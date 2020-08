« La mort est aujourd’hui devant moi »

Vers 2000 avant JC, la culture égyptienne n’était pas le seul foyer de vie intellectuelle sur terre, et notre héritage a une seconde source, même si les pharaons semblent fasciner les esprits modernes.

En Mésopotamie, un autre foyer connu mais trop souvent oblitéré, des textes, comme la Mort d’Ur-Namu (roi d’Ur de 2112 à 2095 av. J.-C.) ou La mort de Gilgamesh, décrivent les circonstances de la mort de personnages légendaires et donnent des informations sur les « Enfers ». Des données existent aussi à propos des rituels et des esprits liés aux « Enfers » dans des textes funéraires et des documents juridiques, de lamentations et de descriptions d’exorcismes visant à renvoyer les morts à leur place.

L’aspiration à une « vie éternelle » semble liée à la conscience de soi et au refus de la mort. Encore faut-il qu’un système d’écriture et une littérature consigne ces obsessions humaines pour que nous ayons une trace des croyances qu’elles engendrent.