Mélodies de Pascal Lepetit, un joli roman autobiographique et patrimonial sur Saint-Honoré-les-Bains

Chronique littéraire de « Mélodies » de Pascal Lepetit, un auteur que j’ai eu le plaisir de rencontrer au récent Salon du Livre 2023 de NEVERS, où je présentais mes propres romans. Vie parisienne et retour aux sources dans la Nièvre sont au rendez-vous dans le texte de Pascal Lepetit.

Pascal Lepetit, comme son patronyme ne l’indique pas, est en réalité un grand gaillard issu d’une robuste classe moyenne, mais d’origine paysanne et populaire. Pascal Lepetit ne nous cache pas qu'il a été plutôt favorisé par la vie, c’est un homme qui « n’est pas passé à côté de sa jeunesse » pour reprendre une expression du roman.

Le roman nous présente un grand garçon optimiste de caractère, mais lucide sur le devenir du monde. C’est le récit d’un parisien d’origine nivernaise qui a décidé, après une honnête réussite professionnelle, de se réinstaller dans la Nièvre en achetant une immense maison dans les campagnes de Saint-Honoré-les-Bains (à prix très raisonnable, je précise, car la Nièvre est l’un des départements les moins chers de France au foncier, ce que le roman rappelle aussi).

Pascal Lepetit est aujourd’hui un notable participant à la vie sociale de la station thermale nivernaise. Il est très ami, du reste, avec l’un des anciens maires de Saint-Honoré, personnage truculent, un peu mystérieux que les lecteurs découvriront avec intérêt. Les réflexions (méta)politiques – sans jamais peser – émaillent ainsi, du début à la fin du livre, la conversation entre Pascal et son épouse autour d’un verre, tous deux un peu inquiets pour leur fille – Mélodie – qui doit partir pour ses études. Cependant, le couple passe une agréable soirée, dans le jardin du grand manoir, en écoutant groupes et chanteurs de sa génération : Delpech, Jagger, etc.

Malgré son côté mondain, hédoniste, fort d’une jeunesse athlétique où il fut amateur de bons vins et de jolies filles, Pascal ne donne pas dans l’angélisme et les platitudes faussement rassurantes du gauchisme culturel. Mais pas non plus dans les sophismes mielleux de la grande bourgeoisie libérale qui ne jure que par la plus-value et la mondialisation. Tout au contraire, le roman de Pascal Lepetit nous invite au ré-enracinement, au localisme, probablement au souverainisme.

S’il cite un grand libéral, l’économiste Charles Gave, c’est évidemment pour invoquer un libéralisme dissident, en quelque sorte dé-mondialisé. Charles Gave et Pascal Lepetit opposent ainsi « peuples des bateaux » (qui ont la bougeotte, qui vont toujours voir ailleurs si c’est mieux) et les « peuples des arbres » ancrés dans une sédentarité conviviale, productive et sereine. C’est un peu l’opposition entre thalassocratie et tellurocratie en géopolitique. Selon Pascal Lepetit, après la grande vague totalitaire des mondialisés qui ne tiennent pas en place on devrait assister tôt ou tard à une revanche des peuples des arbres, peuples terriens : un retour à « l’enracinement » pour employer ce beau concept de la philosophe Simone Weil (1909-1943). Le collapsologue amateur que je suis ne peut qu’approuver !

Le roman de Pascal devrait plaire à tous. C’est une jolie petite œuvre accessible, sans arrogance, mais sans concession. Le message est clair : retrouvez vos racines ! Je gage que le roman de Pascal Lepetit figurera bientôt – si ce n’est déjà fait – sur tous les comptoirs d’hôtels, cafés et restaurants, mais aussi des établissements thermaux de Saint-Honoré-Les-Bains. Je ne parle même pas des collections et des archives de la mairie ou de l’office du tourisme… Un ouvrage patrimonial, par définition, doit aussi être lu et conservé comme un document historique. Du reste, Mélodies m’a donné l’envie de retourner à Saint-Honoré (j’habite tout près). Il y a vingt-cinq ans, lorsque je visitai la ville pour la première fois, j’en détestai l’atmosphère triste et sinistrée. En 2023, Saint-Honoré-les-Bains a déjà bien entamé son renouveau, sa renaissance. Pascal y a contribué, comme personnalité locale et comme écrivain.

