La folle aventure de Guy Gordon …

Le poids d'une lecture.

Enfant, Guy Gordon se passionna pour une Bande Dessinée qui marqua durablement son existence. Son prénom l'avait conduit à lire son premier album d'un héros qui en Amérique se nommait Flash Gordon. Il y avait là deux coïncidences qui ne devaient sans doute rien au hasard. Il était lié par une étrange sérendipité à ce héros au point du reste que ses copains le surnommèrent bien vite : Guy l'Éclair. Tout cela ne serait qu'une simple facétie d'enfance si par un curieux cheminement langagier notre ami décida que l'éclair sous toutes ses formes accompagnerait son existence.

C'est ainsi que du côté de sa garde-robe, il repoussa à jamais l'usage du bouton pour ne porter que des vêtements à fermeture éclair. Adieu vestes, gilets, chemises et Jean 501, il lui fallait des parkas, des blousons, des pulls camionneurs et des pantalons à braguettes coulissantes. C'est quand il repoussa les lacets au profit de ses chères fermetures à glissière que la chose se compliqua singulièrement. Si pour les jeunes enfants de notre époque, il est possible de trouver chaussures ad-hoc, en ce temps-là, pour lui, il fallut en passer par les services d'un artisan chausseur, un luxe qu’il franchit dès qu'il fut en âge de gagner convenablement sa vie. Un caprice certes tout autant qu'une marque de fabrique dont il était particulièrement fier.

Pour son alimentation quotidienne, une habitude s'installa rapidement comme une déplorable exigence alimentaire. Il lui fallait toujours terminer ses repas par un éclair, qu'importe son parfum. C'est ainsi qu'il encouragea chez son pâtissier attitré des expérimentations plus ou moins séduisantes. Ainsi, on vit surgir en vitrine ce petit gâteau qui jadis se nommait le Pain à la duchesse et qui devint Éclair tant il se dévorait rapidement, avec de curieux arômes pour souligner la crème pâtissière enserrée dans la pâte à choux. Au-delà des classiques parfums : vanille, café, chocolat, il y eut aussi pistache, différents fruits rouges ou d'autres expériences encore qui ne restèrent pas dans les mémoires.

Tout ceci ne serait que simple manie, manières d'être qui n'entravent en rien une existence sociale ordinaire s'il n'ajoutait à ces pratiques somme toute assez banales des comportements plus radicaux qui influaient véritablement sur sa vie sociale.

Il ne dormait que dans un duvet à fermeture éclair, refusant de se coucher dans des draps ce qui s'imposait d'autant plus qu'il n'acceptait de dormir que sous tente quelle que soit la saison. Il resta vieux gars, vous devez vous en douter. Guy était qualifié d'original même si cette particularité jadis vous plaçait à l'écart du commun des mortels. Avec le temps, elle regroupa tant et tant d'individus aux pratiques excentriques, curieuses, étonnantes, particulières qu'il finit par n'être plus qu'un des multiples personnages de cette immense cohorte des extravagants en tous genres. Il était rentré dans le rang sans même avoir changé ses pratiques.

Pourtant tout bascula pour lui, comme vous pouvez le subodorer un soir d'orage. Le tonnerre faisait un tel vacarme que dans sa tente il ne parvenait pas à dormir tandis que ses chers éclairs qui zébraient un ciel comme feu d'artifice finirent par l'inquiéter grandement. Dans son modeste abri, il se sentit soudainement en danger.

Il se recroquevilla dans son duvet, tel un animal qui se met en boule devant un péril, tirant si fort sur la fermeture éclair qu'elle se coinça irrémédiablement. Il se tortilla en tout sens jusqu'à ne plus savoir dans quel sens il se trouvait lorsqu'il libéra enfin cette maudite fermeture de laquelle il ne pensait plus pouvoir sortir. Dans ces mouvements erratiques il avait perdu toute conception de l'orientation et également le sens de la raison.

Il crut qu'on lui avait volé la fermeture de sa tente et s'empara d'un couteau pour se libérer de ce piège. La lame perça aisément la toile mais pour son malheur attira la foudre qui offrit à ce pauvre Guy l'Éclair la fin la plus appropriée à son existence. Il ne resta que des cendres de ce lecteur assidu.