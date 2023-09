Festival de tubes de l’été indien

Une envie de revenir en été par la chanson dans une période de beau temps d'été indien ? Histoires des tubes de l'été ? Que serait un été sans son tube qui un jour a égayé les vacances ou sur la plage ? Un peu kitch ou rythmé. Aujourd'hui complètement dépassé. Une chose est sûre, ils nous ont marqués, nous ont tous fait danser... Ils ont eu des origines et des suites historiques qui ont parfois généré des batailles juridiques pour plagiat. J'avais terminé ce billet par dire "Vive l'été indien" tellement le temps qu'il faisait laissait à désirer. Nous y sommes... Voici quelques tubes de l'été accompagnés de leur genèse.

1960 : Itsi Bitsi Bikini.

Histoire :

1962 : Aline.

Histoire :

1963 : Surfin U.S.A.

Histoire :

1975 : L'été indien

Histoire :

1980 : Give me the night.

Histoire :

1984 : Marcia Baila

Histoire :

1993 : La Macarena

Histoire :

2020 : Jerusalema

Histoire :

En 2023 : Flowers ?

Un festival est une manifestation à caractère festif, organisée à époque fixe et récurrente.

Nous avons eu le "pipigate" comme caractère festif qui s'organise tous les jours.

Le cactus en reparlait

La plume de Thomas Gunzig y revient pour rappeler qu'il existe des tubes sous des formes scatologiques

La scatologie (du grec skôr : « excrément », et logos : « parole ») désigne des écrits ou des propos se rapportant aux excréments et aux propos et aux écrits de plaisanterie basée sur le « pipi caca ».

Je reviens sur la romance du 14 juillet :

Par devant, par derrière

Tristement comme toujours

Sans chichis sans manière

Elle a connu l'amour

Les oiseaux dans les branches

En les voyant s'aimer

Entonnèrent la romance

Du 14 juillet...

Pas sûr que cette chanson soit le tube de l'été, mais qui sait ...

Au travail maintenant, l'été c'est fini.

