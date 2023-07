30 ans | Célibataire en intérim, sans enfants

Trente ans, l’heure du premier bilan. Célibataire, divorcée, sans enfant ou toujours chez papa maman ? Vous vous lamentez sur votre vie et vous demandant si vous n’auriez pas pu faire mieux durant votre vingtaine ? Rassurez-vous c’est normal. Mais, alors comment ne pas sombrer dans la dépression après s’être rendu compte qu’on est à mille lieues des objectifs qu’on s’était fixé 10 ans plus tôt ? Quelle que soit votre situation, rassurez-vous, vous n’êtes pas seule.

30 ans et toujours pas marié ?

« Bah alors ? Quand est-ce que tu te maries ? À ton âge, il serait peut-être temps ! »

Si vous avez passé la trentaine et que vous êtes toujours célibataire, il y a de très fortes chances que vous ayez déjà entendu ce genre de phrase. Rassurez-vous ce n’est pas juste une réplique de votre tatie Georgette après sa première coupette, c’est international ! Trois options s’offrent à vous :

vous vous apitoyez sur votre sort pendant des semaines avant de tenter d’oublier votre misérable condition à grands renforts de bibine,

vous prenez le problème à bras-le-corps et entamez une tournée des grands-ducs pour dénicher votre future moitié,

vous imposez votre choix à votre entourage. Après tout, c’est courant d’être encore seule à cet âge.

Petite info sympa à caser : si vous avez plus de 30 ans et que vous n’avez jamais été mariée, sachez que statistiquement, vous venez d’échapper à votre premier divorce.

30 ans et toujours pas enfants ?

« Attends, tu ne veux pas te marier tout de suite, j’ai bien compris, mais quand même… Sans enfant à ton âge ! L’horloge tourne, tu sais ! Tu veux élever un enfant en déambulateur ? »

Alors, oui avoir une farandole d’enfants ça fait vendre et ça rapporte un max de likes, mais franchement est-ce qu’on est tous obligés d’y passer ? Un enfant, c'est tout mignon, mais ça grandit très vite, trop vite. En quelques années, l’adorable nourrisson se métamorphose en pseudo-adulte qui nie votre existence devant « ses potes », tout en vous taxant vos économies, votre voiture et votre énergie. À peine la majorité sonnée, il vous abandonne telle une vieille chaussette malgré tous les efforts et les sacrifices que vous aurez faits pour lui.

À 20 ans, on rêve d’une famille à la Mickael Kyle, mais à 30 ans, on aspire avant tout à des grasses mat’ le samedi.

30 ans et toujours pas propriétaire ?

« Tu veux vivre ta vie comme tu l’entends et rester seule ? Ok, ok. Ne viens pas pleurer dans quelques années ! Malgré tout, tu devrais t’acheter ta propre maison et anticiper pour ta retraite. »

Franchement, qui a encore envie de parler de retraite ici ? D’ici à ce qu’on soit en âge de la prendre, elle sera peut-être encore décalée à 68 ou 80 ans, allez savoir ! Trouver une maison rien qu’à soi pour ne plus payer de loyer durant ses vieux jours ? En voilà une idée qu’elle est bonne, mais faut-il encore avoir les moyens de ses envies. Oh, en bonne trentenaire, on ne demande pas grand-chose, juste :

180 m² plein centre-ville avec jardin, sans vis-à-vis,

2 salles de bain,

2 ou 4 chambres (sait-on jamais, un enfant pourrait arriver un jour après tout),

un bureau (télétravail tout ça, tmtc),

un garage (de quoi brancher votre superbe voiture électrique),

une bonne insonorisation (se coltiner les nuisances des voisins ça va 5 minutes),

la climatisation (pas un été de plus à suffoquer dans votre lit, ah ça non !),

Des murs en paille et des toits de chaume (on ne rigole pas avec le climat !).

Le tout pour une mensualité qui ne dépasse pas les 500 € grand max sur 15 ans. Bah oui, il ne faudrait pas rogner sur les sorties, les apéros branchouilles ou les vacances de luxe à Tombouctou. La vie d’influenceur, c'est pas que pour les autres !

Ah… Il faut réduire les critères ou augmenter le budget ? Attendez, à 30 ans ça ne doit pas être trop compliqué de trouver de l’argent. Il suffit juste de convaincre son patron qu’on mérite une jolie petite promotion et le tour est joué. Oui, mais alors dans ce cas-là, il faut aussi avoir un travail fixe.

30 ans et toujours pas de CDI ?

« Tu crois que tu peux devenir propriétaire d’un petit Versailles alors que tu enchaines les CDD ? Il serait vraiment tant que tu arrêtes tes bêtises et que tu te poses. »

S’enrôler dans la société, bosser pour un patron 35 heures par semaine, à faire un boulot de chiotte pour un salaire de me*** ? Mais qui fait ça en 2023 ? On a grandi en même temps que l’ère de l’influence. Camille, Sophie, Marie… La majorité de vos copines de l'époque sont devenues influenceuses. Elles sillonnent le monde en « travaillant » 2 heures par jour, les pieds dans l’eau. Pourquoi vous seriez la seule à rester cloîtrée derrière des vitres grisâtres ? Franchement, c’est injuste !

Un conseil, payez-vous une de ces formations qu’on voit passer sur Instagram, celle qui vous promet un salaire de plus de 3 000 € par mois sans se fouler. À vous la magnifique villa-piscine-héliport dans quelques mois. On jalousera votre réussite au prochain Noël et plus personne n’osera vous rappeler à votre condition de femme seule et délaissée. 😎

Avoir plus de 30 ans en 2023

Trêve de plaisanteries, vous croyez que c’est simple d’être une femme de 30 ans en 2023 ? Vous ne pouvez pas comprendre la pression qui pèse sur nos frêles épaules. 😩 En bon millénial qui se respecte, on a vécu l’arrivée des ordinateurs, d’internet, des téléphones, des réseaux sociaux… Tout s'enchaîne à une vitesse folle. Il y a à peine 10 minutes, on était en train d’écrire nos lamentations sur Skyblog, et nous voilà soudain propulsées dans un autre monde, à regarder béatement des vidéos débiles sur Tik Tok ou à converser avec des IA douteuses.

Comme s’il n’était déjà pas assez compliqué de travailler à plein temps en faisant tourner une maison (même vide c’est pas une mince affaire, croyez-moi) ; maintenant, il faut aussi :

faire du sport pour faire pâlir d’envie ses followers Instagram,

suivre l’actualité pour ne pas avoir l’air d’une sotte à la machine à café,

être au fait de toutes les tendances, challenges et autres danses,

avoir vu toutes les séries et films sur Netflix, Prime Vidéo, Disney +, HBO et j’en passe.

30 ans - Décadence ou renaissance ?

Alors oui, en ce début de XXIe siècle, nous avons plus de temps libre que nos ancêtres et la qualité de vie s’est grandement améliorée, mais la société nous en demande 100 fois plus. Alors, si vous avez plus de 30 ans, que vous n’avez pas encore eu la chance de vous voir proposer un CDI, l’occasion d’acheter votre premier logement, de fonder une famille, de vous marier ou même de rencontrer votre âme sœur, c’est ok, vous faites déjà de votre mieux. Vous ne vivez peut-être pas la « vie de rêve » qu’on vous vend sur les réseaux, mais rassurez-vous, vous n’êtes pas la seule.

Que vous souhaitiez rester seule ou construire une famille XXL, rappelez-vous que vous vivez pour vous et que vous devez faire les choses qui vous plaisent et non pour répondre aux demandes incessantes de votre entourage ou de la société.