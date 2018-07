Balade à Balaruc...

une jolie fleur (bleue,.. ?.). : Paroles

Jamais sur terre il n’y eut d’amoureux

Plus aveugles que moi dans tous les âges

Mais faut dire que je m’étais creuvé les yeux

En regardant de trop près son corsage

Une jolie fleur dans une peau d’vache

Une jolie vache déguisée en fleur

Qui fait la belle et qui vous attache

Puis, qui vous mène par le bout du cœur

Le ciel l’avait pourvue des mille appas

Qui vous font prendre feu dès qu’on y touche

L’en avait tant que je ne savais pas

Ne savais plus où donner de la bouche

Une jolie fleur dans une peau d’vache

Une jolie vache déguisée en fleur

Qui fait la belle et qui vous attache

Puis, qui vous mène par le bout du cœur

Elle n’avait pas de tête, elle n’avait pas

L’esprit beaucoup plus grand qu’un dé à coudre

Mais pour l’amour on ne demande pas

Aux filles d’avoir inventé la poudre

Une jolie fleur dans une peau d’vache

Une jolie vache déguisée en fleur

Qui fait la belle et qui vous attache

Puis, qui vous mène par le bout du cœur

Puis un jour elle a pris la clef des champs

En me laissant à l’âme un mal funeste

Et toutes les herbes de la Saint-Jean

N’ont pas pu me guérir de cette peste

J’lui en ai bien voulu, mais à présent

J’ai plus d’rancune et mon cœur lui pardonne

D’avoir mis mon cœur à feu et à sang

Pour qu’il ne puisse plus servir à personne

Une jolie fleur dans une peau d’vache

Une jolie vache déguisée en fleur

Qui fait la belle et qui vous attache

Puis, qui vous mène par le bout du cœur