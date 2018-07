L’esprit grégaire

La Vie de Naum (Житие на св. Наум), texte du xe siècle écrit par un élève anonyme de Naum5 originaire du district de Devoll, affirme : « […] Le vénérable et grand-père Naum grandit en Mésie et conformément à l’éducation qu’il avait reçue de ses parents, issus de la noblesse, il considérait ladite noblesse et la richesse comme balle et non épi, et il se joignit à Constantin le Philosophe, l’égal des apôtres et à son frère Méthode, qui voyageaient et enseignaient le peuple en Mésie et en Dalmatie. Il les suivit partout, même jusqu’à l’antique Rome [...] »6.