Les nouveaux mythes de l’éducation positive, de l’inclusion scolaire, et du HPI

Vous seriez donc d’accord avec Blanquer qui, sous l’impulsion de Macron, prétendait lutter contre les méthodes et les messages de la culture « woke » et de la « cancel culture » et disait que cette idéologie venue des États-Unis contribuait à la fragmentation de la République : « on ne doit pas essentialiser les différences » et « on ne doit pas chercher à fragmenter la société en sous-chapelles identitaires ».





Apparemment, Macron a changé son fusil d’épaule par un virage à 180°, mais en fait la question n’est pas là., car ce ne sont pas des militants qui importent la « culture woke » mais des think tanks français qui « organisent une importation des paniques morales conservatrices américaines dans l’espace politique français, afin de contrer le progressisme politique ». Pour Albin Wagener, chercheur associé à l’INALCO, « Fondapol » et tout un « spectre politique qui va de la gauche républicaine conservatrice à l’extrême droite ». Le but est « de présenter une vision conservatrice de la société » et de présenter « des mouvements de reconnaissance et de justice sociale comme dangereux pour l’équilibre démocratique ».