Un simple diplomate à Acapulco

Le roman "Notre otage à Acapulco" de Jean-Christophe Rufin est son cinquième opus racontant les aventures du diplomate et Consul d'origine roumaine, Aurel Tomescu, envoyé au Mexique. Jean-Christophe Rufin a été lui-même diplomate et ambassadeur au Sénégal. Je n'ai pas lu ses quatre précédentes histoires de cette saga et donc mon attirance n'a pas été ébauchée par elles. La première raison pour laquelle j'ai lu son roman cet été est la même que pour certains autres lecteurs : un livre de vacances au soleil qui attire le lecteur par son titre. La seconde est parce qu'il y a exactement 20 ans, je passais des vacances au Mexique. La troisième est due au fait que j'ai écrit un triller en 3 parties qui commence en Floride, se poursuit en Egypte et se termine au Mexique. Acapulco était hier, un paradis avec une baie magnifique, ce l'est toujours, mais aujourd'hui, c'est devenu plutôt un enfer dans lequel on n'est pas sûr de revenir chez soi le soir, soit émerveillé, soit les pieds devant.

Résumé : "Au fil de ses affectations disciplinaires, le Consul Aurel est envoyé en mission spéciale au Mexique, à Acapulco, avec une seule consigne : ne rien faire.

La fille d'un éminent homme politique français a disparu à Acapulco et il faut donner l'illusion que la diplomatie s'active pour la retrouver.

Cette ville ne ressemble plus au paradis des années 50 qui abritait les fêtes légendaires des stars Hollywoodiennes. Sur place, il y a plus de règlements de comptes que de cocotiers. Touristes s'abstenir.

Ayant à cœur pour une fois de respecter les ordres, Aurel s'installe dans un hôtel de la ville dont son héros de jeunesse, Tarzan en la personne de Johnny Weissmuller, fut l'un des propriétaires. Dans ce cadre, il redécouvre la Viva el sombrero au bord de la piscine à enfiler les Téquilas dans le comble du bonheur et du ridicule. Il est même autorisé par le patron de l'hôtel à animer les soirées vintage au piano pour jouer et chanter de vieux morceaux de Sinatra. Comble de bonheur, il y fait salle comble et trouve même l'amour avec une ancienne actrice nostalgique. Forcément, l'histoire dégénère comme tout anti-héros. En "looser magnifique", il va se mettre en danger et déclencher une tempête diplomatique.

Le plaisir de la lecture réside dans le contraste récréatif entre une narco-enquête avec des trafiquants et le personnage de Aurel qui plane au-dessus de tout cela mais que tout le monde finit par aimer.

Jean-Christophe Rufin était l'invité du 28' le samedi de fin avril en reparlant de ses fonctions humanitaires

et sur TV5 Monde :

C'est dans les années 50-60 que la baie de Acapulco a eu sa période de gloire avec les artistes de cinéma comme Elvis Presley qui fréquentaient les lieux

Aujourd'hui, ce sont les cartels de la drogue qui font la loi à Acapulco.

J'ai repéré quelques pages à cette adresse (clic) qui pourraient résumer la situation dans laquelle le diplomate Aurel est tombé. Le personnage Aurel n'a pas l'air intelligent, mais il l'est sans ostentation. L'intelligence est un peu la couverture de sa personnalité.

On l'envoie rechercher une fille kidnappée d'un diplomate mais sans faire de vagues avec les autorités mexicaines. Il prend son rôle d'enquêteur au sérieux alors que certains interlocuteurs voulaient laisser le rapt dans l'ombre des cactus.

Paradoxale et révolutionnaire, elle a rejoint le chef d'un cartel qui gagne une montagne d'argent grâce à la drogue avec un pouvoir de vie et de mort sur leurs serveurs.

En révolte avec son père, elle veut apporter une revanche à sa mère mexicaine et prendre la défense des faibles d'Amérique latine contre les forts des Etats Unis.

Epilogue et dernier dialogue du roman au moment où Aurel repart en Europe :

- Vous savez, je ne pourrai pas oublier ce que vous avez fait pour moi. J'espère que nous allons nous revoir, dit Aurel.

- Pour mon peuple, vos limites n'existent pas. Il n'y a pas de clôtures à nos champs. Il n'y a pas de séparation entre les vivants et les morts. L'absence et la présence sont une seule et même chose. répond l'Indien.

- Je vais essayer de m'en souvenir.

- Votre chambre vous attend. Nous vous laissons vous préparer. Les spectateurs vous attendent à vingt heures.

La salle était pleine. Aurel commença à chanter en claquant des doigts pour donner le rythme sous les applaudissements :

Cause all of me

Loves all of you

You've my end and my begining

Even when i Lose, I'm winning.

L'Indien avait raison : il n'y a pas de limites et le temps n'existe pas.

La situation actuelle à Acapulco

D'après un interview par téléphone entre Bruxelles et Mexico, tout semble avoir empiré sur la situation avec les cartels de la drogue qui sévissent différemment de région en région avec violences et rackets et même le Yucatan en est touché

.

Si ce n'est peut-être plus le meilleur endroit pour faire du tourisme, mais pour se réchauffer quelque peu avant l'hiver européen qui risque d'être dur sans énergie, la lecture du livre de J-C. Rufin me semble être une bonne initiative pour rêver de l'exotisme au soleil du Mexique et de jouer au diplomate dans un pays inconnu.

Au Yucatan

Parler du Mexique, quatorzième pays en superficie, avoisinant 2 millions de km2 et plus de 128 millions d'habitants et une densité relativement faible de 65 habitants au km2, ne peut se faire de manière générale.

Le Yucatan, situé à l'Est, dans la corne du Mexique, a une superficie de moins de 40.000 km2.

Il y a 1900 kms entre Acapulco et Cancun au Yucatan.

En 2002, il y a exactement 20 ans je suis allé au Yucatan.

Ce voyage m'avait plu parce que j'avais l'envie d'en connaître plus sur les Mayas et je n'au pas été déçu.

J'ai écrit à son sujet "Mailles à partir avec les Mayas".

J'avais choisi un tel titre parce que les Mayas avaient calculé la fin du monde le 12 décembre 2012 et que cela avait engendré une foule de conséquences reliées au complexe de fin du monde.

Ce fut une semaine complète de périples dans le Yucatan à la rencontre des vestiges de ce peuple mythique. La deuxième semaine à Playa del Carmen, le temps fut plus chaotique avec des trompes d'eaux.

Des sites Maya, Tulum en faisait partie, j'ai un souvenir parfaitement calme devant les vestiges mayas et les beautés dans une baie d'azur.

Aujourd'hui, tout semble avoir changé au Yucatan.

Le tourisme de masse a envahi le Yucatan.

Un reportage du "Grand Doc" sur LN24 en fait écho de manière complètement différente.

"Tulum le nouveau paradis mexicains des hippies chic" présenté par Bernard Duterme.

Le tourisme est devenu le prédateur de la beauté des sites avec le greenwashing comme appui parce que le tourisme rapporte du PIB au pays. La pandémie a même eu un effet accélérateur puisque le Mexique n'avait pas fermé les frontières au tourisme.

Interview (Podcast :

)





Un thriller fait maison avec Acapulco au bout du chemin

Une fiction en trois volets, écrite il y a déjà sept ans dont l'histoire se déroule tour à tour en Floride, en transit en Egypte, pour arriver Acapulco.

Le premier volet, "Le Syndrome du Saumon", est raconté par une épouse mexicaine vivant en Floride. Elle apprend la mort de son mari américain dont elle ne connait quasiment rien de la vie parallèle.

Elle va tenter de remonter dans son histoire.

Son mari a le soupçon d'être repéré comme déserteur, renégat de la NSA et se cache.

Le deuxième volet, "Sous le voile du secret" est le testament de son mari qu'elle reçoit par courriers alors qu'elle sait qu'il n'est pas mort. Il tente de se faire comprendre, d'expliquer ses absences et ses silences.

Le troisième volet, "La déchirure des secrets" est la vision de leur fils qui tente de retrouver sa mère à Acapulco,.

Les trois volets se suivent mais ne sont pas dépendant l'un de l'autre chacun des interlocuteur de la famille parlant en son nom.

Je les ai relus et c'était comme s'ils étaient un nouveau roman.

Avec le temps, les idées et la forme évoluent mais le fond reste et resurgit parfois avec de nouvelles interprétations d'idées.

Il s'agissait au départ d'un espion de la NSA fictif et de ce point de départ, tout le reste est venu d'idées en idées.

Ecrits sur Internet, au fur et à mesure, un ou deux chapitres publiés chaque semaine, souvent sans connaître toute l'histoire, ni le dénouement sinon, juste deux ou trois chapitres avant leur publication, permet de vivre les événements presque en même temps que le lecteur.

Procéder ainsi apporte le risque que la trame, le dénouement et certains éléments peuvent passer au bleu dans le scénario de l'histoire.

Mais pour moi, le Mexique, dans ces conditions, c'est fini.

Allusion

Citations :

“Un diplomate est un homme qui réfléchit à deux fois avant de ne rien dire.”, Frédéric Sawyer

“Pour être diplomate, il faut savoir parler plusieurs langues, y compris le double langage.”, Carey Mac Wiliam

“Quand un diplomate dit ‘oui’, cela signifie ‘peut-être’ ; quand il dit ‘peut-être’, cela veut dire ‘non’ ; et quand il dit ‘non’, ce n’est pas un diplomate.”, Henri Louis Menckel