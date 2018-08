Amours toujours ?

Nous ne sommes pas en février, mais quoi de mieux que le recul de quelques mois, pour comprendre ce qui se joue à la Saint-Valentin ? ... C'est-à-dire que ce qui s'y joue, n'est pas sans rapport avec les amours d'été, non plus. Du moins n'est-il pas idiot de s'interroger sur ce précèpte des amours vacancières ... assurément "valentiniques", comme vous allez le voir.

Valentin provient du latin valens, pour fort, robuste, vigoureux, énergique, et même efficace, lui-même tiré de l'indo-européen *wald, pour être puissant. Où l'on comprend des questions jugées "mièvres" telles que : L'amour est-elle la seule et unique force ? ... Ne soyons pas mesquins ; c'est souvent le cas des "raisonnables", qui s'imaginent raisonnable de dédaigner le sentiment, alors que les sentiments sont "passionnables". C'est-à-dire que, avant d'être des passions, ils sont des sensations qui nous informent raisonnablement sur l'existence. Bref.



Un rapide coup d’œil à Wikipédia nous informe ainsi sur la Saint-Valentin (extraits) :

Sur Wikipédia, il y a écrit : L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. [...] Valentin de Terni fêté le 14 février est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI qui lui donne le titre de « patron des amoureux » en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage. [Qu'il est cocasse, qu'Alexandre VI combattît le valentinage !] [...] La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine.

Fête commerciale, le mot est lâché, en plus aux USA, dont on sait bien qu'ils nous américanisèrent après qu'on européanisât les Amériques. C'est de bonnes relations parents-enfants (voir aussi, ou encore ceci), non ?



Seulement, USA ou pas USA, posons la question en ces termes : qu'est-ce qui n'est pas commercial, aujourd'hui ? où finalement, nous pouvons certes, fêter la vigueur des ébats - fêter la "valentinité" ... Pourtant, nous ne fêtons pas plus "la valentinité" (la vigueur des ébats) autant que la tradition historique de la Saint-Valentin ou, du moins, nous n'en fêtons plus qu'un résidu.



Mais déjà sous Alexandre VI Borgia, il s'agît de combattre les ébats (le valentinage) au profit du couple, sa fidélité et son accouplement reproducteur. Or bizarrement, quand on songe aujourd'hui à la Saint-Valentin, on en est là, à parier sur une telle vie de couple, serait-ce au sein de la culture économiste de nos mondes.



Finalement, d'après étymologie de Valentin, nous passons d'une efficacité dans l'ébat, à une efficacité anticélibat, efficace encore de ce qu'elle génère un foyer familial nucléaire, propice au commerce car consommateur, sans parler des parents (re)producteurs et des futurs adultes (re)producteurs, en la personne des enfants. Le corps est littéralement saisit par des logiques de travail, où il faut trouver symptomatique que travail renvoie autant à la productivité qu'à l'accouchement.



Pourtant, tout cela - qu'on l'oblitère ou non - passe bien par une sexologie valentinique. D'ailleurs, on ne peut pas dire que ne règne pas un certain sexologisme, aujourd'hui ... où donc, il y a plusieurs réalités qui s'intriquent là-dedans, qu'on peut nommer - à la derridienne - du néologisme de cuplicidélité : le cul, le couple, la complicité, la fidélité.

Et vous, savez-vous être cuplicidèle, en amour ?