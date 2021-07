Des petits parasols de lumières...

@Fergus

« Disons que le mot est passé d’un sens très péjoratif à un sens plus modéré équivalent de polisson. »

comme le mot « boute-en-train » est passé du vocabulaire du haras où ce boute-en-train (celui qui pousse vers la croupe de la jument) est le cheval qui s’occupe des préliminaires (la jument n’étant vraiment fécondable qu’après plusieurs jours d’un état d’excitation, il la « prépare » pour que l’étalon sélectionné n’ait plus qu’à déposer sa semence), à celui des parties fines du régent (où le boute en train était le valet qui « chauffait » ces dames et ces messieurs), pour finir aux des noces et banquets où on le confond avec le gai luron !