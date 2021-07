De l’importance des petites choses

@Decouz

C’est pareil pour le son, si on augmente la cadence de battements perçus comme distincts, on finit par entendre un son continu.

Je n’ai pas établi si il y a ou non un rapport avec le fait que nous ne pouvons plus spontanément identifier des rythmes au-delà disons de 7, 8 temps (je ne me rappelle plus le nombre exact), au-delà il faut compter. Je pense aux rythmes complexes de la musique hindoue, fréquemment 16 temps, même plus.