Le monde change et on n’y comprend rien ! Julien Devaureix

Voici un livre particulièrement bien réussi visant à nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et les nombreuses transformations en cours. Il est très accessible et je le recommanderai avec le même enthousiasme à un public de lycéens, à des spécialistes de divers domaines désireux de s’ouvrir à une vision plus holistique des réels, ou encore à des décideurs politiques ou économiques. En fait, à moins d’être fort peu curieux ou très obtus, il me paraît compliqué de ne rien tirer d’une telle lecture…

Le livre réussit en effet la performance d’être à la fois très complet tout en allant à l’essentiel, pour dresser un état des lieux de notre situation en tant qu’espèce (et en tant qu’individus au sein de multiples collectifs). C’est un peu le bilan des 6 années que l’auteur Julien Devaureix a passé à animer l’excellent podcast Sismique dans lesquels des invités de qualité se succèdent pour parler des enjeux de notre temps. De l’astrophysique à l’économie, en passant par l’agriculture, la philosophie, l’histoire, les systèmes complexes, l’énergie, la psychologie… on y retrouve le même ton humble, curieux, et précis, pour aborder des questions complexes et nourrir des réflexions constructives.

Loin d’être confus malgré l’ambition du projet, le livre se découpe en 4 parties traitant toutes du jeu auquel nous jouons en tant qu’individus et en tant que collectifs divers.

La première partie, « Un jeu mystérieux » réfléchit sur notre relation aux savoirs et aux réels, développant ainsi judicieusement nos biais et limites cognitives. La second partie « Les règles du jeu », fait le point sur les principaux systèmes auxquels nous appartenons et les interactions au sein de ces systèmes et entre ces systèmes. La troisième partie, « Où va le monde ? » dresse un état des lieux de notre situation présente et des enjeux clés qui se présentent à notre espèce à plus ou moins brève échéance. Enfin, la dernière partie « Comment jouer ? » met en avant d’éventuelles solutions/perspectives à la fois sur les plans individuels et collectifs.

Moi qui suis friand de citations, j’ai également pu me régaler avec de nombreuses citations bien choisies et étayant le propos développé avec pertinence. Voici quelques extraits de l’ouvrage pour vous donner envie d’aller plus loin :

“L’ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux et les gens sensés pleins de doutes. (…) Ne soyez jamais absolument certain de quoi que ce soit. » Bertrand Russell

Effet Dunning-Kruger. Leur trouvaille est simple à formuler : plus nous sommes incompétents dans un domaine, plus nous avons tendance à surestimer notre compétence.

« Le demi-savoir triomphe plus facilement que le savoir complet : il conçoit les choses plus simples qu’elles ne sont, et en forme par suite une idée plus saisissable et plus convaincante. » Friedrich Nietzsche

« Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances, ils n’ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas ; ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir, et une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille, ne la fera pas douter de la bonté de son Dieu ou du talent de son médecin. »

La difficulté à réaliser que l’on ne voit pas tous la même chose ou que nous n’avons pas le même référentiel est à l’origine d’un nombre incalculable d’incompréhensions entre individus. »

« Ce que raconte l’histoire n’est (…) que le long rêve, le songe lourd et confus de l’humanité. » Arthur Schopenhauer

« Nous vivons une époque dangereuse. Jamais autant de personnes n’ont eu accès à autant de connaissances, tout en étant aussi réticentes à apprendre quoi que ce soit. » Tom Nichols

« La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. » Edward Bernays

Ainsi, de nombreux experts n’hésitent plus à comparer les réseaux sociaux à une drogue dont nous devons nous prémunir.

« When an online service is free, you’re not the customer. You’re the product. » Tim Cook

« Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer. » André Gide

Il est ici intéressant de noter que dans le bouddhisme, l’ignorance est la première étape de la chaîne des causes de la souffrance (dukkha) et est considérée comme un des Trois Poisons.

La connaissance n’est pas le savoir. Accumuler des informations – des savoirs – ne suffit pas à vraiment connaître ; il faut expérimenter, vivre dans la matière, aller sur le terrain pour accéder à un autre niveau de compréhension du monde.

« Tu dois comprendre la nature à partir de toi-même et non pas toi-même à partir de la nature. » Arthur Schopenhauer

« L’esprit critique est une chose de groupe, pas d’individu. On a besoin de différents experts sur différents sujets qui deviennent les garde-fous des uns et des autres. Le raisonnement critique, ce n’est pas penser par soi-même, c’est penser avec ls autres contre soi-même. » Albert Moukheiber

La science, c’est l’organisation collective du doute.

« Rappelez-vous, toujours, que tout ce que vous savez, et tout ce que tout le monde sait, n’est qu’un modèle. » Donella Meadows

« Pour chaque problème complexe, il existe une réponse claire, simple et fausse. » H.L. Mencken

On ne négocie pas avec la physique.

« Le présent n’est perceptible qu’en surface. Il est travaillé en profondeur par des sapes souterraines, d’invisibles courants sous un sol apparemment ferme et solide. » Edgar Morin

Nous avons du mal à le réaliser, mais notre monde a plus changé en deux générations qu’en 5000 ans auparavant. Partout, on peut observer des courbes exponentielles et des chiffres qui donnent le vertige.

Ainsi, en 2018, les 9 hommes les plus riches détenaient autant d’argent que la moitié de la population mondiale.

En France, en 1996, l’addition du patrimoine des 500 plus grosses fortunes représentait 4% du PIB, en 2022… 40%.

« Il y a bel et bien une guerre des classes, mais c’est ma classe, la classe des riches qui fait la guerre et c’est nous qui gagnons. » Warren Buffet

Il est difficile de faire la part des choses entre ce qui est inhérent au modèle néo-libéral, ou lié plus largement à une économie extractiviste. Le communisme soviétique a été un désastre écologique, et le capitalisme chinois n’appelle pas l’émergence d’une démocratie et parvient aussi à innover rapidement.

50% des dollars américains en circulation ont été créés entre 2020 et 2022, ce qui donne une idée du rythme surréaliste d’émission de dette.

« Nous avons des émotions du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et une technologie divine. » Edward Osborne Wilson

« C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité, et ce sera aussi la dernière, que nous devons répondre à la question : l’expérience humaine va-t-elle perdurer ou sera-t-elle confrontée à une fin peu glorieuse. C’est LA question de notre époque. Nous sommes à ce moment de notre histoire où nous devons décider si la vie humaine organisée sur Terre peut continuer. » Noam Chomsky

« C’est donc un malheur de douter, mais c’est un devoir indispensable de chercher dans ce doute. »

« La richesse croît lentement, mais la ruine est rapide. » Sénèque

« La connaissance du plus probable est ce qui rend possible la réalisation du moins probable. » Pierre Bourdieu

« Si j’avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. » Albert Einstein

« Ce qui m’inquiète, c’est l’idée très séduisante de croire que si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. » Albert Moukheiber

Les modèles scientifiques nous disent clairement que nous allons dans le mur.

« Les hommes se trompent quand ils se croient libres ; cette opinion consiste en cela seul qu’ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. » Spinoza

« Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l’être, mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre. » Marc Aurèle

« L’imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée tandis que l’imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l’évolution. » Albert Einstein

« La doctrine hindoue enseigne que la durée d’un cycle humain, auquel elle donne le nom de Manvatara, se divise en quatre âges, qui marquent autant de phases d’un obscurcissement graduel de la spiritualité primordiale ; ce sont ces mêmes périodes que les traditions de l’Antiquité occidentale, de leur côté, désignaient comme les âges d’or, d’argent, d’airain et de fer. Nous sommes présentement dans le quatrième âge, le Kali-Yuga ou âge sombre. » René Guenon

« L’histoire de l’univers fait sens quand on réalise qu’elle suit toujours la même pente, celle de la prolifération de la lumière. » David Elbaz

Une étude a montré que les zones cérébrales associées à l’empathie étaient désactivées lorsque le cerveau est occupé à résoudre un problème faisant appel au raisonnement logique : trop raisonner peut nous couper du monde et des autres (cf. Jack A., Dawson A., Begany K., Leckie R., Barry K., Ciccia A., & Snyder A., « FMRI reveals reciprocal inhibition between social and physical cognitive domains NeuroImage » NeuroImage, Sciences Humaines, 2012)

« Celui qui sait voir l’inaction dans l’action et l’action dans l’inaction, celui-là est sage entre les hommes. » Bhagavad-Gîtâ

Dans le contexte qui est le nôtre, il semblerait que les options soient limitées : soit la diminution de puissance sera subie, soit elle sera volontaire. Au niveau d’une société, c’est ce qui fait la différence entre une récession et un projet de décroissance.

« Nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. » Spinoza

« Nous devons nous y habituer : aux plus importantes croisées des chemins de nos vies, il n’y a pas de signalisation. » Ernest Hemingway

« Vénérer ce qui se tient devant nous. Ne rien attendre. Se souvenir beaucoup. Se garder des espérances, fumer au-dessus des ruines. Jouir de ce qui s’offre. Chercher les symboles et croire la poésie plus solide que la foi. Se contenter du monde. Lutter pour qu’il demeure. » Sylvain Tesson

« Changer le monde ? Quelle drôle d’idée ! Il est très bien comme ça le monde, pourquoi le changer ? » OSS117

