des textes qui ont été (et continuent à être) utilisés dans la vraie vie pour justifier des intentions (et même des actions) pour motifs religieux (ou politiques dans les pseudo-démocraties) :

> Homosexuels pratiquants punis de mort

« Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort : leur sang retombera sur eux. » (Lev. 20:13)

> Génocides ordonnés par Dieu

« Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, (...) » (Deut. 20 : 16-17)

« Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville ! (…) Ils s'emparèrent de la ville, - et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux boeufs, aux brebis et aux ânes. » (Josué 6 : 16, 20-21)

[Moïse dit :] Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui ; mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme » (Nombres 31 : 7-9, 14-18) Détail en Annexe 3

> Massacre du peuple élu organisé par Dieu

« A cause de ses infidélités envers moi ; Aussi je leur ai caché ma face, Et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, Afin qu'ils périssent tous par l'épée. » (Ézéchiel 39 : 17-24, 29 ) : détail en Annexe 2

« Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ; La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées ; La moitié de la ville ira en captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » (Zacharie 14:2)

> Pratique normale du massacre des enfants et du viol des femmes

« Voici, le jour de l'Éternel arrive, Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, Qui réduira la terre en solitude, Et en exterminera les pécheurs. (…) Tous ceux qu'on trouvera seront percés, Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, Leurs maisons seront pillées, et leurs femmes violées. » (Esaïe 13 : 9, 15-16)

> Les peuples soumis sont asservis

« Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. » (Deut. 20 : 10-11)

> Des droits inférieurs pour le peuple Cananéen

« Et il dit : Maudit soit Canaan ! qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ! Il dit encore : Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave ! » (Gen. 9 : 25-26)

Un triste monde de faux-culs !

Pour être honnêtes, reconnaissons quand même que, de nos jours, l' Ancien Testament continue toujours de s'accomplir . Tristement.

Alternativement, reconnaissons que l'essentiel de la Septante ''n'est pas de Dieu'' comme le laissait pressentir Jésus. Voir l'article :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/un-regard-d-extraterrestre-sur-nos-243333

N'est-il pas temps de s'occuper de la substance des problèmes plutôt que de leur ombre ? Le mot Nègre fait partie de l'Histoire. Pas très glorieuse pour nous autres occidentaux.

Acceptons donc nos anciennes taches indélébiles, et grandissons-nous en en tirant les conséquences, ''pour de vrai'' comme disent les enfants avant de venir à connaître le concept d'hypocrisie.

JPCiron

°°°°°°°°°° ANNEXE 1 °°°°°°°°°

°°°°° Comptine "Dix petits Indiens'' °°°°°

(Traduction Française)

Dix petits Indiens se tiennent en ligne,

L'un d'eux est rentré à la maison, puis il y en a eu neuf ;



Neuf petits Indiens se balançant sur une grille,

L'un d'eux est tombé et il y en a eu huit.



Huit petits Indiens, les plus gais sous le ciel.

L'un s'est endormi et il y en a eu sept ;



Sept petits Indiens qui s'amusent à faire des tours de passe-passe,

Un s'est brisé le cou et il y en a eu six.



Six petits Indiens tous vivants,

Un s'est cassé le cou et il y en a eu cinq ;



Cinq petits Indiens sur la porte d'une cave,

L'un est tombé dedans et il y en a eu quatre.



Quatre petits Indiens en goguette,

L'un d'eux s'est fait avoir, et puis il y en a eu trois ;



Trois petits Indiens sur un canoë,

L'un est tombé à l'eau et il y en a eu deux.



Deux petits Indiens s'amusent avec un fusil,

L'un a tiré sur l'autre et puis il y en a eu un ;



Un petit Indien vivant tout seul,

Il s'est marié et il n'y en a plus eu.



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Comptine "Ten Little Indians'' (1868)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ten_Little_Indians_(comptine)

Ten little Injuns standin' in a line,

One toddled home and then there were nine ;



Nine little Injuns swingin' on a gate,

One tumbled off and then there were eight.



Eight little Injuns gayest under heav'n.

One went to sleep and then there were seven ;



Seven little Injuns cuttin' up their tricks,

One broke his neck and then there were six.



Six little Injuns all alive,

One kicked the bucket and then there were five ;



Five little Injuns on a cellar door,

One tumbled in and then there were four.



Four little Injuns up on a spree,

One got fuddled and then there were three ;



Three little Injuns out on a canoe,

One tumbled overboard and then there were two



Two little Injuns foolin' with a gun,

One shot t'other and then there was one ;



One little Injun livin' all alone,

He got married and then there were none.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Adaptation en Anglais (1869) :

'' Ten Little Niggers''

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dix_Petits_Nè ;gres

Traduction en Français :

Dix petits nègres s'en allèrent dîner.

L'un d'eux s'étouffa

et il n'en resta plus que Neuf.

Neuf petits nègres veillèrent très tard.

L'un d'eux oublia de se réveiller

et il n'en resta plus que Huit.

Huit petits nègres voyagèrent dans le Devon.

L'un d'eux voulut y demeurer

et il n'en resta plus que Sept.

Sept petits nègres coupèrent du bois avec une hachette.

L'un d'eux se coupa en deux

et il n'en resta plus que Six.

Six petits nègres jouèrent avec une ruche.

Une abeille a piqué l'un d'eux

et il n'en resta plus que Cinq.

Cinq petits nègres étudièrent le droit.

L'un d'eux devint avocat

il n'en resta plus que Quatre.

Quatre petits nègres s'en allèrent en mer.

Un hareng saur avala l'un d'eux

et il n'en resta plus que Trois.

Trois petits nègres se promenèrent au zoo.

Un gros ours en étouffa un

et il n'en resta plus que Deux.

Deux petits nègres s'assirent au soleil.

L'un d'eux fut grillé

et il n'en resta donc plus qu'Un.

Un petit nègre se trouva tout seul.

Il alla se pendre

et il n'en resta plus Aucun.

°°°°°°°°°° ANNEXE 2 °°°°°°°°°

« Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, Et à toutes les bêtes des champs : Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, Pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël ! Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang.

Vous mangerez la chair des héros, Et vous boirez le sang des princes de la terre, Béliers, agneaux, boucs, Taureaux engraissés sur le Basan.

Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, A ce festin de victimes que j'immolerai pour vous.

Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, De la chair des héros et de tous les hommes de guerre, Dit le Seigneur, l'Éternel.

Je manifesterai ma gloire parmi les nations ; Et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, Et les châtiments dont ma main les frappera.

La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, Dès ce jour et à l'avenir.

Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités Que la maison d'Israël a été conduite en captivité, A cause de ses infidélités envers moi ; Aussi je leur ai caché ma face, Et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, Afin qu'ils périssent tous par l'épée.

Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, Et je leur ai caché ma face.

(...)

Et je ne leur cacherai plus ma face, Car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, Dit le Seigneur, l'Éternel. » (Ézéchiel 39 : 17-24, 29 )

°°°°°°°°°° ANNEXE 3 °°°°°°°°°

« Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse ; et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. (...)

Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée. Il leur dit : Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui ; mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme » (Nombres 31 : 7-9, 14-18)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°