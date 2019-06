Schuiten, Van Dormael, Gunzig, Durieux : Black et Mortimer, Le dernier Pharaon

"Le dernier pharaon", un vent de renouveau souffle sur Blake et Mortimer

Le nouveau "Blake et Mortimer", à paraître le mercredi 29 mai 2019, s'affranchit des années 1950 et s'avère être un très bon cru. Terminée l'image vieillotte des aventures de Blake et Mortim...

« Blake et Mortimer, Le dernier Pharaon », Schuiten, Van Dormael, Gunzig, Durieux, éd. Blake et Mortimer, 17,95€.

"Surgie des tréfonds du Palais de Justice de Bruxelles, une énergie d'origine inconnue menace la survie de l'humanité. Personne ne semble en mesure de l'arrêter... sauf peut-être Philip Mortimer. Mais depuis Le Mystère de la Grande Pyramide, le temps a passé. Le professeur est-il prêt à affronter les mystères de l'Egypte qui se rappellent à lui ?"

"Terminée l’image vieillotte des aventures de Blake et Mortimer, ces deux héros imaginés en 1946 par Edgar P. Jacobs, l’un des fondateurs de « La ligne claire » avec Hergé. Si de nombreux auteurs ont repris les exploits du duo avec plus ou moins de succès, cette fois un quatuor d’artistes – François Schuiten au dessin et scénario, le réalisateur Jaco Van Dormael et l'écrivain Thomas Gunzig au scénario ainsi que le grand affichiste Laurent Durieux aux couleurs - s’est attaqué sans complexes aux mythiques Blake et Mortimer. De quoi plaire aux plus grands fans comme aux nombreux hermétiques à la série d’origine. D’ailleurs, tiré à 230.000 exemplaires, cet album Hors-série semble déjà voué à un grand succès."

(source : Virginie Jannière, CNEWS)

"Les années ont passé. Blake a grimpé dans sa hiérarchie et s’est éloigné peu à peu de Mortimer, en proie à de vilains cauchemars depuis leur aventure en Egypte, et qui entame une retraite bien amère à Londres. Pourtant, au début des années 1980, lorsque de terrifiantes radiations s’échappent du Palais de justice de Bruxelles, entraînant l’arrêt de tous les réseaux électriques et électroniques des alentours, Blake va de nouveau devoir faire appel à Mortimer. La ville est alors évacuée, le Palais de justice placé sous une cage de Faraday. Peu à peu, la nature y reprend ses droits, les animaux sauvages y reviennent. Mais subitement, le rayonnement reprend. L’armée décide d’envoyer ses missiles sur la ville « morte ». Blake sent le danger et fait de nouveau appel à son vieil ami…"

Le Palais de justice de Bruxelles est pour moi le centre du monde, comme la gare de Perpigan pour Dali.

Le Procès de Kafka ne peut se dérouler que là et pas ailleurs.

Mais j'ignorais que son concepteur, l'architecte J. Poelaert, fasciné par l'Egypte ancienne, avait rempli l'édifice le plus mystérieux du monde, avec la grande pyramide de Giseh - les auteurs ont eu l'idée géniale de les réunir ! -, de symboles mystiques avant de faire murer son bureau.

Comme j'ignorais qu'Edgar P. Jacobs avait l'intention de le mettre au centre d'une histoire de Black et Mortimer avec, déjà ! d'étranges radiations...

Au risque de scandaliser les puristes qui regrettent d'avoir acheté Le dernier Pharaon et attendent avec impatience la suite de La vallée des immortels, François Schuiten a certes délaissé la fameuse "ligne claire" d'Edgar P. Jacobs au profit de la "trame", mais l'équipe (François Schuiten, Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux) n'a pas, me semble-t-il, trahi ses intentions : créer des mondes, faire rêver, mais aussi faire réfléchir...

Du Secret de l'Espadon au Dernier Pharaon, en passant par La marque jaune, Le Piège diabolique, Le Mystère de la grande Pyramide I et II, L'Etrange rendez-vous... et j'en passe, c'est toujours la même magie, le retour à l'enfance, le mystère, l'aventure, l'imagination sans limites, l'invraisemblable devenu possible et rivalisant avec le vrai...

Certes, contrairement à Tintin, Black et Mortimer ont vieilli... Et nous avec eux... Et comme le disait à peu près Jean Cocteau "Le drame de la vieillesse, c'est pas qu'on vieillit, mais qu'on reste jeune !"... (C'est pas con !)

Mais cet album teinté de nostalgie, malgré ou à cause des rides et des cheveux blancs des héros de notre enfance n'en est pas moins, n'en déplaise aux grincheux qui acceptent peut-être moins bien que moi qu'on leur rappelle leur âge, à mon humble avis, une curieuse réussite.

Mais au fait, qui c'est "le dernier pharaon" ?