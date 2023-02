Introduction à Jacques Ellul, Patrick Chastenet

Jacques Ellul – Ethiques pour un milieu technique // Corentin Bou / Topophile

Un Homme libre avant tout, voici comment on peut décrire Jacques Ellul, le penseur visionnaire de la technique et de nos sociétés techniciennes. C’est en tant qu’Homme libre qu’il identifie la technique comme un élément clé de l’évolution de nos sociétés. Selon lui, la société technicienne et le technocapitalisme aliènent/divertissent les Hommes, faisant en cela obstacle à leur potentielle libération. Notre civilisation technicienne favorise en effet l’uniformisation non seulement des structures économiques et politiques, mais aussi l’uniformisation des corps et des âmes. On lui attribue souvent (ainsi qu’à son ami Bernard Charbonneau, autre pionner de l’écologie politique) la formule « penser globalement, agir localement », de même que « on ne peut poursuivre un développement infini dans un monde fini ». Je n’ai pas trouvé ces formules en tant que telles dans ce que j’ai lu d’Ellul, mais ce sont clairement des axes de pensée qui se dégagent de ses travaux…

A travers plus d’une soixantaine de livres, son œuvre riche s’attaque aux enjeux de la technique avec une clairvoyance rarement égalée (on trouve aujourd’hui de nombreux héritiers de sa pensée, même en France où il a longtemps été ignoré, tels que Bernard Stiegler, Eric Sadin…), mais aussi à la propagande, à la question politique, à la liberté, à la révolution, à l’environnement ou encore à la spiritualité (thème très peu abordé dans l’ouvrage référencé ci-dessous). On trouve de nombreux liens entre ses ouvrages et libre à chacun d’aborder son œuvre par les facettes pour lesquelles il a le plus d’affinité.

Un autre aspect particulier de l’œuvre et de la personnalité de Jacques Ellul réside dans sa foi chrétienne affirmée, et à la lueur de laquelle il développe ses différentes critiques, y compris sa critique du christianisme et des institutions religieuses. A ses yeux, celles-ci ont littéralement subverti la philosophie et le message des évangiles. On observe ainsi une dialectique permanente dans ses travaux entre une analyse et des questionnements rationnels exigeants, et une réflexion ontologique sur sa profondeur d’Homme et le sens de notre expérience.

En fin de compte, l’analyse d’Ellul tend à dévoiler notre part d’éternel sous les contingences du présent. C’est sans doute ce qui explique sa profonde clairvoyance. Ses thèses ont non seulement été validées par le temps, mais elles sont mêmes encore en avance par rapport à pas mal d’analyses contemporaines. C’est ce qu’exprime le titre du livre remarquable de Jean-Luc Porquet : Jacques Ellul : L’homme qui avait presque tout prévu : une très bonne introduction au travail d’Ellul truffée d’exemples concrets témoignant de l’actualité de sa pensée. Ci-dessous, les extrais proviennent du livre de Patrick Chastenet, Introduction à Jacques Ellul. Très court, il dresse un tour d’horizon des divers thèmes abordés par Ellul, presque un sommaire de son œuvre, très utile pour y naviguer ou pour décider quelle nouvelle facette de cet auteur étudier… J’ai choisi de ne garder presque que des citations issues directement de la plume de Jacques Ellul :

« Rien de ce que j’ai fait, vécu, pensé ne se comprend si on ne le réfère pas à la liberté. »

« Le premier devoir de l’homme c’est de dire non. »

« Lorsque l’homme se résigne à ne plus être la mesure de son monde, il se dépossède de toute mesure. »

« Le salut viendra dans la diminution de puissance effective des états. »

« Ce n’est pas la technique qui nous asservit mais le sacré transféré à la technique. »

Si l’on devait résumer d’une formule son hypothèse principale, on dirait que l’homme croit se servir de la technique alors que c’est lui qui la sert. »

Les 8 charactères de la technique moderne : rationalité, artificialité, automatisme, auto-accroissement, unicité, entraînement/enchaînement des techniques, universalisme, autonomie de la technique.

« C’est donc une illusion (parfaitement compréhensible d’ailleurs) que cet espoir de supprimer le ‘’mauvais’’ côté de la technique, en gardant le ‘’bon’’. C’est n’avoir pas vu ce qu’est le phénomène technique. »

« La planification semble la solution la plus probable que la technique économique impose et que la société désire dans sa majorité. »

« L’homme moderne ne se pose jamais la question du prix de sa puissance. »

« Tout ce que la technique gagne, la démocratie le perd…, la raison technique est dans notre temps la raison dernière. »

« Dire que la Technique est le facteur déterminant de cette société ne signifie pas qu’il soit le seul. »

Charbonneau : « Ce que nous prenons pour la neutralité de la technique n’est que notre neutralité envers elle. »

« Le système technicien est un univers réel qui se constitue lui-même en système symbolique. »

« Tout, tout de suite est un caractère important de la mentalité technicienne. »

« Personne ne veut accepter cette idée que la technique nous a placés au milieu d’une centaine de volcans. »

« Et c’est un fait digne d’attention, et assez remarquable, que la grande propagande moderne ait commencé dans les Etats démocratiques. »

« Il apparaît même que l’opinion est d’autant plus sensible à la propagande qu’elle est plus informée (je dis plus et non pas mieux). »

« Ecrasé par l’information, il est redressé par la propagande. Il avait acquis le sentiment de son impuissance radicale dans un monde trop compliqué et trop vaste, et voici qu’il apprend son importance : la propagande lui dit que son adhésion est essentielle, que l’on compte sur son intervention, que son action est décisive, et que sans lui rien ne peut être résolu. »

« La politique est l’art de généraliser les faux problèmes, de donner des faux objectifs et d’engager de faux débats. »

« L’URSS obéit aux mêmes règles de fond que les USA. L’homme n’est pas plus libre d’un côté que de l’autre. »

« Bien loin d’avoir été effacé par la victoire sur Hitler, le modèle nazi s’est répandu dans le monde entier. »

« L’accusation morale ou théorique contre tous indistinctement se traduit à la longue et nécessairement par la mise à mort de n’importe qui, faute de pouvoir les tuer tous. »

(La démocratie) « Elle est toujours à reprendre, à repenser, à recommencer, à reconstruire. »

« Cette quête épuisante de la commune mesure dans la différenciation est la marque même de l’homme. »

« Que la révolution soit nécessaire, il est à peine besoin d’y insister. »

« Pour préparer ce qui va naître, il faut d’abord savoir de quoi meurt notre monde. »

« La critique marxiste est rigoureusement exacte, qui montre dans la démocratie une dictature camouflée des classes dirigeantes. »

Il faut choisir : « Ou bien la civilisation de masse, technologique, conformiste, Le Meilleur des mondes de Huxley, ou bien une autre civilisation dont nous ne pouvons dire ce qu’elle peut être car elle est à faire par des hommes conscients. »

« La révolution est devenue le discours le plus domestique et le plus banal de notre société. »

« Prétendre que c’est par la fête qu’on ébranlera la société c’est prétendre qu’en ajoutant un verrou à la porte on va l’ouvrir. »

« L’outil technique existe. Il fournit maintenant toutes les données pour une révolution fondamentale de notre société, qui entraînerait enfin la suppression du prolétariat. »

« S’intéresser à la protection de l’environnement et à l’écologie sans mettre en question le progrès technique, la société technicienne, la passion de l’efficacité, c’est engager une opération non seulement inutile mais fondamentalement nocive. (…) Elle permettra de calmer faussement des inquiétudes légitimes en jetant un nouveau voile de propagande sur le réel menaçant. »

« Considérez une auto dont l’un des passagers estime qu’elle va trop vite, qu’il faudrait freiner et, pour telle raison peut-être s’arrêter. Cependant que le conducteur, grisé de vitesse, refuse d’entendre cet avertissement et poursuit jusqu’à ce qu’il percute un mur. L’auto est également arrêtée mais pas dans les mêmes conditions. »

« L’espérance est la réponse de l’Homme au silence de Dieu. »

« Pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas, il fait d’abord désespérer de tout ce qui trompe. »

Source : https://unmultiple.wordpress.com/2023/02/13/introduction-a-jacques-ellul-patrick-chastenet/