Le désir=jouissance féminin (Medhi Belhaj Kacem)

Pour quelqu'un qui est intéressé par la psychanalyse, trouver des éléments tels que suivants sur le désir féminin, dans Pop philosophy, entretiens avec Philippe Nassif (Medhi Belhaj Kacem, Denoël, 2005) est forcément intéressant. En outre, conseillons alors le visionnage de cette vidéo.

Philippe Nassif, ''Pop philosophie'', Denoël, 2005, transcrivant les termes de Medhi Belhaj Kacem, a écrit : M. B.K. : ... la psychanalyse a effectivement commencé avec cette question : que veut une femme ? C'est la question que pose l'hystérique, premier cas d'étude de Breuer-Freud. La réponse la plus simple que donne la psychanalyse avec tous les malentendus, c'est : elle veut la castration sans le savoir. C'est-à-dire une jouissance en tant qu'elle choit, ne reste pas debout - la castration ça n'a à peu près rien à voir avec le cliché féministe du coup de ciseaux.

Un "cliché" auquel on se laisse prendre, puisqu'il nous vient des images qui n'ont rien à voir avec le désir inconscient (Freud, en allemand, dit Wunsch, qui se laisse aussi traduire par voeu - inconscient - en plus de désir).

... nous ne sommes pas des êtres biologiques. Le donné biologique, c'est la jouissance phallique mais que nous, nous répétons artificiellement, et - argument béhavioriste - à part les fameux singes bonobos on ne connaît pas de mammifère qui dérègle le cycle dit "naturel" pour accéder à une sexualité autre et supposée beaucoup plus riche et intense - ce qui est un peu la prétention de l'animal parlant, et quand je dis prétention...

Il ne faut pas prendre ce "nous ne sommes pas des êtres biologiques" pour une assertion définitive, rendant à la performativité du genre, type Judith Butler (Trouble dans le genre), non. Mais il faut simplement le prendre pour cela que, biologiques, nous ne vivons pas autant dans l'animalité/la corporéité, que nous le voudrions. Mais au contraire, nous vivons "dans l'absence", c'est-à-dire au beau milieu des représentations que nous nous faisons - à tort ou à raison - de la présence (représentations saisies par le voeu inconscient). Ce que Jacques Lacan nomme le distinguo réel-imaginaire (l'imaginaire étant le produit de la perception, pour ce qui nous concerne), ou qu'Alain Badiou (MBK lui est dévoué, à l'époque) nomme le distinguo présentation-représentation.

Ph. N. : Qu'est-ce que tu entends par "répéter artificiellement la jouissance phallique" ?

M. B.K. : La jouissance mammifère, le rut biologique est interdit d'accès à l'être parlant.

CQFD.

La sexualité commence avec cet interdit. Or, et c'est ma thèse, cet interdit s'articule de façon différente pour les deux positions sexuées : la castration chez l'homme, c'est-à-dire la répétition de la jouissance phallique ; la division chez la femme, c'est-à-dire l'inaccessibilité absolue à la pureté du rut biologique.

... puisque donc, disait-il, la castration est "une jouissance en tant qu'elle choit", d'où la "répétition de la jouissance phallique chez l'homme ; l'inaccessibilité absolue à la pureté du rut biologique chez la femme". Mais enfin, "cet interdit" lui-même "du rut", interdit de fait, inhérent au langage (d'où la psychanalyse comme étiologie du manque) peut-être interprété comme une castration (symbolique).

De même, dire de la castration qu'elle est "une jouissance en tant qu'elle choit" renvoie pourtant au "cliché féministe du coup de ciseaux", non en tant que ce cliché serait la-castration-en-soi, mais que ce cliché en est une expression : au moment d'être châtré, réellement comme imaginairement, "la jouissance choit" jusqu'à l'insondable douleur, voire plaisir masochiste. Et donc, cette "jouissance en tant qu'elle choit" rejoint psychanalytiquement l'association de la castration à l'angoisse de mort, de perte, au deuil, etc. C'est qu'alors je ne jouirais plus de moi (en mourant) comme d'autrui (qui mourrait).

La castration, qu'est-ce que c'est ? C'est Rocco Siffredi. C'est la répétition par les mecs, par les porteurs du phallus, de la jouissance phallique telle quelle - à ceci près que cette répétition est artificielle.

La répétition serait donc plutôt une conséquence de la castration, de l'angoisse de castration, à l'intérieur d'un complexe de castration pétri par la pulsion de mort (la répétition), et Rocco Siffredi exprime donc pornographiquement - comme tous les pornographes - la pulsion de mort !



Reste que MBK est judicieux pourtant, quand il dit :

Il y a l'illusion d'un naturalisme chez l'homme. N'empêche que c'est un artifice par rapport à la nature, c'est un forçage. Les animaux ne répètent pas l'acte sexuel, à part les rares espèces qu'on a évoquées. Si l'homme avait une sexualité naturelle, il ne baiserait qu'une fois tous les six mois. Ou, autre argument, il n'y a pas de sodomie, par exemple, chez les animaux, ça mérite qu'on s'y arrête.

Disant cela, il se situe cocassement - pour désarmer les résistances devant lui, aussi - comme "un moujik" (cf. la vidéo en-tête). Il parle crûment, mais justement en nous rappelant à la présence-présentation-réel de notre animalité, quoique saisie par le langage. Le langage artificialise ; métaphysiquement, c'est l'humanité comme artificialité intrinsèque.



Alors, sur la femme divisée :

La division, c'est encore autre chose. Fondamentalement, la jouissance féminine est une jouissance beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que, à la différence des hommes, la jouissance ne succède pas au désir, mais les deux se produisent ensemble.

Que MBK dit écrire ainsi dans la vidéo, dans son ouvrage Être et sexuation : "désir=jouissance", le désir=jouissance de la femme.

Cette jouissance autre, on la voit chez les animaux : la chatte en chaleur, en rut, qui feule. On voit bien qu'elle jouit déjà dans le rut et non pas seulement au moment du coït, je dirais même au contraire, le coït est seul à interrompre son désir-jouissance. C'est le mâle qui, lui, va jouir au moment de la castration. Le chat, une fois que c'est fait, c'est fait, il débande. La femelle aussi n'est plus en rut, ça s'arrête pour elle aussi dans le coït, mais elle, elle jouissait déjà dans le rut. Pour la femelle, tant qu'elle est en rut, jouissance et désir c'est exactement la même chose. Comme elle désire, elle jouit, et comme elle jouit, elle désire.

C'est toujours "le moujik", qui parle judicieusement.

Mais la femme parlante, elle, ne connaît jamais cet état.

Car

[La femme] répète cet irrépétable du rut biologique. Et lorsqu'on dit, un peu méchamment, d'une adolescente qui se tortille : "Ah, elle est en rut", ce n'est jamais qu'une métaphore, ce n'est pas réel. L'événement du rut est inaccessible à qui parle mais il revient par le détour symbolique, c'est-à-dire dans la répétition fantasmatique masculine. On va vendre des pornos aux hommes avec des titres tous plus salaces les uns que les autres du genre Chiennes en rut ou Chiennes en chaleur, mais ce sont des fictions, que nous ne rencontrons jamais dans l'expérience humaine.

En tout cas, il est évident que MBK sait de quoi il parle, quand on a lu la scène du nouvel an, dans son roman philosophique Cancer - à partir de quoi, et comme pour Freud, les mauvaises langues diront qu'il extrapole sa seule névrose ... faîtes ...

Il n'en reste pas moins que la jouissance féminine s'enlève sur un donné biologique.

Et MBK de préciser un peu plus tard :

Un exemple : il peut arriver parfois à une fille de mouiller comme un geyser, d'un seul coup, c'est un phénomène assez obscur.

Donc : la division pour la femme, c'est répéter un impossible. L'impossible de la jouissance physiologique du mammifère femelle.

Et la castration, chez l'homme, c'est répéter un possible "pour le plaisir", comme dit Herbert Léonard, un cas gratiné, exemplaire de sujet de la perversion qui s'ignore (rires).

Ce qui ne donne un avantage à aucun des deux.

MBK parle du "possible" de la jouissance phallique masculine, qui ne procure pas d'avantage puisque, si la femme est divisée du rut femelle pour être femme, et qu'elle n'est plus seulement femelle (comme on a bien compris) il se trouve que l'homme est lui-même répétitif - et donc, ajouterai-je, confronté à la pulsion de mort, à s'affronter à la pulsion de mort - affrontement corroboré par Hélène Vecchiali, Ainsi soient-ils. Lui non plus, n'est pas seulement mâle.

A tout le moins, selon le psychanalytisme de Medhi Belhaj Kacem.