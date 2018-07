Des éponges imbibées d’eau fraîche...

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

Le savon :





« Si je m’en frotte les mains, le savon écume, jubile...Plus il les rend complaisantes, souples,liantes, ductiles, plus il bave, plus sa rage devient volumineuse et nacrée...Pierre magique !Plus il forme avec l’air et l’eau des grappes explosives de raisins parfumés...L’eau, l’air et le savon se chevauchent, jouent à saute-mouton, forment des combinaisons moins chimiques que physiques, gymnastiques, acrobatiques...Rhétoriques ?Il y a beaucoup à dire à propos du savon. Exactement tout ce qu’il raconte de lui-même jusqu’à la disparition complète, épuisement du sujet. Voilà l’objet même qui me convient.

*Le savon a beaucoup à dire. Qu’il le dise avec volubilité, enthousiasme. Quand il a fini de le dire, il n’existe plus.

*Une sorte de pierre, mais qui ne se laisse pas rouler par la nature : elle vous glisse entre les doigts et fond à vue d’oeil plutôt que d’être roulée par les eaux.Le jeu consiste justement alors à la maintenir entre vos doigts et l’y agacer avec la dose d’eau convenable, afin d’obtenir d’elle une réaction volumineuse et nacrée...Qu’on l’y laisse séjourner, au contraire, elle y meurt de confusion. »