Séries technologiques, explication d’un texte d’Aristote (les parties des animaux)

« L’homme se distingue des autres espèces par le fait qu’il n’a aucune qualité naturelle particulière : il n’est ni particulièrement agile, ni particulièrement fort, ni particulièrement armé. L’homme est le plus démuni, le plus faible, le moins favorisé de tous les animaux »



En fait l’homme, en évoluant, et surtout en se protégeant du froid, en s’abritant, et en s’habillant a naturellement perdu ses attributs de défense qu’étaient les poils et qui en faisaient une espèce de singe parmi les autres. Les lois de Darwin suffisent à comprendre cette lente évolution, dont on peut voir les adaptations différentes selon les climats, et l’influence de la mélanine selon le soleil pour noircir la peau et le protéger.

Freud avait dit que l’homme avait fait son deuil de sa maitrise objective des choses, en parlant de l’inconscient, mais il faut admettre que l’intelligence supérieure dont il se fait encore le détendeur exclusif, le plaçant au dessus des autres espèces ne tient pas debout. Au niveau philosophique nous sommes évidemment bien loin de la théorie de l’animal-machine de Descartes, mais on découvre, ( beaucoup en fait en ont l’intuition depuis très longtemps) que non seulement des espèces n’ont rien à lui envier au niveau de la capacité mnésique, et d’élaboration, même s’il elle est spécifique à eux seuls, et adaptée à leurs qualités intrinsèques, mais que même les végétaux et les arbres ont des ramifications les faisant entrer dans une systémie. Nos cases et concepts sont assez vains, et ne servent qu’à juger que ceux qui voudraient nous ressembler, et nous méprisons ce qui dissemblables en tous points. Mettre en hiérarchie les espèces, comme les hommes, débouchent sur le pire. On l’a vu dans le racisme, quand on niait l’intelligence des autres cultures, dites primitives. Evidemment, admettre qu’une poule a l’intelligence et surement la sensibilité d’un enfant de sept ans, met en difficulté les vendeurs de poulets de Loué, dont on nous dit qu’ils gambadent en plein air.

Peut être que l’homme sera moins con en mangeant moins de viande, et plus empathique. Au moins il aura moins de flatulences, et la terre nous dira merci au niveau du bilan carbone comme on dit ! La terre, Gaïa, dont on découvre peu à peu qu’elle est elle aussi animée d’une forme d’intelligence. Au moins aussi importante qu’un DRH. Et à ce titre il se pourrait bien qu’elle nous licencie, après avoir pris des mesures barrières efficaces !. Le réchauffement en étant le premier stade.