Du vent sur la toile

Il les rend fous, c'est certain ...

Souffle le grand vent, tournent les éoliennes et les derniers moulins, gonflent les voiles et s'envolent les papiers gras … Il y a du vent sur la côte et dans tout le pays, largement de quoi chambouler les têtes le jour précisément du grand dépassement. Qu'importe alors les réalités tangibles d'un pillage des ressources naturelles, les perspectives dramatiques pour un futur de plus en plus en pointillés, le mauvais temps s'abat sur les aoûtiens comme la vérole sur le bas clergé et soudain, toutes les certitudes s'envolent avec le zéphyr.

Les messages ne manquent guère pour profiter de l'aubaine et mettre ainsi en doute les prévisions climatiques, la nécessité de revoir notre copie énergétique et l'impérieuse nécessité de donner dans la sobriété. Ce coup de vent et le mauvais temps qui l'accompagne constituent soudain la preuve tangible pour les sceptiques et les versatiles, les ignorants et les hédonistes que toutes les fadaises que les scientifiques nous servent, ne sont que des âneries.

Les messages se multiplient, le doute enfle à mesure que s’abattent des seaux d'eau sur les sots et les incrédules. Ils n'ont de cesse de déplorer le mauvais temps tout en déclarant à la cantonade que canicule et sécheresse ne sont que des mensonges, voire un complot mondial pour effrayer les gogos.

Le déplaisir d'un épisode climatique peu agréable pour les estivants s'inscrit aussitôt dans la démonstration qu'on nous mène en bateau, qu'on veut nous faire avaler des grenouilles dans leur bocal pour je ne sais quelle raison obscure. Les adorateurs du gaspillage, les virtuoses de la gabegie, les chantres du consumérisme se réveillent, vent arrière, pour éteindre les braises de l'inquiétude. Tout ce qu'on vous raconte est faux, la preuve en est administrée par ce temps de cochon.

Que faire devant pareille mauvaise foi ? Il est bien sûr impossible d'argumenter face à des imbéciles qui font d'un cas particulier une généralité démentant près d'un siècle de mise en garde et de rapports alarmants. Sous leur parapluie, engoncés dans leur ciré alors qu'ils ne rêvent que de se faire dorer sur le sable, ils vitupèrent, ils éructent, ils maudissent cet été pourri tout en ratiocinant sur la fable du dérèglement climatique.

La toile est le plus merveilleux repère des scientifiques à la petite semaine, le nez sur leur crème solaire et leur plaisir égoïste. Ceux-là saisissent la moindre averse pour repousser les restrictions d'eau, le plus petit rafraîchissement pour absoudre leur calamiteux bilan carbone, la première dépression pour chanter leur inébranlable confiance en l'avenir.

Pas une once de réflexion, des propos qui prennent leurs semblables à témoin pour se conforter dans une indifférence honteuse vis à vis des générations futures. Après eux le déluge, ils le sentent secrètement mais se plaisent à saisir la moindre intempérie pour nier cette inévitable perspective.

Ils commentent, ils soulignent un mensonge manifeste, regrettent la canicule et la sécheresse, montrent d'un doigt inquisiteur petite pluie et grand vent avant que de puiser dans l'histoire des exemples qui valent démonstration scientifique. Comment taire et passer sous silence ces commentaires de l'ineptie et de la stupidité ?

C'est à croire que ne pouvant jouir du beau temps, ils se réfugient sur leur écran pour se venger ainsi. Experts en truismes et banalités, ils tiennent propos sentencieux sur une toile qui se gonfle de leur incommensurable fatuité. Les paroles s’envolent au vent mauvais tandis que leurs écrits plombent encore plus l'avenir, repoussant inexorablement la prise de conscience collective.

À contre-vérité.