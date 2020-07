« Quiconque désire comprendre Jésus doit partir de l'univers spirituel de Zoroastre. » (Citation du Cardinal Catholique Franz KÖNIG, archevêque de Vienne.) (1) Notons que le Cardinal, de par ses Études, savait aussi lire l'antédiluvienne langue Gathique dans laquelle sont rédigés les GATHAS. Lors de sa Conférence, à Téhéran, il reconnaissait aussi « la dette de la Bible à l'égard de Zarathoustra. »

Néanmoins, encore de nos jours, il règne beaucoup de confusion au sujet des idées attribuées à Zoroastre (Un Enseignement monothéiste ? Ou dualiste ? Etc...) ou bien sur une ancienneté pourtant établie (Une antériorité dérangeante ?).

Sur ces sujets, comme sur bien d'autres, l'ouvrage de K. PARDIS apporte la lumière. J'aborderai brièvement les sujets liés à la 'confusion' en ANNEXE, pour me concentrer d'abord sur certains aspects de l'essentiel, que K. PARDIS traite bien sûr aussi en profondeur dans son livre :

>> LES GATHAS : QU'EST-CE, AU JUSTE ?

Les GATHAS, c'est la ''Bible'' des Zoroastriens. (Leur ''Bible'' n'est donc pas l'Avesta !)

Les Gathas contiennent 17 « Chants » (en 238 strophes) lesquels tiennent dans une centaine de pages ! Ces Chants véhiculent l'essence de la pensée de Zarathoustra . Ils sont proposés en seconde partie de l'ouvrage de K. PARDIS.

Ces 'Chants' sont exprimés dans un langage poétique clair, compréhensible par tout un chacun, dès lors que l'on s'est familiarisé avec les six attributs de Ahura Mazda, qui structurent en fait cette nouvelle Vision du monde .

Ces six attributs de Dieu sont des idéaux spirituels, des abstractions sans individualité ni mythologie : les Amesha Spenta (''forces immortelles qui font progresser''). Elles sont nommées (dans l'ordre décroissant d'importance) : Justesse (Asha ) [précisions en (3)] – Pensée Juste (Vohu Manah ) [précisions en (4)] - Maîtrise de soi (Khrashatra ) [précisions en (5)] – Sérénité (Armaiti ) - Évolution et Perfection (Haurvatat ) - Immortalité (Ameretat )

Notons que Zoroastre n'est pas un Prophète. Il transmet simplement un savoir. Il prodigue le bon Enseignement.

>> Sa VISION DU MONDE était à l'époque RÉVOLUTIONNAIRE.

« Zarathoustra (…) propose une vision radicalement nouvelle de la vie et de l'existence. Ses idées (…) non seulement dominèrent pendant deux mille cinq cent ans la spiritualité et la religion des trois Empires Perses (Achéménide, Parthe et Sassanide), mais elles influenceront les philosophes grecs et romains, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme et l'humanisme. » (2)

Ahura Mazda est Dieu. Il est « l'origine et la fin de tout ce qui est » (Chant IV, 8) p. 134 - Il n'est pas évoqué comme masculin, ni comme féminin. Dieu est abstrait, spirituel.

Avec Zoroastre, disparaît la vision statique d'un monde immuable, créé une fois pour toutes par les dieux. L'univers de Ahura Mazda est dynamique . Tout se transformera et progressera vers la lointaine Perfection.

En effet, la Création est toujours en cours , et sera seulement complétée à la fin des temps, à la « Maison des Chants » (Paradis). Dans l'intervalle, il ne faut attendre ni Miracles, ni Providence . Pas d'intercession de Saints non plus... Pour aller de l'avant, nous avons les outils spirituels des Gathas, l'Amour infini de Dieu, et notre conscience .

Nous ferons le chemin comme des grand(e)s...

Dans ce monde zoroastrien, l'humanité a donc l'opportunité de participer activement à cette Création continue : une œuvre gigantesque où l'homme devient co-artisan et partenaire de Dieu .

>> LA VIE ÉTERNELLE

Chaque individu vit simultanément dans deux mondes : le physique et le spirituel. A la mort du corps physique, la conscience -le spirituel- poursuit sa vie, sans limite. Une innovation conceptuelle extraordinaire.

Ainsi, après avoir complété son évolution spirituelle, l'âme du Juste accèdera à l'immortalité . Précisons que « le concept zoroastrien d'éternité ne signifie pas un temps infini, mais un au-delà du temps : la vie se continuera dans le monde de la pensée, qui se situe en dehors des lois du monde physique et possède ses propres normes. » (2) p. 59

>> LE BIEN ET LE MAL

Comment définir le Bien et le Mal quand toute force, tout phénomène n'a de sens, pour les êtres vivants , que par rapport à la force ou au phénomène qui lui est opposé : bien/ mal – lumière/ ténèbres – vérité/ mensonge – amour/ haine – sérénité/ angoisse – joie/ tristesse – justice/ injustice - … Tout cela est né dans (ou perçu par) la pensée, et nulle part ailleurs.

Cette question du Bien et du Mal est importante, car elle conduit à se poser la question de savoir quel est le But de la Vie Humaine ? Le But qui transparaît des Gathas est clair : c'est de réaliser une vie heureuse et sereine sur cette terre, pour nous et pour les autres êtres, et de continuer cette vie au-delà de la vie terrestre .

Sont donc bonnes toutes les actions qui mènent vers cet objectif. Celles qui lui sont contraires, sont mauvaises. La sagesse dont Dieu nous a dotés permet de les distinguer.

Rappelons que, dans le monde zoroastrien, tous les êtres ont une âme : les humains, animaux et plantes ; mais aussi terre et minéraux. Car tous ont été créés par une même pensée originelle : celle d'Ahura Mazda.

Bien sûr, parmi tous les êtres qui nous entourent, la pensée et la conscience se situent à des niveaux très disparates.

>> Le LIBRE CHOIX

L' humanité dispose d'une vraie liberté de choix : faire le bien ou bien le mal, comme mode de vie. Ce ''Grand Événement du Choix'' est disponible pour tous. Cette liberté dont chacun dispose se situe au niveau de la pensée et de la conscience.

« Ô Mazda,dès l'instant où, à l'origine, dans Tes pensées Tu as créé le corps, la sagesse, la conscience et insufflé la vie en nous et que Tu nous as dotés de paroles et d’actions, Tu as voulu que nous choisissions notre doctrine et notre manière de vivre telles que nous l'entendons. » (Chant IV, 11) p. 135

Le choix de vie choisi se manifestera par nos pensées, nos paroles, et nos actions.

Cette Liberté de Choix de vie correspond donc à une Responsabilité et a des conséquences . Ainsi, chacun peut progresser spirituellement en vue de rejoindre post-mortem la « Demeure des Chants » ( le Paradis ). Ce qui se traduira par nos efforts pour vivre avec des Pensées Justes, des Paroles Justes, et des Actions Justes.

Mais un mauvais choix de vie peut conduire à la « Demeure de la Pire Pensée » ( l'Enfer ). L'enfer zoroastrien n'est pas éternel car Dieu sait qu'au final, le Mal s'effacera. Et la conscience du malfaisant qui transite en Enfer aura évolué.

>> … ET EN PRATIQUE ??

Pour la Femme

Dans les sociétés aryennes du temps de Zoroastre, la femme était au mieux une servante, au pire une esclave.

Les Gathas ne font aucune distinction entre hommes et femmes. Zarathoustra y mentionne le mariage de sa plus jeune fille et, s'adressant à elle pour le choix de son époux , il lui dit : « (…) Ainsi, au nom de Mazda, consulte d'abord ta sagesse et ensuite, dans la connaissance et la Sérénité, fais ton choix. » (Chant XVII, 3) p. 211

Sur les relations incestueuses du Religieux et du Politique

« Ô Mazda, quand viendra le jour où le peuple comprendra Ta doctrine et quand la perfidie, la tromperie et l'avidité seront-elles déracinées du monde ? Car c'est par ces instruments que les chefs religieux corrompus trompent le peuple et soutiennent les gouverneurs oppresseurs et mal pensants. » (Chant XIII, 10) p. 191

C'est un thème que je trouve important, aussi de nos jours, et que j'ai abordé dans plusieurs Articles : Citons entre autres « Le Peuple de Dieu » et « L'Ordre du Monde » (6).

Sur le Profit

« Ô Mazda, celui qui est toujours à la recherche de son propre profit, comment pourra-t-il apporter renouveau et joie en ce monde et contribuer à son développement ? (...) » (Chant XV, 2) p. 198

Étant bien entendu que le développement dont parle Zoroastre est le progrès spirituel et la recherche de l'harmonie...

Sur l’ approche Écologique

Ce que nous appelons ''écologie'' en Occident, consiste en pratique à réduire (masquer ?) les effets impopulaires/ amoraux d'une politique économique centrée sur le profit . Les Valeurs du zoroastrisme induisent un mode de vie basé sur le Respect des autres 'êtres ', qui comprennent les êtres vivants, mais aussi les roches et minéraux (que l'on ne doit donc ni polluer ni exploiter abusivement). Un tout autre mode de vie...

« (…) Toi qui par Tes désirs as donné aux êtres la capacité d'être heureux ou malheureux, Pourrais-Tu, ô Ahura Mazda, dans Ton amour infini nous donner aussi le pouvoir pour que (...) nous rendions ce monde vivant, les hommes, les animaux, les plantes, heureux et épanouis ? » (Chant X, 9) p. 175

Il est clair que les rituels de sacrifices d'animaux sont absolument incompatibles avec la doctrine de Zarathoustra.

Sur la richesse

« (…) Car le juste, même pauvre, est précieux au sein de Ton peuple et le malfaisant, même riche, est sans valeur. » (Chant XII, 4) p. 186

Jésus ne disait-il pas la même chose ? (2 Corinthiens 8 : 9)

Le peuple dont on parle ici est l'humanité tout entière, y compris les non-zoroastriens. L'important, au final, n'étant pas la nature de la foi, mais les pensées, paroles & actions justes mises en œuvre.

Sur l'injustice de la vie

Zarathoustra est bien conscient qu'il est une loi injuste par laquelle les êtres vivants doivent tuer et manger d'autres êtres vivants pour survivre. Dieu ne donne pas d'instructions précises à ce sujet. C'est à chacun de nous de trouver le chemin étroit à parcourir, processus qui fait partie du parcours individuel menant vers la « Maison des Chants ».

Rappelons-nous que nous sommes co-auteurs de la Création dynamique.

Dieu nous a dotés de compétences suffisantes, et a dévoilé les Amesha Spenta. Ensuite, chacun peut contribuer à mener la Création vers la « Maison des Chants », en oeuvrant de son mieux.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

Et c'est un énorme avantage apporté par ce livre de K. PARDIS que de nous aider à entrer dans un monde en mouvement (vers la perfection). Un monde de liberté (libre choix) donc de responsabilité (individuelle et globale). Un monde dans lequel chacun peut choisir d'être un co-artisan d'une Création divine en devenir.

Aussi, on comprendra que les textes zoroastriens ont moins besoin de savants exégètes pour en 'extraire' le sens, par rapport à d'autres religions. On a aussi peu recours aux prêtres pour les rituels, sauf mariages et décès. Il n'y a donc guère ''d'intermédiaires'' entre Dieu et nous. Intermédiaires de nos nombreuses religions ''monothéistes'' qui nous abreuvent aujourd'hui d'injonctions et d'avis discordants.

« Les Gathas expriment un monothéisme clair, proclamant l'existence d'un seul Dieu, celui du bien, Ahura Mazda. » (2) Les Gathas sont donc le Livre de la première religion explicitement monothéiste. Elle est essentiellement spirituelle et éthique.

Que demander de plus ?

JPCiron

:: :: :: :: :: NOTES :: :: :: :: ::

….. (1) – Citation du Cardinal Franz KÖNIG - Conférence intitulée « L'influence de Zoroastre dans le monde » qu'il donna dans le Grand Amphithéâtre de Téhéran, le 24 oct. 1976.

(Cité par K. PARDIS dans son livre, p. 101)

….. (2) – Ouvrage « Les GATHAS, le livre sublime de ZARATHOUSTRA » par Khosro Khazai PARDIS – Albin Michel / Spiritualités vivantes - 2011

….. (3) – Justesse : « Asha est le plus haut concept dans la terminologie zoroastrienne après Ahura Mazda ; c'est la loi de l'existence dont tous les éléments constitutifs fonctionnent de manière ordonnée avec justesse et précision. Le moindre dérèglement de ce système perturbe la sérénité, le rythme et l'harmonie du monde, tel qu'il a été pensé à l'origine. » (2) p. 50

Pour ma part, je conceptualise ce terme de ''Justesse'' sous l'appellation moins élégante de « Ordre harmonieux dynamique ».

….. (4) – Pensée Juste : « Ahura Mazda a créé le monde et tout ce qui s'y trouve dans sa pensée et par sa pensée. Cette pensée originelle imprégnée de la Justesse qui a dessiné le monde est appelée la ''Pensée Juste.'' » (2) p.52

….. (5) – Maîtrise de soi : « Ce troisième attribut, rendu par les traducteurs chrétiens par ''Royaume de Dieu'', signifie plutôt la ''Maîtrise du royaume intérieur'' » (2) p. 55

….. (6) -

« Le Peuple de Dieu » par JPCiron

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-peuple-de-dieu-223483

« L'Ordre du Monde » par JPCiron

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-ordre-du-monde-de-henry-207974

:: :: :: :: :: ANNEXE :: :: :: :: ::

Voici quelques éléments qui aident à s'y retrouver dans la confusion qui perdure sur certains points :

> Les langues des migrations aryennes

> La datation de la langue des Gathas

> L'environnement religieux d'avant Zoroastre

> L'importance du renouveau apporté par Zoroastre

> Les raisons de la confusion sur les idées de Zoroastre

> Une antériorité dérangeante ?

> Les langues des migrations aryennes

C'est sans doute suite aux effets d'un long dérèglement climatique qu'une multitude de tribus aryennes se mirent à migrer, de manières indépendantes, vers la fin du III ième millénaire. Partant de la zone Volga/ Mer Noire, ils finirent par former trois ''branches''.

L'une alla s'établir en Europe. L'autre trouva un chemin vers l'Inde. Sa langue était initialement le Sanskrit Védique, qui dérivera en de nombreuses langues à mesure de leur avancée vers l'Est (et au contact des populations rencontrées). La troisième ''branche'' s'établit dans l'actuel Iran et sut s'enrichir de la pré-existante et brillante culture Élamite. Cette dernière ''branche'' avait un rameau oriental dont l'antique langue Gathique évolua lentement vers l' Avestique . Le rameau occidental évolua vers le Mède, le Persan Achéménide duquel dériva le Persan moderne.

On comprend donc que la langue des Gathas qu'utilisait Zoroastre est ''étrangère'' au Persan, bien que parente. Et que le Sanskrit Védique et le Gathique se trouvent être d'antiques langues proches.

> La datation de la langue des Gathas

La langue des Gathas est « linguistiquement comparable au Sanskrit Védique trouvé dans les parties les plus anciennes du Rig-Veda. » Ce qui nous place peu de siècles après le Grand Départ.

Certains indices permettent d'affiner la fourchette. Ainsi, les Gathas mentionnent le bronze et non le fer, ce qui suggère une datation voisine de 1700 avant JC. Tandis que l'archéologie (Margianne) pointerait vers une date antérieure.

En tout cas, nous sommes bien aujourd'hui en l'an 3798 du calendrier zoroastrien.

> L'environnement religieux d'avant Zoroastre

En 'Iran' d'alors, la cosmologie comprenait des dieux bienfaisants (ahuras) et des démons (daevas). Il y avait aussi le dieu Mithra (dieu des Contrats), qui ''veillait'' à la cohésion entre les tribus aryennes.

Les sacrifices d'animaux étaient la règle.

Les dirigeants politiques (kavis) et les religieux (karpans) se partageaient les rôles.

> L'importance du renouveau apporté par Zoroastre

« Zarathoustra (…) propose une vision radicalement nouvelle de la vie et de l'existence. Ses idées (…) non seulement dominèrent pendant deux mille cinq cent ans la spiritualité et la religion des trois Empires Perses (Achéménide, Parthe et Sassanide), mais elles influenceront les philosophes grecs et romains, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme et l'humanisme. » (2)

Les érudits grecs faisaient référence à Zoroastre « garant du vrai savoir » pour valoriser leurs travaux : ce sont Pythagore, Aristote, Platon, Eudoxe, Pline l'Ancien,...

> Les raisons de la confusion sur les idées de Zoroastre

Il convient d'abord de bien distinguer les Gathas et l'Avesta.

L'Avesta est « un corpus d'écrits disparates qui reprennent des éléments des religions aryennes pré-zoroastriennes, des traditions post-zoroastriennes et des traités rédigés à travers les siècles (...) » (2)

Et l'Avesta est effectivement dualiste , et influencé par le Zurvanisme (dieu du temps infini). L'Avesta mentionne un dieu du Bien et un autre du Mal (semblable à Satan).

L'Avesta compte 21 livres, dont un tiers nous est parvenu. Les Gathas ont aussi été incorporés à l'Avesta, et se trouvent dans ce fameux tiers...

Le culte du feu était central pour les Mazdéens polythéistes. Les Zurvanistes étaient en concurrence avec eux. Tous deux se sont appropriés le terme des Mages (dans les Gathas, l'Assemblée des Mages était celle des sages zoroastriens). Mais ces 'nouveaux' Mages polythéistes étaient aussi prêtres du dieu Mithra... Tout en se revendiquant de l'Enseignement de Zoroastre...

Et c'est ainsi que l'image déformée de Zarathoustra a débarqué en Grèce... pour ensuite se propager partout en Europe.

Plus tard, ce sont ces mêmes 'Mages' que connurent les rédacteurs de la Bible !

Au VII ième siècle, la conquête Arabe s'en prenait aux (nombreux) cultes polythéistes de la région. En effet, le Coran ne tolère que les religions se réclamant d'un Dieu unique.

C'est ainsi que les différents cultes polythéistes on oeuvré pour faire admettre que leur Dieu était Ahura Mazda , que Zoroastre était leur Prophète , et que l'Avesta était leur Livre Sacré. ..

Tous les ingrédients étaient là pour embrouiller les esprits...

> Une antériorité dérangeante ?

Article de JPCiron :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/zoroastre-une-anteriorite-bien-211845

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :