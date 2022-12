L’Univers n’est pas une machine

@Clocel

la boite à outils quantique n’est une explication fondamentale mais traduit une imprévisibilité fondamentale liée au fait que les lois de la nature ne sont pas seulement matérialistes, au sens mécanique, au niveau fondamental.

Je me mets sous un arbre qui perd ses feuilles, je trace des cercles concentriques au sol autour du tronc, je peux en déduire des lois de probabilité de la chute des feuilles liées à l’énergie du vent qui arrache la feuille sans rien connaitre du mouvement de la feuille imprévisible par nature, c’est de la mécanique quantique. On pourrait penser détailler le mouvement de la feuille et penser que le problème est le manque de précision mais ce n’est pas le cas au niveau fondamental parce qu’il y a plusieurs aspects à la fois différents et unitaire qui interviennent, trois pour être précis... On dit donc « un et trine », est-ce que ça ne vous rappelle rien ?

Vous pouvez évoluer et réfléchir 100.000 ans si ça vous chante, vous ne dépasserez jamais ce stade fondamental « un et trine » mais cela n’empêche pas de progresser, juste de vous prendre pour un démiurge.

Prenons un exemple, votre télé a un « contraste »,une « luminosité », un réglage des « couleurs », ces trois aspects sont liés mais différents définissant votre image unique. Est-ce que ça vous pose un problème et est-ce que ça empêche le secteur de la télé de progresser ? La réponse est d’évidence « non ». Au contraire, c’est en définissant ces trois aspects qu’on a progressé dans le domaine de l’image, améliorant ainsi le confort selon votre vision personnelle, les conditions environnantes dans les quelles vous regardez la télé et le type de d’image regardée.

Vous voyez, c’est d’une simplicité enfantine pour les personnes modestes et d’une inextricable difficulté pour les orgueilleux.