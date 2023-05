De drôles d’écureuils

Rituel landais.

Soudain, des bruits étranges se font entendre dans la maison. Chacun de se regarder circonspect, cherchant à percer les origines de ces coups sourds que tous perçoivent. La demeure serait-elle hantée ? Un esprit malin ne viendrait-il pas tourmenter les occupants occasionnels de cette fermette ? Les esprits les plus rationnels tentent de rassurer les autres par leur habituelle réplique : « Il y a sûrement une raison ! ».

Chacun alors, pour conjurer la peur ou pour se faire valoir auprès de ses amis d'y aller de son hypothèse. Parler dans pareil cas est la merveille manière de repousser les théories diaboliques. L'essentiel n'est-il pas d'avoir quelque chose à dire quand l'inexplicable frappe à votre porte ? C'est donc fort de ce prétexte qu'un plus malin met la première carte sur la table.

« Hier, j'ai vu traîner ici un vieux matou en mal de conquête. Il a sûrement fait son affaire avec la petite chatte de la voisine. Malheureusement pour nous, il a trouvé un rival ce qui explique cette terrible bataille qui fait si grand bruit sur nos têtes ! » Un silence suit cette tentative de rationalité quand un plus sceptique s'étonne : « Mais pourquoi justement sur le toit ? » Pour le premier c'est la tuile, il reste bouche bée devant cette attaque imprévue. Il en est tout chafouin.

Pour détendre l’atmosphère un autre se lance dans une approche plus physique et selon lui logique. « Depuis quelques jours, il faisait gris et frais. Soudain hier après-midi le soleil a fait une apparition tonitruante au point de réaliser une variation spectaculaire des températures. Les poutres de cette vieille charpente gémissent devant pareille agression ! »

Un silence navré suit cet exposé peu convaincant. Si notre ami se fut appelé Eiffel, il aurait sans doute trouvé explication convaincante mais là, franchement, il dépassait les bornes. Le mieux était donc de trouver une solution plausible à un problème qui ne méritait pas qu'on cherche des poils aux œufs. C'est alors qu'un des convives regardant par la fenêtre aperçut des écureuils passants de branches en branches et d'un pin à l'autre. Le mystère se levait.

Pourtant ce fut le moment choisi pour que le bruit fut plus puissant encore, totalement disproportionné avec la capacité sonore d'un couple de rongeur sur un toit de tuiles. Le mieux était d'envoyer un témoin oculaire plutôt que de faire des supputations oiseuses. Le plus jeune fut tout naturellement désigné.

Celui-ci revint dans un état d’excitation parfaitement délirant. Il avait la mine des mauvais jours, les cheveux en bataille et de la bave entre les lèvres. Il fallut un bon moment pour qu'il retrouve son calme ou du moins, une apparence plus humaine. « Il y a un sorcier et une sorcière sur le toit qui veulent s'envoler sur leurs balais de bouleau ! Je les ai vus de mes propres yeux... »

Cette fois la chose prenait une allure parfaitement irrationnelle. Même si le gamin était en pleine lecture de Harry Potter, rien ne justifiait qu'il délirât à ce point-là. Il convenait de lui ramener les pieds sur terre et les pensées à plus de raison quand arriva dans la maisonnette le couple des propriétaires avec chacun un balai à la main.

Le plus jeune de s'exclamer : « Voyez-vous même ! Je n'invente rien. Nous sommes perdus ! » Tandis que les deux visiteurs se mirent à rire aux éclats. Ils avaient profité de cette journée ensoleillée pour monter sur le toit, balayé comme de coutume les pommes et les aiguilles de pin qui tombent des arbres. Cette pratique courante dans les Landes était ignorée de leurs locataires. Chacun de se gausser après coup de cet incident tandis que les deux écureuils, à leur tour, vinrent trottiner quérir des pommes de pins sur la toiture sans emprunter l’échelle.

À contre logique