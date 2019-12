En cette période où les jurés d'assise sont remis en question et où la loi va encadrer la recherche des donneurs des CECOS, il m'est venu l'idée pour vous divertir de :

Laura, jurée d'assises

1 / Melinda

Une frange brune s'évadant d'un bonnet roux fait de grosse laine torsadée, une longue doudoune noire à capuche de fourrure beige, entrouverte sur un pull gris et un jean déchiré, retroussé sur des bottines rouges, le tout penché en avant, bras droit tendu à hauteur d'épaule, en équilibre à grande vitesse sur une planche jaune à roulettes et l'ensemble dévalant dans un crissement la promenade des Anglais.

Un soleil rouge cramoisi est en train de se noyer dans une eau métallique au fin fond de la baie des Anges, sous le regard d'une multitude de portables asiatiques qui le prennent en photo.

C'est l'heure de rentrer, son petit frère doit déjà l'attendre pour l'aide quotidienne aux devoirs ; Melinda s'élance sur le passage piéton entre les files de voitures à l'arrêt. Côté ville de la « prom », elle emprunte la première ruelle aux hautes façades aveugles qui se présente pour rejoindre l'avenue de la Californie et bute en son milieu contre deux bras puissants qui la soulève et la projette dans la gueule ouverte d'un coffre de berline qui se referme aussitôt sur elle. Le véhicule démarre, la radio « rape » à pleins tubes couvrant les cris de la fillette. Il ne reste au sol qu'un petit sac de sport et la planche dont les roulettes en l'air continuent rageusement de tourner.

Emma, douze ans, sur les quais du port de Toulon, Chloé, dix ans, rentrant de l'école sur un parking de Fréjus, Manon, neuf ans, près du golf de Mandelieu et maintenant Melinda, quatre gamines disparues en moins de six mois, quatre enfants dont l'enlèvement ne fait aucun doute, vraisemblablement par le même prédateur qui abandonne sur les lieux des rapts les sacs à dos de ses victimes. Pas de témoins, aucune empreinte exploitable, juste une image d'une caméra de surveillance de parking montrant l'arrière d'un véhicule Renault, modèle Laguna noir à la plaque d'immatriculation couverte de boue et illisible, s'éloignant du sac resté à terre de Chloé. Les médias se sont emparés de l'affaire et la paranoïa s'installe dans les départements du sud de la France où les parents craignent le pire pour leurs enfants. La police est sur les dents, les autorités locales et nationales exigeant des résultats immédiats. La vidéo du parking de Fréjus est vue et revue mais elle ne dévoile rien d'exploitable, à ceci près qu'étant donné que le sac de la victime gît au sol à droite du coffre de la Laguna, l'hypothèse d'un agresseur plutôt physique et peut-être même gaucher est émise. Cette précision fait l'objet d'une fuite et les médias s'emballent ; ils décrivent le parcours de Toulon à Nice, avec des étapes à Fréjus puis à Mandelieu, du prédateur athlétique et gaucher que toutes les polices de France recherchent sans relâche. Les visages des enfants sont partout, à la télévision, sur internet, sur les vitrines des magasins et même sur les sacs en papier de grandes surfaces. Les enfants restent introuvables et, les jours et les semaines passant, le pire est admis. La police reçoit des centaines d'informations où des voisins, des collègues, des ex sont suspectés. Une cellule spécialisée se charge d'étudier cette montagne d'indices. Les jours et les semaines passent encore et encore, et puis un soir, une dénonciation anonyme extrêmement précise se détache des autres, suffisamment importante pour provoquer l'arrestation d'un homme.

2 / Philippe Raisdon

Grand, proche des soixante ans, célibataire, pianiste de grands hôtels et qui plus est costaud et gaucher. Domicilié principalement en Indre et Loire, il va de palace en palace, capable d'installer une ambiance musicale discrète à l'arrière plan des conversations ou de jouer à la demande un morceau classique comme un air à la mode. Réservé et ponctuel, il est très apprécié des établissements. Il a été effectivement engagé à Toulon, Fréjus, Mandelieu et Nice à des dates qui correspondent aux enlèvements. Il vient de changer son véhicule Renault, une Laguna noire, contre une Zoé toute électrique pour selon lui, participer à la protection de la planète.

La Laguna est retrouvée, désossée et analysée par les services scientifiques de la police qui malgré leur acharnement ne trouvent aucune goutte de sang et aucun ADN pouvant être attribués aux jeunes victimes. Philippe Raisdon, imperturbable, nie, durant des jours et des nuits, toutes les charges dont il est l'objet et finit par s'enfermer dans un mutisme obstiné . Accusé d'enlèvements avec séquestration, il est mis en détention provisoire en attente de son procès.

Philippe Raisdon subit alors durant plusieurs années l'enfer des « pointeurs » et l'administration doit plusieurs fois le changer de prison pour le soustraire à la violence des détenus envers les tortionnaires d'enfants.

3/ Laura Viesi

Blonde plein vent, yeux lagon clair, maquillage soft sans piercing ni tatouages, vingt huit ans à l'aise dans ses baskets, Laura est une belle jeune femme pleine de vie qui saute d'un avion à un autre pour améliorer les systèmes informatiques de grandes société à travers le monde. Entre sa mère, professeur de violon au conservatoire de Tours et son père architecte dplg, elle a bénéficié d'une jeunesse heureuse et d'une éducation sans faille. Élève douée et appliquée, elle est titulaire de nombreux diplômes qui lui ont apporté la situation professionnelle qu'elle souhaitait . Elle a deux passions, l'alpinisme et le piano. Dès qu'elle a un peu de liberté, quand elle ne grimpe pas, elle accompagne au piano sa mère au violon ou jazze avec un groupe d'amis sous un bar branché, tout au fond d'une cave. Côté masculin, elle fait partie de ces jeunes femmes qui remettent à plus tard toute forme d'engagement, tout en étant stressées par l'horloge du temps. Cette remise à plus tard est peut-être en relation avec la révélation que ses parents lui on faite le jour de ses dix ans, juste après qu'elle eût soufflé les bougies :

« Tu dois maintenant connaître et partagé notre secret. Ton papa n'est pas ton père biologique, il est atteint d'une petite déficience qui ne lui a pas permis de féconder maman, d'ensemencer – tu sais les petites graines - bref il n'en n'avait tout simplement pas assez et nous avons fait appel à une banque de graines, et tu es venue pour notre plus grand bonheur à tous les deux. »

L’architecte avait les yeux plein de larmes et Laura s'est précipitée dans ses bras. Il lui fallut quand même plusieurs nuits pour, sous les draps, assimiler complètement le secret et au bout desquelles elle décida que cela ne changeait rien, que cette histoire de semence ne la concernait pas et que son père était définitivement le sien.

C'est à peine rentrée de Californie et de sa Silicon Valley dans son petit deux pièces, qu'une factrice lui remet la missive recommandée du greffe, l'informant qu'elle est désignée pour exercer la fonction de juré à une session d'assise.

Tirée par deux fois au sort, elle a complètement oubliée qu'elle figurait sur la liste annuelle du jury d'assise de son département et, soucieuse de ses devoirs civiques, elle n'a pas cherché à se faire dispenser de cette fonction.

C'est pour dans quinze jours ; Philippe Raisdon doit être jugé pour enlèvements, séquestrations et meurtres de quatre enfants.

Recherches sur internet ; Melinda, Emma, Chloé et Manon font irruption dans son séjour et progressivement investissent son cerveau. Laura relit en boucle les articles de presse et visionne tout ce qui se rapporte à cette affaire. Les visages des victimes s'incrustent dans ses neurones et l'accompagnent de jour comme de nuit où son sommeil s'étrique.

4/ Le procès

Majestueux dans sa robe de pierres blanches et sa colonnade à la Panthéon, le palais de justice de Tours où sied la cour d'assise, domine la place dévolue au tribun socialiste Jean Jaurès dont l'assassin, au vilain nom, nargue toujours par son acquittement Thémis et sa balance.

« L'audience criminelle est ouverte, veuillez vous asseoir. »

Laura est prise d'un léger tremblement qu'elle cherche à dissimuler. À sa droite comme à sa gauche, les autres désignés ne se semblent pas plus rassurés face aux robes rouges et noires, à l'accusé plutôt bien de sa personne et aux familles des victimes. Telle un pièce de théâtre mille fois jouée, le premier acte s 'ouvre sur :

« Quels sont vos nom, prénom, date et lieu de naissance, profession et résidence ? »

Philippe Raisdon répond en automate sans regarder la cour malgré les conseils de son avocat.

« Je vais tiré au sort le nom des six jurés, vous avez le droit d'en récuser... »

Récusée, la sortie, la fuite, c'est comme une libération qui s'annonce, un souhait honteux qui vient mourir contre les visages de Melinda, Chloé, Emma et Manon. Non, Laura célibataire et sans enfant doit rassurer la défense ; elle n'est pas récusée et prête serment . Elle ne devra écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection.

Le président déclare les débats ouverts puis décrit d'un ton qui se veut neutre la personnalité de l'accusé et la suite détaillée des faits. Sur plusieurs jours l'audition des enquêteurs souligne les preuves et le comportement rigide de l'accusé lors des interrogatoires . Celle des experts décrit une personnalité froide, perverse et pleinement consciente à l'opposé des témoins qui parlent de fiabilité, de discrétion mais aussi d'altruisme par des dons répétés de sang et de sperme. La mère de Raisdon raconte très digne l'enfance de ce fils introverti et timide qui ne l'a jamais déçue et qui ne peut être à ses yeux le monstre que l'on décrit.

La parole des familles vient déchirer l'assistance. Laura se crispe, elle n'a pas le droit aux larmes et refoule les quatre filles qui la tirent par le cœur.

Jusqu'à présent Raisdon n'a pas réagi ni répondu aux quelques questions qui lui ont été posées au cour des auditions. Il n'est sorti de son silence qu'interpellé par son avocat pour affirmer son innocence de tous les crimes qui lui sont reprochés.

La cour veut l'entendre sur les éléments de preuve qui l'accablent et là, il reconnaît s'être trouvé au moment et sur les lieux de ce qu'il s'entête à appeler les quatre disparitions pour des raisons professionnelles. Il est pianiste et se produit régulièrement dans toutes les villes de Marseille à Menton.

Pressé par son avocat qui souligne au passage son passé judiciaire vierge, il admet un vécu familial sans problèmes et une vie terne, juste ponctuée par la musique. Il n'est pas en couple car il n'a pas rencontré la bonne personne. Si, il aurait aimé avoir des enfants, c'est pour ça qu'autrefois il a fréquenté comme donneur les Cecos, pour aider les autres à en avoir !

Là, pour la première fois, Laura fixe l'accusé qui depuis un moment contemple sa mère, petite vieille blanche comme le lait, recroquevillée sur sa chaise au deuxième rang, et sans doute sous le poids de ce regard, il relève la tête et leur vision se croise. Un trouble l'envahit et accélère ses pulsations cardiaques. Un sentiment d’événement imminent l'agite intérieurement. Une sorte de prémonition comme seules les femmes en sont capables, une intuition mauvaise qu'elle veut mais ne peut repousser, une sensation de marécage qui l'attire dans un verdâtre nauséabond.

Elle n'en dort plus et ne pense qu'à cette possibilité effroyable. Cet accusé, ce prédateur qu'elle a des difficultés à maintenir dans la présomption d'innocence tant les charge sont importantes, pourrait être son géniteur ! Il est de la région et son âge est compatible avec

cette éventualité. Il faut à tout prix qu'elle se débarrasse de cette idée fixe. Internet lui explique que les tests génétiques sont la seule solution étant donné que la loi ne permet pas encore de connaître le nom du donneur et que le jour où elle sera effective, elle ne sera de toute façon pas rétroactive. Il lui faut un cheveu, un seul cheveu de la mère de Raisdon.

Le lendemain elle croise la vieille dame dans la salle des pas perdus et, se pressant contre son dos, elle récupère prestement un cheveu sur le col de son manteau.

« L'audience est repris veuillez vous asseoir. »

C'est au tour des avocats des familles d'intervenir et leur souffrance qui bouleverse l'auditoire est à nouveau stimulée par la description orientée des faits. La justice est sommée de pourvoir à la réparation des préjudices.

L'irréparable de Charles Baudelaire s'empare de l'esprit de Laura :

« Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?

Peut-on déchirer les ténèbres

Plus denses que la poix, sans matin et sans soir,

Sans astres, sans éclairs funèbres ?

Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ? »

L'avocat général sans surprise requière la peine maximale assortie d'une période de sûreté de vingt deux ans.

L'avocat de Raisdon se lance dans un long plaidoyer que Laura a du mal à suivre. Il est question d'intime conviction devant bénéficier à l'accusé face à l'absence de preuves directes dans les quatre disparitions. Il martèle, face aux jurés, que la justice ne doit pas être rendue sous le coup de l'émotion.

Laura serre convulsivement dans la poche de son gilet la réponse du laboratoire. L'homme qu'elle va devoir juger est son père avec, comme il est bien précisé, une probabilité de filiation excédant les 99%. Elle ne s'est pas rapprochée du président de la cour, elle n'en a parlé à personne. Sa conviction est faite. Raisdon est quatre fois coupable du pire. Elle veut peser dans la balance avec ses oui à toutes les questions.

Après trois heures de délibéré les jurés retrouvent la salle d'audience. Laura n'affronte pas le regard de son géniteur et se tourne du côté des familles des enfants. La cour et les jurés condamnent l'accusé à trente ans de réclusion criminelle.

Raisdon n'a pas frémi à l'énoncé de sa peine. Il a semblé ne pas être concerné. Malgré toute l'insistance de son avocat, il ne fera pas appel.

5/ Épilogue selon Baudelaire

« J'ai vu parfois, au fond d'un théâtre banal

Qu'enflammait l'orchestre sonore,

Une fée allumer dans un ciel infernal

Une miraculeuse aurore ;

J'ai vu parfois au fond d'un théâtre banal »

Une année a passé et Laura a repris son activité en la démultipliant. Il lui semble qu'elle ne peut vivre avec son secret qu'à coups de voyage, de réunion professionnelle et de course vertigineuse dans les Alpes. Par contre la musique l'a abandonnée, elle n'arrive plus à interpréter et encore moins à improviser. Les chambres d'hôtel l'angoissent et le soir, elle se jette sur ses écrans pour ne pas subir l'amertume de ses pensée tissées en toile d'araignée.

« Un détenu en phase terminale du S.I.D.A. vient d'avouer d'être l'auteur de l'enlèvement et du meurtre de plusieurs enfants. Il a décrit en particulier les lieux où se trouvent les corps de Melinda, Emma, Chloé et Manon. Il disculpe ainsi Philippe Raisdon qui exécute une ... »

Laura pétrifiée, Laura en pleurs, Laura qui vérifie l'information sur internet, Laura qui jette ses affaires dans sa valise, Laura qui prend le premier avion pour Paris.

Un parapluie rouge. Une vieille dame debout au bras d'une Laura muette sur un parking gris, près d'un grand mat où flotte les trois couleurs, face aux grands murs et aux miradors. Un rayon de soleil au travers des gouttes, un arc en ciel juste derrière, un merle qui flûte et puis une porte qui s'ouvre. Il est là et s'approche hésitant. Philippe Raisdon, amaigri, tassé dans son trois quart marine entoure sa mère de ses bras . Laura deux pas en arrière attend. Rien ne presse, elle a toute la vie pour lui expliquer et se construire avec lui, s'il le veut bien.

Toubib 41 le 16/12/2019