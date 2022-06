Ferrari incursion

Après la horde de 2cv & autres ancêtres auto-mobiles éminemment respectables mais à moteurs poussifs présente ici l’an dernier & qui ne manqueront pas de revenir là bientôt ; voici que des rugissements de fauves ont réveillé ce dimanche 5 juin le village de Montfuron (04110).

À l’initiative de Jean-Claude Castel & Pierre Fischer, respectivement Maires de Corbières en Provence et de Montfuron, un rassemblement de voitures de sport et de luxe, en majorité Ferrari ont orné quelques heures de leurs courbes et couleurs harmonieuses la place du village.

D’autres marques prestigieuses étaient également visibles ; Porsche, Bentley et aussi la dernière Alpine au bleu métallique si particulier.

Le coût et la puissance de certaines de ces machines peut sembler démesuré et même surréaliste ; 800 cv et 340 Km/h pour la Ferrari 812 Superfast ci-dessous.

Sachez que le simple remplacement des plaquettes de frein des disques céramiques de 380 mm de cet engin coûte un peu plus de 3000 euros.

La révision avec changement de courroie de distribution de cette Ferrari 458 Italia qui nécessite quand-même la dépose du moteur, vous délestera d’environ 10 000 euros, à moins que vous ne soyez (très) bricoleur. Mais quand on aime, on compte pas. La cote de cette voiture âgée de dix ans se situe autour de 160 000 euros :

Bref, ces véhicules ne s’adressent qu’à des gens qui ont ‘’les moyens’’, bien qu’après avoir parlé avec quelques propriétaires, ceux-ci ne sont pas forcément multi-millionnaires mais dépensent leur argent dans leur voiture comme d’autres mettent le leur dans l’amélioration permanente de leur maison-chérie.

Comme pour l’immobilier, l’achat d’un véhicule de collection est un placement sûr, dans la mesure où le prix de certains modèles s’envole littéralement au fil des années ; en fonction de la rareté et du prestige associé à des marques comme Porsche, Mercedes, Ferrari et autres Lamborghini qui, contrairement aux véhicules ordinaires, dont la valeur diminue voire disparaît avec le temps, peuvent atteindre des sommes astronomiques pour certains modèles exclusifs.

À l’occasion de ce rassemblement de bêtes à quatre roues, j’ai ressorti de mon stock de toiles un petit tableau peint en 1987 intitulé ‘’les fauves’’.

On y voit un guépard, l’animal le plus rapide du monde, observer étonné l’évocation baroque, au sens de la perspective volontairement exagérée ; une Ferrari Testarossa ; auto mythique qui à l’époque fut la voiture la plus rapide du monde. Félin versus fauve mécanique...

Cette manifestation sympathique s’est terminée après un apéritif à l’ombre des tilleuls centenaires de Montfuron, après quoi les participants sont allés déjeuner au restaurant du Golf de Pierrevert, distant de cinq kilomètres.