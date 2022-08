Anecdotes estivales

Au café, sur la table voisine, des amuse-gueule paraissent appétissants mais négligés par les clientes. L’une d’entre elles qui a saisi nos regards propose : « nous ne mangeons pas de porc, profitez-en »... C’est excellent et accompagne ce moment de détente… Comme nous dégustons lentement, le cafetier vient retirer l’assiette à peine entamée… Il n’y a pas de petits bénéfices… mais notre généreuse voisine ne s’en laisse pas conter et va récupérer son bien pour le remettre à notre disposition…

La presse a beaucoup insisté sur les difficultés à trouver du personnel pour les cafés et restaurants dans une période particulièrement importante pour le chiffre d’affaires. Il n’est donc pas étonnant de voir des jeunes, étudiants ou même lycéens, assurer un service de terrasse à la place de professionnels. Il est facile de repérer ces serveurs de l’été à leur moindre professionnalisme : plateau indécis, mémoire défaillante, recherche, de table en table, du consommateur qui attend son plat… Ce manque de professionnels permet aussi de diminuer le coût du personnel. A la plonge, autre technique... l’utilisation du plastique ou du carton. Ainsi, dans un café, une jeune lycéenne propose la glace avec un cornet ou une coupelle en plastique. Ayant refusé le plastique, avec la glace dans un cornet, l’eau fraîche gracieusement servie arrive dans un « verre » en plastique et la chantilly et le café aussi…

La gentillesse et le sourire feraient presque oublier le dérèglement climatique et la nécessité de faire quelque chose à tous les niveaux…

Ici, la commune a mis en service, gratuitement, une navette pour gagner sans peine les hauteurs boiséesde la ville et prendre un peu d’air frais quand la poulation est assommée de chaleur. Là, contre la pollution et l’émission de gaz à effet de serre, des bus gratuits circulent en ville. Hélas, les embouteillages sont toujours importants. Il est permis d’espérer qu’avec des lignes plus adaptées (?), plus fréquentes (?), et la prise de conscience (?)...

Sur la place, au milieu des passants, des pigeons sautillent sans peur à la recherche de quelques miettes. Que des enfants, apparemment d’origine asiatique, leur proposent pour les attirer quand deux blondinets, plus turbulents et aux jeux déjà plus dominateurs, se précipitent eux pour les faire fuir… Deux arts de vivre, déjà...