Le rêve tout simplement

Il advint qu'un lapin blanc m'invita prestement à l'accompagner sans traîner la patte. Il désirait me convier à découvrir une porte d'entrée qui pouvait, par le truchement de la puissance évocatrice du conte, devenir une extraordinaire voie de communication. Quoique capable de parler, cet animal avait en plus une gravité et une conviction dans le propos qui m’incitèrent à le croire sur parole.

Emboîtant le pas de ce mystérieux guide fort pressé au demeurant et flanqué d'un curieux gilet rayé, je ne fus pas plus surpris que ça lorsqu'il me mena jusqu'à un miroir. J'avais assez fréquenté le monde des histoires pour savoir de quoi il en retournait. Pourtant, le lapin prit soudain un air de gravité, inhabituel pour lui.

Je ne l'avais pas remarqué jusqu'alors mais le petit rongeur tenait en sa patte un chapeau haut de forme. Je crus alors qu'il allait me faire surgir un magicien de son galurin lorsque tout au contraire il me tendit le bâton de parole qui en sortit. Puis il me confia une lourde tâche, se lançant dans une longue explication.

« Mon ami le conteur, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que de l'autre côté du miroir, il est permis à qui possède une âme d'enfant et un esprit ouvert à l'impossible, d'entrer dans un monde mirifique aussi extraordinaire que magique. Les récits en font souvent état, il suffit de voir avec le cœur pour percevoir cet univers merveilleux.

Mais le miroir peut tout aussi bien permettre un prodige plus grand encore sans que quiconque puisse l'attester. Ce qui se passera alors ne rentrera pas dans l'ordre du visible, de l'observable, du tangible. Personne ne viendra en témoigner pas même toi, que je sollicite présentement.

C'est un service inestimable auquel je te convie de participer. Il te faudra faire preuve de la plus extrême conviction pour qu'advienne une connexion par-delà cette porte ouverte sur soi-même que constitue un miroir. En tendant ton bâton vers sa surface brillante, tu lui transmettras un pouvoir inconnu de tous.

Cessant de n'être que le reflet de nos vanités et de nos faiblesses, le miroir deviendra alors un puissant porte-voix afin que Alice et ses amis, tous ceux qui ont effectué l'ultime passage puisse recevoir l'écho lointain de ce qui se dira, se chantera, se jouera ici. Fais-le pour eux, je t'en prie ! »

Je vous laisse à vos croyances ou superstitions, vos doutes et vos réserves. Quant à moi, sans l'ombre d'une hésitation, j'ouvre cette étonnante voie de communication vers l'au-delà, le temps de cette modeste racontée. Puisse-t-elle parvenir dans les limbes et y enchanter Alice et quelques autres auditeurs toujours chers à nos cœurs ...

Dessins de Benjamin Lacombe