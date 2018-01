Jean Quatremer, Les salauds de l’Europe

Les salauds de l'Europe

Jean Quatermer, Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques, Calmann-Levy, mars 2017

Né le 27 novembre 1957 à Nancy, Jean Quatremer est un journaliste français spécialisé dans les questions européennes. Il travaille notamment pour le quotidien français Libération depuis 1984. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la politique de l'union européenne et réalisateur de reportages sur le même thème.

"Peut-on encore être européen ? Trop de scandales, comme l’embauche de José Manuel Durão Barroso, l’ancien président de la Commission, par la banque d’affaires Goldman Sachs. Trop de compromissions, comme l’élection de Jean-Claude Juncker à la tête de l’exécutif européen, lui qui a transformé son pays, le Luxembourg, en paradis fiscal. Trop d’échecs, de l’économie au contrôle des frontières extérieures en passant par le social ou la défense. Trop de libéralisme débridé. Et trop peu de démocratie.



Il est facile de dresser un acte d’accusation implacable contre l’Union en dissimulant la responsabilité des gouvernements nationaux dans ces dérives. Les salauds de l’Europe, ce sont à la fois les États, les maîtres de l’Union, qui ont trahi le rêve des pères fondateurs, et les démagogues qui essayent de faire croire qu’un retour vers le passé résoudrait tous les problèmes. Il est temps de redire ce que l’Union nous a apporté à l’heure où elle n’a jamais paru aussi fragile, menacée de l’extérieur par la Russie de Poutine et les États-Unis de Trump, et de l’intérieur par le Brexit et la montée des partis extrémistes.



Dans ce livre percutant, l’un des meilleurs spécialistes de l’Europe reprend un à un les arguments de ses opposants en démêlant le vrai du faux et rappelle que la construction communautaire, aussi perfectible soit-elle, reste la dernière utopie pacifiste d’une planète au bord de l’abîme." (source : babelio)

Mon avis sur le livre :

Si même les plus zélés défenseurs de l'Union européenne se mettent à cracher dans la soupe qui les nourrit et à "conchier" (selon l'élégante expression de notre jeune et fringant président nouveau) l'Union européenne, les rares européens qui en profitent encore, "salauds" ou moins salauds, ont du souci à se faire. Car on ne sait pas trop si le "guide" de Quatremer est moins susceptible d'orienter les eurosceptique vers la foi européiste que de renforcer leur scepticisme.

Le livre de Jean Quatremer est en réalité beaucoup plus critique que ne le laisse présager sa quatrième de couverture. Après avoir lu ce qu'il écrit sur l'euro, sur Barroso, sur Goldman-Sachs, sur Juncker, sur le Parlement, sur "l'élargissement", sur la Grèce, sur l'Allemagne, sur la balance commerciale, sur le coût de la vie, sur les "critères de convergence", sur le déficit démocratique et social, sur l'Union "qui nous protège de la guerre" et de "l'impérialisme américain" (les deux "cadeaux" du "contrat de mariage"), on se dit qu'il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps pour continuer à croire en une idole qui vous aura autant déçu.

Car après tant d'effort de lucidité et tant de critiques pertinentes, tels les communistes les moins cyniques (il y en eu, surtout parmi les victimes) qui continuaient à s'accrocher envers et contre tout et malgré toutes les révélations à leur "idéal dévoyé par des salauds", Quatremer finit par enfourcher la vieille chimère d'une "autre Europe", aussi improblable, à vues humaines, qu'une autre planète habitable, après que nous aurons rendu la nôtre inhabitable.

Comme le dit si bien Bossuet dans un aphorisme qui aurait pu être écrit spécialement à l'attention de l'auteur : "Dieu se rit de ceux qui chérissent les conséquences de ce dont ils déplorent les causes."