Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, 1954

p.78-81 chez Idées NRF, le philosophe a écrit : Faute de déterminer le juif par sa race, le définirons-nous par sa religion ou par une communauté internationale strictement israélite ? ... Assurément, il y eut à une époque reculée une communauté religieuse et nationale que l'on nommait Israël. Mais l'histoire de cette communauté est celle d'une dissolution de vingt-cinq siècles.

Une dissolution de vingt-cinq siècles. Je ne crois pas que nous puissions en prendre la mesure.

Elle perdit d'abord sa souveraineté : il y eut la captivité de Babylone, puis la domination perse, enfin la conquête romaine. Il ne faut pas voir là l'effet d'une malédiction, à moins qu'il n'y ait des malédictions géographiques : la situation de la Palestine, carrefour de tous les chemins du commerce antique, écrasée entre de puissants empires, suffit à expliquer cette lente dépossession.

Exit la lecture prophétique-biblique des choses.

Le lien religieux se renforça entre les juifs de la diaspora et ceux qui étaient restés sur leur sol : il prit le sens et la valeur d'un lien national. Mais ce "transfert" manifesta, comme on peut s'en douter, une spiritualisation des liens collectifs et spiritualisation signifie, malgré tout, affaiblissement.

On ne peut être plus clair : ce nationalisme est vague, et ténu, pour ne pas dire nul.

Peu après, d'ailleurs, la division s'introduisit dans le christianisme : l'apparition de cette religion nouvelle provoqua une grande crise du monde israélite, dressant les juifs émigrés contre ceux de Judée. En face de la "forme forte" que fut d'emblée le christianisme, la religion hébraïque apparaît tout de suite comme une forme faible, en voie de désagrégation ; elle ne se maintient que par une politique complexe et d'obstination.

Soyons clair : forme forte évoque ici la ferveur jusqu'au martyr, sans parler de son expansion massive (d'ailleurs, Sartre met l'expression entre guillemets) ; forme faible évoque l'exégèse très intellectuelle propre aux érudits (les rabbins) sans parler de la démographie judaïque limitée.

[La religion hébraïque] résiste aux persécutions et à la grande dispersion des juifs dans le monde médiéval ; elle résiste beaucoup moins aux progrès des lumières et de l'esprit critique. Les juifs qui nous entourent n'ont plus avec leur religion qu'un rapport de cérémonie et de politesse.

Cela me rappelle "nous autres les goys" déjà dans les années 50 ... serions-nous juifs, nous aussi ?

Je demandais à l'un d'eux pourquoi il avait fait circoncire son fils. Il me répondit : "Parce que ça faisait plaisir à ma mère et puis c'est plus propre." "Et votre mère, pourquoi y tient-elle ?" "A cause de ses amis et de ses voisins." J'entends que ces explications trop rationnelles cachent un sourd et profond besoin de se rattacher à des traditions et de s'enraciner, à défaut de passé national, dans un passé de rites et de coutumes.

1. Le rapport de cérémonie et politesse, au contraire de "nous autres les goys" pour ainsi dire lassés, constituerait ici un ancrage référentiel ;

2. Cet ancrage référentiel n'est pas historique, puisqu'il y eut "dissolution de vingt-cinq siècles" d'Israël : c'est néo-folklorique, et pourquoi ? ... sous le coup de l'antisémitisme, par quoi l'on se sent soudain une communauté dans l'adversité : l'union fait la force, dit l'adage valant pour tout le monde.

Mais précisément ici la religion n'est qu'un moyen symbolique.

Comme si toute religion n'était pas aussi un moyen symbolique ...

Elle n'a pu résister, du moins en Europe Orientale, aux attaques conjuguées du rationalisme et de l'esprit chrétien ; les juifs athées ...

"Juif athée" c'est comme dire "chrétien athée" : ça n'a pas de valeur, en dehors d'un sens culturel, si seulement c'est possible quand "le juif" justement est intégré, c'est-à-dire quand il est une personne entre les personnes partageant la même culture.

... les juifs athées que j'ai interrogés reconnaissent que leur dialogue sur l'existence de Dieu se poursuit avec la religion chrétienne. La religion qu'ils attaquent et dont ils veulent se débarrasser c'est le christianisme ; leur athéisme ne se différencie aucunement de celui d'un Roger Martin du Gard qui dit se dégager de la foi catholique. Pas un instant, ils ne sont athées contre le Talmud ; et le prêtre, pour eux tous, c'est le curé, non le rabbin.

C'est donc qu'ils ne sont pas juifs, mais que ce sont des personnes entre les personnes partageant la même culture, CQFD, et qui comme tout le monde - du moins, entre les athées dans cette culture - bouffent du curé. Ça n'a rien à voir avec quelque défense comploteuse de la religion hébraïque, à œuvrer en sous-marin parmi les chrétiens : interprétation de cons.

Ainsi donc, les données du problème apparaissent telles : une communauté historique concrète est d'abord nationale et religieuse ; or, la communauté juive qui fut l'une et l'autre s'est vidée peu à peu de ces caractères concrets. Nous la nommerions volontiers une communauté historique abstraite.

Ce que je disais en la qualifiant de vague, ténue, voire nulle.

Sa dispersion implique la désagrégation des traditions communes ; et nous avons marqué plus haut que ses vingt siècles de dispersion et d'impuissance politique lui interdisent d'avoir un passé historique. S'il est vrai, comme le dit Hegel, qu'une collectivité est historique dans la mesure où elle a la mémoire de son histoire, la collectivité juive est la moins historique de toutes les sociétés car elle ne peut garder mémoire que d'un long martyre, c'est-à-dire d'une longue passivité.

Ou, aussi bien, d'une longue activité d'insertions, évolutions et contributions dispersées, propres à chaque peuple dont on fit partie (par exemple, l'aristocrate philosophe Michel Eyquem de Montaigne, a une ascendance juive).

Qu'est-ce donc qui conserve à la communauté juive un semblant d'unité ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à l'idée de situation. Ce n'est ni leur passé, ni leur religion, ni leur sol qui unissent les fils d'Israël. Mais s'ils ont un lien commun, s'ils méritent tous le nom de juif, c'est qu'ils ont une situation commune de juif, c'est-à-dire qu'ils vivent au sein d'une communauté qui les tient pour juifs.

Et ce point est essentiel : "les juifs" n'ont évidemment pas demandé à être extraits des sociétés européennes pour finir gazés sous Hitler, mais c'est le hitlérisme qui les astreignit à "la judéité" ("vous autres les juifs") pour ensuite décréter que cette judéité devait être exterminée.



En somme ? ... Un décret administratif, situationnel. Et cela me fait penser à ce petit fascicule, cette petite historiette, Matin brun, où seule la couleur brune des chiens commence par être déterminante, par décret. (Il faut voir alors aussi Milan Kundera !)



De manière générale, c'est ce qui s'appelle stigmatiser, comme apposer une stigmate. Et, quand elle est imaginaire, on lui invente une forme : l'étoile jaune ... par décret administratif, situationnel. Et notez bien aujourd'hui que, de ces décrets, il n'y a pas que les États pour les édicter, mais aussi les grandes firmes para-étatiques, transnationales.



Bref : qu'est-ce que "la judéité" ? ... Une situation. (Sur ce point Jean-Paul Sartre - dont le propos peut sembler devenu classique à certains - est indépassable. A Michel Onfray ne plaise ...) Et comme dit Sartre, combattre l'antisémitisme, c'est combattre pour nous-mêmes, afin que jamais nous ne soyons stigmatisés à notre tour par quelque situation que ce soit, juridique-économique désormais.