Satprem, La Légende de l’Avenir

" Comme l’observa également Tara Michaël : « sous le prétexte de faire descendre la conscience sur le plan matériel, ils [les dirigeants de l’ashram] avaient acheté la plupart des maisons de Pondichéry, pour les louer à prix fort aux visiteurs et aux touristes étrangers, au grand dam des habitants locaux ». Après la mort de Mirra Alfassa en 1973, le conflit entre l’ashram de Pondichéry et Auroville éclata au grand jour, entraînant la séparation complète de l’un et de l’autre, et il semble durer encore jusqu’à aujourd’hui ; le premier, malgré diverses dérives, abus et quelques scandales, a toujours au moins un certain souci de transmettre les œuvres de Shrî Aurobindo – il est vrai que c’est maintenant sa seule raison d’être et la seule façon de préserver sa survie –, tandis que, dans la seconde, le culte exclusif de la « Mère » a définitivement éclipsé celui-ci ! Ce pseudo-temple, qui existe toujours, et dont Tara Michaël rappelle qu’il « rompait avec toutes les prescriptions des Âgama par sa forme géométrique de grosse boule ronde, un temple sans rites, sans culte, sans statue ni représentation divine, sans musique, sans fleurs, sans religion », présente l’aspect extérieur le plus grotesque qu’on puisse concevoir. Il est couvert de larges facettes de métal plaquées d’or qui le font ressembler à l’énorme balle de golf d’un improbable trophée. Si l’on se souvient du rôle des facultés médiumniques de Mirra Alfassa dans sa vie, on ne sera pas surpris d’apprendre qu’à l’intérieur de l’édifice, en son centre, a été placée à sa demande une imposante... boule de cristal ! La boucle psychique de l’absurde étant ainsi bouclée."





