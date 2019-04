De l’autre côté du pont

Merci pour cet article. J’ai toujours été attiré par les ponts. Mon père rencontra ma mère en passant à Vernon le pont sur la seine, j’ai rencontré ma promise sur celui de Joyeuse, la bien nommée, en Ardèche.

Le pont me plonge toujours dans la jubilation. je les aime de toutes sortes, sans modération. J’évite de passer celui du « cri » de Munch. A un moment j’ai voulu peindre en aquarelle tous ceux du Blavet, rivière bien modeste en rapport à la Loire, mais qui en son embouchure, à Lanester, se met tout à coup à croire qu’elle est le Mississipi, quand elle court vers l’océan.

Las, à la troisième écluse je me suis endormi, et j’ai eu le plus grand mal à sortir du papier velin dans lequel j’étais tombé, entre bleu de prusse et ultramarine

Le pont évidemment nous fait rêver, en rapport avec ce que nous allons trouver de l’autre coté, et dont les couleurs s’étirent, comme une promesse, dans les azurs du ciel.

« Passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre…. » Le grand Murnau avec une seule phrase vous enfonce dans l’indicible, vous laissant avec Nosferatu