Histoire de la petite reine

Très plaisant à lire !

Ça m’a rappelé ces textes destinés aux enfants autrefois, parfois très courts dans des BD, ou plus développés comme cette chronique, et qu’on trouvait dans des albums.

Et ça me permet de vitupérer contre les fabricants de bicyclettes qui ne s’intéressent pas aux besoins et aux envies des vieux ( comme moi ) et des vieilles, mais uniquement aux jeunes et aux sportifs et à ceux qui prétendent l’être, en ne proposant que des engins très sophistiqués ( des espèces d’ORNI ) et très chers, avec 36 vitesses, etc...

Alors que 3 vitesses suffisent ! De préférence dans le moyeu arrière, ainsi que le frein à tambour.



J’en ai vu une sur une pub, à vendre pour seulement 120€ ... mais à Paris ! Et le vendeur refusait de me l’expédier.

Même déconvenue il-y-a 3 ans.



J’en ai quand même trouvé une à 150 balles, à une 100taine de km de chez moi, qui s’approche techniquement de mon idéal.

Et tous les jours, quand le vent ne souffle pas comme un taré et qu’il ne tombe pas des chats et des chiens, je pédale environ 5 km, dans la nature, sous les arbres, le long du canal qui mène du port à l’écluse ( ensuite c’est le chenal jusqu’à la mer ! ), en laissant Kim trottiner autour de moi.....

Et c’est un vrai plaisir !

Et je me moque des andouilles, branchés-câblés-connectés aux oreilles et l’œil sur leur trukàpuces fixé sur le guidon, qui se déplacent à trottinette .....