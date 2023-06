L’opportunisme gagnant du Mage du Kremlin

L’énigmatique Vadim Baranov, appelé « mage du Kremlin » a été successivement artiste, producteur d'émissions de télé-réalité et éminence grise de Poutine, dit le Tsar. Démissionné, les légendes sur son compte se multiplient. Au cœur du pouvoir russe, les courtisans et les oligarques se livrent une guerre de tous les instants. Vadim Baranov alias Vladislav Sourkov transforme un pays entier en théâtre politique en accomplissant les souhaits du Tsar. Non ambitieux, il est entraîné dans les arcanes de plus en plus sombres du système qu’il a contribué à construire en poète égaré parmi les loups en offrant une sublime méditation sur le pouvoir.

Il confie sa jeunesse, sa vie dans les années 1990, son apport à l'ascension politique du « Tsar » à partir de 1999 et son expérience du pouvoir, thématique centrale de l'ouvrage à un narrateur journaliste de ce livre… Le livre de Giuliano da Empoli, "Le Mage du Kremlin", oblige le lecteur à sortir de son esprit occidental pour comprendre l'idéologie russe avec Poutine au sommet de la hiérarchie. Le monde occidental, baigné dans la liberté d'expression est face à un monde d'oligarques qui dirigent la destinée de la Russie. J'ai sélectionné quelques phrases qui me semblent être les plus significatives de cette opposition même si c'est toujours difficile de sortir des phrases de leur contexte. Aussi, je ne peux plus inciter à lire le livre que mon billet qui est pousse à le faire.

Préambule

"On le voit rire, chose très rare en Russie où un simple sourire est considéré comme un signe d'idiotie. Des miroirs sont en cercle pour transformer une étincelle en enchantement. L'idée de donner une interview ne l'effleurait pas. Il ne signait pas ses textes de son nom mais les parsemait d'allusions comme clés pour interpréter le monde nouveau issu des insomnies du Kremlin. Comme le progrès était le plagiat, on ne comprenait jamais jusqu'à quel point il exprimait ses propres idées ou jouait avec celles d'un autre. Dans un pays civilisé, une guerre civile éclaterait mais en Russie, pas de citoyens, c'est une guerre entre laquais, plus répugnante et plus misérable. Jusqu'au jour où Baranov avait démissionné et disparue l'invention de Fake Democracy. Tout est permis au paradis moscovite où la gamme des expériences déplaisantes est considérablement plus vaste qu'à Paris".

Les antécédents du Mage

"Un affrontement titanesque entre artistes d'avant-garde prétend non pas décrire la réalité mais la créer. Dans cet aquarium on pardonne tout, mais pas la désertion. Quand les bolcheviques ont pris le pouvoir, il restait la chasse pour mon grand-père. Il haïssait les communistes. Aujourd'hui à la place des artistes de jadis, il y a les personnages des reality-shows. Quand tu grandis auprès d'un personnage hors du commun, la seule révolte possible est le conformisme. Attirés par son charisme élégant et très courtois, les gens se rapprochent de lui alors qu'en réalité, il aurait été un misanthrope sous n'importe quel autre régime. Mais l'avantage est que tout ce qui ne tue pas rend plus fort dans le métabolisme russe. La seule chose que tu peux contrôler c'est ta façon d'interpréter les événements et d'aduler le silence, ni l'éloquence ni le talent pour ne pas être réveillé la nuit par des agents de la sécurité. Grâce à mon père, à son travail et à sa prudence, j'ai bénéficié de tous les privilèges sur lesquels se fonde la vie soviétique de l'époque comme la vodka kremliovka, le panier de victuailles réservés aux membres et aux hauts fonctionnaires du Comité central du Parti. Plus jamais de ma vie, je n'ai éprouvé une telle sensation de bien-être et de pouvoir absolu. L'élite russe est unie par un fond commun de misère avant d'arriver aux villas de la Côte d'Azur. Il n'y a pas tellement d'argent, mais on n'en a pas besoin. Les Russes jouent avec l'argent et le jette en l'air comme des confettis. Seul compte le statut et le privilège d'être à proximité du pouvoir où personne n'est évalué sur la base de son argent et du cash. Les numéros des vertushkas comptent quatre chiffres pour indiquer avoir réussi. Les courtisans aspirent plus que tout à l'instrument de leur soumission. Au sommet de tout, il y a les opritschniki, les chiens de garde du tsar. Gorbatchev a détruit l'Union soviétique avec son verre de lait, en doublant le prix de la vodka et donnant honte même des souvenirs de Russes. Au fond, mon père a vécu toute sa vie pour se garantir de belles funérailles. A sa mort, j'ai pris la voie opposée à celle qu'il a tracée pour moi. L'imprévu a toujours été une des grandes qualités de la vie russe jusqu'à son paroxysme en contribuant à alimenter la bulle radioactive de Moscou par une rafale de kalachnikov. Mon père voulait que je devienne diplomate.

Les aspirations du Mage

"Dans ma jeunesse, je voulais en revanche me débarrasser du monde des intentions, des devoirs et des projets, convaincu de refonder la société sur de nouvelles bases sans filtres dans le mythe de l'art rédempteur comme les dictateurs qui savent d'instinct que rien n'inspire plus grand effroi qu'une punition aléatoire. Est autorisé, la coopérative d'étudiants dans la business-school du capitalisme russe en fluidifiant les échanges dans une sorte de petite banque. L'imprévu a toujours été une des grandes qualités de la vie russe immergée dans la décennie de la sénescente torpeur communiste opposée au nouveau monde qui avec son poids magique projette le reflet phosphorescent du désir considéré comme cool, propagé par le buzz et générant une hype dans un reality-show sur deux bandes de gangsters tandis qu'émergent des profondeurs patriotiques des autocrates sanguinaires comme Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Lénine, Staline. Une réunion peut dégénérer en orgie. Nous avons une conception holistique du pouvoir avec une politique à la roulette russe prête à en courir le risque dans un rôle de sauveur de la patrie avec l'ordre, le sens de la communauté et l'orgueil d'être unique. L'ours russe puissant, sauvage er noble est à transformer en mythologie. Gorbatchev a fait une révolution pour un monde dans lequel les gens qui ne s'y retrouvent pas et ne savent pas comment y vivre face à un supermarché avec des héros banquiers et des top-modèles. La distance entre les deux versions alimente la vénération avec l'imagination de l'axe horizontal de la proximité du quotidien qui apporte le chaos jusqu'à effacer l'horizon et face à la verticalité de l'autorité d'un chef qui fasse oublier le langage de la mère pour imposer la langue du père.

Le Mage, conseillé du Tsar, Poutine

Le Tsar est indifférent à la nourriture et insensible aux autres plaisirs qui adoucissent la vie. "Qui commande doit trouver son bonheur dans le commandement" d'après Faust sans être soumis et conditionnés aux intérêts privés. La forteresse du Kremlin possède le temps. La vie y semble arrêtée rythmée par les rondes des sentinelles de la garde présidentielle. Plus je m'y enfonce dans la routine du gouvernement plus le monde me semble plein de malentendus, d'explications inutiles et d'occasions perdues. En politique, guérir vaut mieux que prévenir puisque personne ne se rend compte de la prévoyance tandis que réagir avec force produit du capital politique. Alors il faut frapper les terroristes jusque dans les cabinets. Le Tsar ne donne pas de chiffres. Il parle le langage de la vie, de la mort, de l'honneur et de la patrie pour éliminer la peur et sortir de la logique occidentale du gadget, du débat en confrontant des courbes statistiques à la construction de leur système. Plus de place pour les politesses dans un mélange de déférences et d'ironie avec le pouvoir. Nous sommes ici pour mettre un terme à la désintégration de la Russie dans un troisième type de Tsar. Peu de choses sont plus tristes que des lieux de pouvoir abandonnés où les fantômes du passé s'obstinent à habiter. Le Tsar est un tchékiste, féroce mais qui cultive des vices cachés qui remet la Russie aux fers dans une régime pire que l'URSS dans lequel le Parti n'existe plus avec des tchékistes en direct à coups de hache, arrimé au territoire en recommençant à zéro et en réapprenant la façon de marcher et d'adresser un salut sans illusions car chacun a un plan pour vous baiser. La guerre froide s'est arrêtée parce que le peuple russe a mis fin à un régime qui l'opprimait en dissolvant le Pacte de Varsovie, en faisant tomber le mur de Berlin en signe de paix sans reddition et sans rester dans le domaine du concevable avec l'incarnation du Tsar avec la mise à mort de la médiocrité sans la combattre mais en la gérant pour qu'elle sorte de son lit en prévoyant des canaux d'évacuation. L'essence de la hiérarchie réside dans le détail. Le Kremlin ne rend pas heureux, mais rend impossible de l'être ailleurs avec une autre arme de défense et d'attaque. Mettre en place des contre-mesures, expulser les infiltrés occidentaux, neutraliser les agitateurs, renforcer le contrôle des médias est utile mais cela manque d'efficacité en manquant d'imagination sans rien résoudre durablement. Il faut un homme d'action et un chef de bande avec fraternité et force en loups prédateurs et gardiens de la forêt conduits vers les vraies valeurs de la Patrie et de la Foi de la race des conquérants. Quel besoin y at-il de faire la révolution si le système l'incorpore. A chaque fois, les autres, économistes, oligarques, professionnels des droits humains, passionarias féministes, écologistes, végans, activistes gay sont une manne tombée du ciel pour assoir notre popularité. Pour Kasparov, ma démocratie adversaire est ce que la chaise électrique est à la chaise alors que si aux échecs, le vainqueur change sans changement de règles, ka démocratie souveraine, les règles changent et le vainqueur est le même. Pour conquérir la liberté, il faut assimiler la substance et pas la forme de l'emballage. Les jeunes qui veulent sauver le monde de la catastrophe écologique ne sauront plus qui ni quoi croire alors que nous sommes entrés dans leur cerveau à jouer avec leurs circuits neuronaux comme dans une machine à sous. Les Russes sont les patrons secrets du nouveau monde.

La démission et la confession du Mage

Le bilan du livre se trouve bien documenté entre le chapitre 26 et 31.

Pendant longtemps, le Tsar se limite à fixer les frontières entre ce qui est admis et ce qui n'aurait pas été toléré. Il n'est pas un grand acteur extraverti qui a un plaisir de communiquer mais un grand espion qui schizophrénique, requiert des qualités d'acteur en bloquant toute émotion. Deux talents qui lui servent pour simuler l'empathie de l'acteur en possédant la froideur du chirurgien en salle d'opération pour essayer de donner une cohérence à l'histoire russe. Les hommes de la force ne contribuent en rien à la beauté du monde et leurs histoires ne sont pas faites pour être racontées mais tues. Ceux dont le destin est de mourir pendu ne se noient pas. La guerre est un processus dont les buts vont bien au-delà du succès militaire. Le pouvoir à l'état pur du Tsar est son trône avec la mort qui apporte la paix. Si le pouvoir n'a plus besoin de la collaboration humaine avec la sécurité et la force garantie par des machines qui suivront les ordres à la lettre, ce serait le pouvoir dans sa forme absolue. Notre Etat est mobilisé sur l'idée de la guerre et de la défense de la patrie. Bientôt le plus infime écart par rapport à la norme devint un ennemi à abattre à tout prix. Après nous, les êtres auront des idées et préoccupations. Au début, je vous ai menti. Le moment est venu pour ma vie d'accomplir des cercles plus réduits pour les faire vivre au lieu de chercher à les maîtriser dans l'ivresse de la répétition et des passions.

Réflexions du Miroir

Après avoir regardé à nouveau "Russie, journal d'une année de guerre" du côté occidental, ce livre ouvre une vision inversée qu'il ne faut ni partager ni négliger, mais qu'il met en relief deux manières de vivre d'aujourd'hui que j'avais appelée "La confrontation de deux idéologies".

La compréhension de la guerre entre Russes et Ukrainiens doit traverser la propagande occidentale avec l'Europe vassale des Etats Unis où la liberté d'expression est devenue la règle à dire n'importe quoi sur tout et la propagande orientale qui aime des pouvoirs forts sous la houlette de dictateurs.

Alors les populations devront choisir ce qui leur semblent la meilleure option et alternative. Les deux ont leur propre tare à leur passif. En Russie, le Tsar a toujours raison. Il assume ses échecs et partage ses réussites avec ses fidèles. Si sur l'échiquier, il perd la partie, il improvise et tente de la terminer par le Pat par un coup spécial imprévisible. Il est peut-être fou mais il veut que tous ses fidèles le sachent. Il fait peur à l'intérieur et fait connaitre sa puissance à l'extérieur.

C'est dire qu'en ne faisant pas de politique dissidente, être en Russie donne l'impression de vivre parfaitement à la bonne hauteur dans le plus grand pays du monde.

La Russie ou Tatarstan est une république fédérale avec sa capitale Moscou qui contient le Kremlin sur un espace limité. 3ème Rome avec Leningrad, La démographie est en berne et la population en déclin. L'espérance de vie est de 73,2 ans et un PIB de 130 dollars par habitant. Un Empire slavophile à la 180ème place, opposé à l'européanisation et à l'occidentalisme. La Datcha est la marque de la nouvelle noblesse. La diversité ethnolinguistique des peuples passe par Tatars, Bouriates, Kirghizes, Kurdes, Bachkires, Tchouvaches et ... Russes avec une identité russe à géométrie variable dans des pays Kazak, Ouszbek, Kirgis, Turkménie, Georgien, Arménien, Azerbaïdjan. Les affairismes sont réglés en interne et la géopolitique, en externe. Le commerce reste à reconstruite avec la Russie La puissance militaire de la Russie a toujours été secrète, fantasmée et estimée avec un ratio de 0,0501 tandis que les USA 0,0453, la Chine à,0511, le Japon 0,1195 et la France 0,1283. Depuis 2014, retour en grâce de l'église orthodoxe. Le langage de Poutine est un argot de style mafieux criminalisant la société par une propagande plus forte que la réalité. Poésie et humour sont les ultimes refuges de la liberté.

Les règles du jeu y sont féroces et désarçonnent les Occidentaux par les artéfacts oubliés et obsolètes. L'espion cherche les infos exactes quite à rendre le contre-espion paranoïa qui voit des complots et des traitres à la démocratie corrompue.

Il utilise les croyances comme soutien moral alors que le communisme n'a pas réellement cours dans une "Russie prison".

L'effondrement de l'URSS est lié à des problèmes économiques centralisée, souffrant de stagnation, de pénurie de biens de consommation, de corruption généralisée, de manque de transparence, de revendication à l'autonomie, de désir de démocratie, de réformes et un affaiblissement financier dans la course de l'espace pour égaler les USA.

Après la rébellion de Wagner, Poutine se félicite d'avoir évité une effusion de sang. (vidéo)

La marée russe à la Costa Brava s'est en principe arrêtée.

Je reviens de vacances à Stresa dont j'ai parlé l'année dernière.

Je mentionnais qu'un nouvel hôtel avec uniquement des suites grand luxe se construit avec des capitaux russes.

Il est prévu qu'il s'ouvre le mois prochain. Les capitaux russes des oligarques étaient déjà sur place.

Dans le passé, j'ai écrit suffisamment en faisant allusion sans vraiment prendre position comme l'impose ma signature. .

Le populisme radical mène au chaos de l'apocalypse

Mourir d'implosion ou d'explosion ?

Elire pour ne pas mourir

La vie en contrastes dans les multitudes

Le Printemps de Prague

Les puissants redessinent le monde

Démocratie à l'européenne

Fusion ou scission dans la gestion humaine

La Russie, un pays à la mode ?

Un nouvel ordre mondial ?

"Westalgie", un péril en rose et bleu

L'Est ostalgique ?

Allusion