L’Argent, la monnaie, le blé, l’or, le flouze - in Friedrich Jünger, la Perfection de la technique

Friedrich G. Jünger, la Perfection de la technique, p.237-238 : « Les débuts du système monétaire sont obscurs car une suite d'événements rend leur compréhension difficile. On ne peut pas même donner à l'argent une valeur générale car celle-ci repose, à ses débuts, sur son isolement du reste de la circulation. Nous avons pour habitude de considérer d'abord les fonctions de l'argent et de comprendre ses tâches fonctionnelles. Mais si nous réfléchissons à son origine, nous revenons à des représentations contraires aux actuelles. Nous rencontrons un argent qui n'est pas une devise et n'a pas besoin de couverture, ne change pas de cours ni ne circule, ne change même pas de main ; un argent servant de refuge et de trésor immobile, et un propriétaire de trésor soucieux de l'accroître. »

Exactement comme les dragons merveilleux.

« Gerloff (1), qui dans son livre la Naissance de l'argent et les débuts du système monétaire fait un sort à cet "argent-refuge", le définit comme "la première étape de l'évolution monétaire" où l'argent est davantage une fortune qu'une monnaie, et où son usage se voit donc réservé à des circonstances particulières et exceptionnelles. C'est de l'argent somptuaire, pour l'ostentation, le spectacle. »

Et c'est bien parce que l'oncle Picsou de nos BD en est toujours là, qu'il nous est sympathique, contrairement à son ennemi juré Gripsou.

« [Mais] on peut douter que cet argent soit "le plus ancien, le plus originel", et que les phénomènes observés observés chez certaines tribus polynésiennes suffisent à éclairer les débuts du système monétaire. Toutes sortes de traces laissent penser que l'argent thésaurisé est issu d'un argent sacré encore plus ancien, né de la fréquentation et du commerce avec les dieux et les morts, avant de devenir argent-refuge. Quoiqu'il en soit, on ne peut faire dériver l'argent de l'économie d'échange car il est "plus ancien que l'économie d'échange". Gerloff montre aussi la transformation de l'argent-refuge en moyen d'échange et de commerce, argent de barres et en pièces de monnaie. [Mais] il existe de nombreux témoignages de l'origine sacrée de l'argent. En des temps très anciens, nous le rencontrons déjà lié aux secteurs des temples, où les prêtres sont les gardiens de l'argent et des dépôts. Dans l'état actuel des connaissances, le temple tient le premier le rôle de banque, et les prêtres celui des banquiers. On rappellera à cette occasion l'abondance des offrances de grande valeur qui s'amoncelaient dans les temples, notamment les trépieds grecs, ces ustensiles domestiques qui faisaient également office de prix répompensant les lutteurs victorieux, de cadeaux d'honneur et d'objets de culte. Le mythe, qui traite en abondance de vol, d'offrance et de trépied, nous enseigne que ce dernier est un signe de domination, en écho au pouvoir. Le combat le plus acharné pour le gain d'un trépied vit Apollon et Héraclès s'affronter. »

Ce qui semble avoir été le cas dans le druidisme européen. En cas de suicide d'honneur rituel par un(e) chef(fe), les druides distribuaient des richesses à son clan (2). On remarquera aussi, l'association symbolique de l'or à la conscience, l'élévation spirituelle, et donc à la royauté et la souveraineté.

« Nous observons ici une chaîne de dissociations permettant d'éclairer les transformations du concept d'argent, ainsi que du nôtre, controversé et changeant. Pour que l'argent deviennent ce qu'il est, on doit se le représenter dissocié de quelque chose, devenant ainsi un tiers élément. Il doit se distinguer pour pour pouvoir être considéré comme une abstraction. »

Ce qui n'était donc pas le cas anciennement, ou moins, et diversement selon les aires.

