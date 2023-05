Et un raton laveur

Enchaînement

Le raton laveur, charmant petit mammifère délicat, doit son nom à son habitude de tremper dans l'eau sa nourriture avant de la manger. C'est ainsi, selon des procédés qui lui appartiennent, qu'il vérifie la comestibilité de ce qu'il entend se mettre sous la dent. Encore faut-il que sa rivière ne soit pas polluée, mais ceci est une autre histoire.

Or donc, ce jour-là, notre ami le raton laveur trouva sur son chemin un jardin extraordinaire dans lequel poussait des arbres totalement inconnus pour lui. Parmi eux un Jacquier car le propriétaire avait pris le soin d'indiquer son nom sur une petite pancarte. L'animal quoiqu’ainsi informé, ne pouvait en savoir plus. S'il avait appris à lire, il n'était pas encore dans ses compétences d'aller quérir des précisions sur sa tablette, faute de disposer d'une connexion fiable.

Il dut recourir à la technique ancestrale des siens pour savoir si la pomme jacque, ce curieux fruit pouvait faire son repas. Sa grosseur lui posa problème tandis que son poids le fit douter qu'il puisse flotter. Le tremper c'était donc prendre le risque de le voir couler et ainsi de ne pouvoir le récupérer. Il prit son parti de l'éplucher pour examiner en détail son contenu.

Ce fut pour lui un rude labeur même si sa peine fut largement récompensée par la délicatesse de sa chair. Il se régala d'une saveur qui se situait entre l'ananas et la mangue, deux fruits qu'il avait eu le loisir de goûter grâce à l'indélicatesse de randonneurs peu scrupuleux. Il s'en léchait les babines quand un renard vint le déranger en cours de dégustation.

Ce goupil, je me dois de vous en informer, était connu dans la région pour tenter une reconversion alimentaire qui intriguait fort ceux de son espèce tout en offrant de nouvelles perspectives à ses proies potentielles. Las de traîner une réputation sulfureuse, il entendait se convertir au végétarisme.

C'est donc tout naturellement que le carnivore repentant s'approcha de l'omnivore moins délicat sur ce point. Il voulait sa part du gâteau ou plus exactement de ce fruit si gouleyant. Le raton laveur n'est guère partageur, c'est là un défaut qui le rapproche de la fourmi. Il est vrai que son sens si pointilleux de l'hygiène le pousse à se distinguer des autres espèces bien moins regardantes sur ce point.

Renard entreprit de négocier auprès de son comparse un partage équitable que la taille colossale du fruit imposait en toute logique. Hélas pour lui, il ignorait tout de l'histoire personnelle de ce brave raton laveur qui avait parmi ses ancêtres, un parent éloigné qui un jour de grande famine, avait été dévoré par un renard ou un loup. Sa famille manqua toujours de détails sur un coupable que personne n'avait vu. Ce sont les restes du malheureux qui attestaient de la fin tragique de son existence sans plus de précision.

Le raton laveur en avait gardé une aversion pour les canidés. On peut même affirmer qu'il avait une dent contre tous ces odieux prédateurs. Il entendait saisir l'opportunité de ce moment pour venger tous les siens et laver l'affront (une forme de déformation professionnelle chez lui). Il joua alors l'hôte fort aimable, invitant à son banquet ce méchant visiteur et s'adressa d'un ton d'autant plus doucereux qu'il avait encore la saveur de la pomme jacque en bouche :

« Prenez donc la peine de vous asseoir à mes côtés cher ami. Vous êtes mon invité. Je sais que ceux de votre race ignore tout de la saveur sucrée et je ne voudrais pas être cause d'une crise d’hypoglycémie. C'est pourquoi je vous invite à vous faire les dents sur les délicieuses graines de ce fruit. Elles seront parfaitement à votre goût et vous requinqueront en un rien de temps ! »

Goupil tomba dans le panneau avec une gourmandise qui le perdit. Il se montra si goulu qu'il ne lui fallut guère de temps pour succomber à la nocivité de ces graines toxiques quand elles sont crues. Son agonie, quoiqu’assez brève réjouit le raton laveur qui dédia ce crime à la mémoire de son malheureux ancêtre.

Un loup avait assisté à distance à la scène. Avouons tout d'abord qu'il ne fut pas mécontent du sort réservé à ce renard d'autant que bien souvent dans les fables, ceux de son espèce avaient été les dindons de la farce de cette engeance plus rusée que la moyenne. Il se dit cependant que le raton laveur méritait lui aussi d'être châtié pour avoir honteusement trompé sa victime.

Sans plus tarder, il mit son projet à exécution et fondit sur celui qui se léchait la babine. Il le dévora sans coup férir tout en se réjouissant de la délicate saveur de sa chair. Il vengeait ainsi l'honneur des canidés et pouvait poursuivre son chemin la tête haute.

C'est alors qu'un corbeau ayant tout vu du haut de son arbre en fit tout un fromage. Il se désolait d'une telle scène qui venait brutalement de semer la confusion dans l'ordre naturel des choses. S'il n'était plus possible de savoir qu'elles étaient les habitudes alimentaires des uns et des autres, la vie de bien des espèces allait devenir un enfer.

Il entreprit d'agir à sa façon afin d'éliminer le dernier acteur de cette farce qui risquait de laisser des traces dans l'histoire des espèces. Il s'empara du plus gros caillou qu'il peut porter et survolant le loup en pleine digestion d'une hauteur considérable, il lâcha son projectile sur son crâne. Ainsi périt le carnassier et dernier membre de ce trio infernal.

Corbeau croassa de contentement. Quoique souvent oiseau de mauvais présage, dans l'esprit des humains, il entendait que sa justice, aussi expéditive soit-elle, vint mettre un terme à la terrible dérive des comportements à laquelle il venait d'assister. Il ignorait sans doute que lui aussi était sorti du cadre, ce que vint cruellement lui rappeler un chat qui ne lui laissa aucune chance.

Le chat se hâta de rentrer chez lui, porteur dans sa gueule de ce trophée. Il traversa sans regarder la grande route qui bordait le théâtre de ce drame et périt écrabouillé. Devant l'hécatombe à laquelle venait d'assister un naturaliste en quête d'inspiration pour une conférence, le pauvre homme se dit qu'il serait bien difficile d'expliquer ce lamentable épisode de la vie des animaux aux élèves d'une classe nature qu'il devait recevoir ce jour-là.

Il noya le poisson en confiant la tâche à un raconteur d'histoires, pensant que lui trouverait une chute pour clore ce récit. L'autre devant l'ampleur de la tâche et la difficulté de donner la moindre cohérence à ce qu'il venait de lui confier, se dit que seul Jacques Prévert pourrait les tirer de ce mauvais pas. Ce n'était d'ailleurs que simple logique puisque tout était parti du fruit d'un Jacquier et d'un raton laveur.

Inventaire

Une triperie, deux pierres

Trois fleurs, un oiseau

Vingt-deux fossoyeurs, un amour

Le raton laveur, une madame untel

Un citron, un pain

Un grand rayon de soleil

Une lame de fond, un pantalon

Une porte avec son paillasson

Un Monsieur décoré de la légion d'honneur

Le raton laveur

Un sculpteur qui sculpte des Napoléon

La fleur qu'on appelle souci

Deux amoureux sur un grand lit

Un carnaval de Nice

Une chaise, trois dindons, un ecclésiastique

Un furoncle, une guêpe

Un rein flottant

Une douzaine d'huîtres

Une écurie de courses

Un fils indigne

Deux pères dominicains

Trois sauterelles, un strapontin

Une fille de joie

Trois ou quatre oncles Cyprien

Le raton laveur

Une mater dolorosa, deux papas gâteau

Trois rossignols, deux paires de sabots

Cinq dentistes, un homme du monde

Une femme du monde

Un couvert noir, deux cabinets

Deux petits suisses

Un grand pardon

Une vache, un samovar

Une pinte de bon sang

Un monsieur bien mis

Un cerf-volant

Un régime de bananes

Une fourmi

Une expédition coloniale

Un cordon sanitaire, trois cordons ombilicaux

Un chien du commissaire, un jour de gloire

Un bandage herniaire, un vendredi soir

Une chaisière un œuf de poule

Un vieux de la vieille

Trois veuves de guerre

Un François premier

Deux Nicolas II

Trois Henri III

Le raton laveur

Un père Noël

Deux sœurs latines

Trois dimensions

Mille et une nuits

Sept merveilles du monde, quatre points cardinaux

Huit heures précises, douze apôtres

Quarante-cinq ans de bons et loyaux services

Deux ans de prison, six ou sept péchés capitaux

Trois mousquetaires

Vingt mille lieues sous les mers

Trente-deux positions

Deux mille ans avant Jésus-Christ

Cinq gouttes après chaque repas

Quarante minutes d'entracte

Une seconde d'inattention

Et naturellement

Le raton laveur

Jacques Prévert

​