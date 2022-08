L’amour lui a donné des ailes

Une union improbable.

On dit souvent que l'amour donne des ailes sans que la plupart du temps il faille prendre l'expression au pied de la lettre. Ce récit ne dérogera pas à l'usage même s'il échappe quelque peu à la logique qui prévaut habituellement dans les histoires qui se racontent dans les tavernes à marins. Tout dépend du reste de l'heure à laquelle les langues se délient…

Il était une fois dans une ferme proche d'un grand port océanique, un curieux couple qui échappait aux règles communément admises dans la nature. Une cocotte, une pondeuse dans la force de l'âge s'éprit mystérieusement d'un lapin, qui chose plus extraordinaire encore, ne vivait pas cloîtré dans un affreux clapier.

La poule battait froid le coq de la basse-cour qu'elle trouvait à juste titre prétentieux et arrogant. Des qualificatifs qui collent souvent à ceux qui se dressent sur les ergots pour imposer leur loi dans leur pré carré. Elle avait les yeux de Chimène pour ce mâle aux longues oreilles, excroissances bien plus à son goût que cette crête si inesthétique.

Il se trouve sans que l'on sache vraiment pourquoi, que le lapin ne fut pas insensible à la poule. Il lui trouvait de la grâce et de l'élégance. Il n'eut guère à marcher sur des œufs pour faire sa conquête tant leur attirance respective semblait une évidence. C'est ainsi que rapidement ils formèrent un couple inséparable jusqu'au point où le lapin fut autorisé à dormir dans le poulailler, un privilège qui froissait le coq.

Ils eurent pu couler des jours heureux mais voilà que le destin vint se mêler de vouloir détruire leur amour. Un grand voilier partait pour une longue expédition vers les mers australes si bien que le coq en personne, le maître queux si vous préférez, était venu faire commande d'un grand nombre de volailles pour le voyage. En cette époque reculée, pour servir de la viande fraîche, les animaux étaient embarqués sur pied.

Le lapin, laissant comme chacun s'en doute traîner ses oreilles à l'affût de tout ce qui se dit dans la ferme, apprit donc la nouvelle. Son adorable poulette allait partir pour un long voyage sur un bateau. Il lui fallait trouver stratagème pour être se joindre à cette expédition. Il ne pouvait concevoir la vie sans elle.

Si l'on prétend abusivement que l'amour fait pousser des ailes, il avait expérimenté ce triste constat sur sa propre personne, il lui fallait cependant passer pour une volaille afin d'être embarqué dans l'aventure. Les plumes abandonnées sur le sol ne manquaient pas pour se faire un habit crédible, ne lui restait qu'à trouver moyen de les faire tenir sur son pelage.

Le hasard joua en sa faveur. Le fermier, breton curieux, avait eu vent de ce qui se faisait dans les Landes pour récupérer la sève des pins. Notre lapin, toujours prompt à mettre son nez partout, avait découvert combien cette glue était collante. Il n'avait qu'à s'en badigeonner les poils afin de faire tenir les plumes. Restait le problème de ses oreilles qui bien entortillées et colorées de rouge pouvait faire une crête tout à fait présentable.

Ainsi il fit et ainsi il leurra un jeune mousse venu quérir la commande sans porter grande attention à la marchandise. Il faut à sa décharge retenir une excuse de taille : le gamin était pratiquement né sur l'eau et n'avait jamais vécu ailleurs que sur un pont. La chose volaillère lui était totalement étrangère.

Les caisses chargées sur le bateau, celui-ci ne tarda pas à appareiller. Fort heureusement la poule et son lapin grimé partageait la même cage. Quoique fort exiguë, elle ne semblait nullement les contrarier. Le rapprochement put souvent être perçu comme une bénédiction par ceux qui s'aiment surtout que cette fois, le coq de la ferme n'était pas dans leurs pattes.

Cependant une difficulté surgit à laquelle le lapin n'avait nullement songé. L’alimentation qu'on leur servait convenait certes aux volailles mais n'était nullement de son régime alimentaire. Tout rongeur et herbivore qu'il était, il lui fallait casser la graine sans faire de foin ou mourir d'inanition. Il ne pouvait se contenter d'amour et d'eau fraîche…

Ce régime ne tarda pas à provoquer un nouveau problème. Le lapin maigrissait et avait tendance à flotter dans son costume. Il ne pourrait couler des jours heureux bien longtemps de la sorte, son imposture risquait d'être découverte à tout instant. Il allait se casser les dents sur une difficulté à laquelle il n'avait nullement songé. Il se faisait du mauvais sang.

Il y avait de quoi car sous le clapot d'une navigation sans histoire le cuistot vint chercher de quoi nourrir l'équipage. Dans le lot de cages qu'il préleva, il y avait justement nos deux tourtereaux. Il ne fallut pas longtemps à cet homme avisé pour remarquer la supercherie. Le lapin était démasqué et cela fit grand bruit jusqu'au mess des officiers.

Une réunion de crise se tint car il y avait là une situation qui sortait totalement du cadre des règles habituelles de la marine fut-elle marchande ou bien guerrière. Nul lapin ne devait mettre les dents sur une embarcation ! Il y avait là une règle intangible, un principe incontournable que jamais un matelot, fut-il galonné ne saurait déroger.

Il y avait eu volonté manifeste de leurrer l'équipage de par la seule volonté de ce passager clandestin auquel nul matelot ne songerait à tirer les oreilles et encore moins à déguster sous la forme d'un civet. L'interdiction valait quelle qu’en fut la forme et le contexte. Il fallait évacuer au plus vif ce maudit rongeur et par là-même sa coupable compagne qui ne pouvait qu'être que sa complice.

Une réunion se tint en présence du capitaine alors qu'une île apparemment déserte pointait le bout de son nez à l'horizon. Quelques heures de perdues valaient bien mieux que le malheur qui s'abattrait inexorablement sur le voyage si le lapin restait à bord. Quant à le manger, il risquait fort de revenir sous forme d'indigestion tant cette découverte avait provoqué un émoi considérable au point que tout l'équipage était tombé sur le râble du malheureux mousse qu'il fallut mettre un temps aux fers pour calmer la grogne.

On dépêcha une chaloupe qui déposa l'objet du délit et sa poule avant que de faire précipitamment demi-tour pour oublier au plus vite cette histoire. L'île n'était plus déserte, elle venait d'être occupé par deux animaux qui n'étaient pas de la même espèce. Nul risque de prolifération à l'horizon, les marins pouvaient repartir la conscience tranquille. L'incident fut cependant consigné sur le journal de bord et c'est ainsi qu'on en découvrit trace bien des années plus tard.

Tout ceci n'aurait naturellement pas défrayé la chronique si quelques années plus tard on découvrit une curieuse espèce sur une île proche de l'île Maurice. Les ornithologues en firent une description aussi fidèle qu'ils purent en l'absence de réelle compréhension de ses origines. Il fut nommé Dodo et avait un curieux bec de lièvre. Personne ne fit jamais le rapprochement jusqu'à ce que je découvre cette anecdote.

Si l'amour n'a pas donné des ailes à notre lapin amoureux, il lui a permis de changer d'hémisphère, de vivre une idylle merveilleuse dans un lieu paradisiaque avec sa chère et tendre cocotte et même de parvenir à franchir la barrière de l'espèce pour donner naissance à une curieuse descendance.

Tout cela parce que les marins sont gens superstitieux. Je me demande même si je pourrais un jour leur narrer cette anecdote quoiqu'ils m'aient convié à venir leur raconter des histoires durant une session de chants de marins. Je risque d'être le vilain petit canard dans la troupe mais je n'ai nulle intention de leur poser un lapin.

