La fin de l’intellectuel français, par Shlomo Sand

Je devrais parler très bientôt de l'excellent livre de François Ruffin, Ce pays que tu ne connais pas, que je viens de lire. Mais je veux d'abord évoquer ma lecture précédente, le non moins excellent, parce qu'il faut bien mettre les pieds dans le plat de la pensée fast-food, de la pensée unique, de la soupe avariée que nous servent les grands médias via journalistes, chroniqueurs et autres intellectuels médiatiques, tous mercenaires de la même armée (la Banque et leur propre compte en banque), livre de Shlomo Sand, La fin de l'intellectuel français ? De Zola à Houellebecq, paru en 2016 aux éditions de La Découverte (traduit de l'hébreu par Michel Bilis). Outre ses propres mérites, notamment celui du courage, de la vision sans concession qui caractérisent la pensée de cet historien (alors que d'autres, en France, tel Patrick Boucheron, déçoivent gravement en se rangeant activement du côté du pouvoir à l'heure des Gilets jaunes), ce livre permet de mieux comprendre le silence de nombre d'intellectuels aujourd'hui ou leur ralliement éhonté à l’État policier, et constitue une introduction de choix au livre de Ruffin - dont nous comptons reparler, donc.

Sand montre que la figure de l'intellectuel français, intervenant dans la sphère publique et politique, tel que nous l'avons connue jusqu'à des temps récents, et telle qu'elle est en train de disparaître (notamment avec l'islamophobie, le décadentisme et le défaut de pensée colportés par Houellebecq, Charlie Hebdo d'avant l'attentat, Zemmour et Finkielkraut, auxquels il consacre la deuxième partie de son livre), est née de l'affaire Dreyfus, qui a permis de voir se positionner les intellectuels de l'époque face à l'antisémitisme d'alors - largement remplacé aujourd'hui par l'islamophobie. À le lire, on se dit que la révolte des Gilets jaunes maintenant fonctionne également comme révélateur d'une ligne de fracture entre conformistes bourgeois et penseurs résistants.

De cette fresque des intellectuels sur plus d'un siècle, je retiendrai ici quelques passages concernant les temps présents, ces jours-ci encore marqués par une hystérie collective française, moquée et déplorée par le reste du monde, autour d'un hidjab de running.

"Le crépuscule de l'intellectuel du début du XXIe siècle s'inscrit sous le signe d'une montée de l'islamophobie." (p. 52)

"Le nouvel intellectuel, médiatique et consensuel, se reconnaît à son conservatisme, qui célèbre la hiérarchie sociale et la culture politique ambiante, tandis qu'il voue aux gémonies tous ceux qui, de l'extérieur ou de l'intérieur, la défient et la menacent.

(...) La mémoire collective qui se construit jour après jour, en France, se nourrit d'un imaginaire paranoïaque, sorte de miroir inversé de l' "avenir radieux" auquel s'accrochaient les milieux progressistes de la génération précédente. Mais, à la différence de l'imagination du futur, le passé imaginaire a surtout vocation à créer et renforcer une identité qui exclut l' "autre", et ne vise pas à le comprendre et à se mélanger avec lui. Les mythes qui puisaient aux sources des Lumières ont généralement eu tendance à intégrer l' "autre", tandis que les mythes conservateurs écartent plus ouvertement celui qui apparaît comme différent. (...)

On observe avec intérêt que les idéologies élitistes des nouveaux intellectuels sont précisément diffusées, avec enthousiasme, dans les grands médias de la "culture de masse". (p. 192-193)

"La judéophobie et la maoïsme ont régressé, fort heureusement, mais quelque chose de leur tempérament intolérant subsiste, profondément ancré, dans la culture d'une partie des élites parisiennes." (p. 238)

"Six jours après le terrible massacre [du Bataclan], Michel Houellebecq a publié, dans un journal italien, un article intitulé "J'accuse Hollande et je défends les Français". Toute la presse française a aussitôt reproduit ses propos. Cet article se voulait un lointain écho au "J'accuse" d’Émile Zola. En dépit de son aversion déclarée pour les intellectuels engagés, l'écrivain à succès du début du XXIe siècle s'est ouvertement placé comme leur héritier direct. (...)

S'il voue aux gémonies les dirigeants de l’État, Houellebecq s'attache en revanche à flatter ses compatriotes : "La population française a toujours conservé sa confiance dans l'armée et dans les forces de l'ordre ; elle a accueilli avec dédain les prédications de la "gauche morale" sur l'accueil des réfugiés et des migrants."

D'une certaine façon, on peut regarder cette tribune comme la fin tragi-comique d'un long cycle d'engagement moral des intellectuels parisiens dans les affaires publiques. D'un "J'accuse" à l'autre, de Zola à Houellebecq, tout ce qui avait fait la noblesse de l' "intellectuel français" semble s'être définitivement évaporé." (p. 258-259)

"Le futur sera-t-il porteur d'une conflictualité d'un genre encore inconnu, qui pourrait nourri une éthique, s'accompagnant d'un renouveau de la réflexion des intellectuels critiques ? Cela donnera-t-il lieu à une conflictualité qui ne soit pas fondée sur les peurs et les inimitiés pseudo-communautaires à l'égard de ceux qui ont des "origines", culture ou religion différentes ? Cela produira-t-il des intellectuels conservateurs, racistes et xénophobes, dans la lignée de ceux qui occupent, de plus en plus, notre espace public, au fur et à mesure que s'approfondit le marasme économique ? (...)

Comment vont se dérouler les luttes sociales pour un partage plus égalitaire des ressources ? Ce partage permettra-t-il d'éviter la spirale de violences meurtrières qui a presque toujours accompagné la captation des ressources naturelles ? Par quelle philosophie politique ces luttes seront-elles interprétées et accompagnées ?

Les intellectuels du futur agiront-ils en compagnons de route de nouveaux mouvements sociaux désireux de changer la réalité existante ? Pourront-ils, sur un blog indépendant ou dans le cadre de forums populaires autonomes, façonner une autorité charismatique qui puisse élaborer des visions éclairées du monde ? D'où viendront les intellectuels de demain : de l'université ou de ses marges, si ce n'est même, de ses décombres ?" (p.202-203)

C'est sur cette question que nous comptons passer, la prochaine fois, à la lecture du livre de Ruffin.

