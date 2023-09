La Grande Remontée

En remontant le courant

Ils abolissent le temps

Prenant ainsi le chemin

De leurs glorieux anciens

Intrépides navigateurs

Qui affrontaient les rigueurs

D'un fleuve indomptable

Et si peu navigable

Retrouvant les usages

De ces gars du voyage

Aux mœurs fort légères

À l'âme flibustière

Nos joyeux bateliers

Reprennent le collier

De ces forçats d'autrefois

Pauvres gueux sans foi ni loi

Ils ont lancé le torchon

Quand le vent se fit fripon

Avalant les distances

Sans une goutte d’essence

Exprimant leur bonheur

D'un spectacle enchanteur

De vingt cinq voiles gonflées

Sur la rivière magnifiée

Tout au long de leur chemin

Évoqueront le destin

D'une Loire en danger

Que tous entendent sauver

Tenant des conférences

Face à l'extrême urgence

De lui donner un statut

Pour préserver sa vertu

Saltimbanques dans le vent

D'autres distrairont les gens

Tous les nombreux riverains

Du peuple ligérien

Quant aux vaillants matelots

En dépit du manque d'eau

Défieront l'étiage

Avec force et courage

À chacune des escales

Bien avant le Festival

Célébreront la mémoire

De Liger pour sa gloire

Ils convergent vers ce port

Qui en cinq jours se fait fort

D'évoquer l'histoire

De la marine de Loire

Lors de ce rassemblement

Quel superbe événement

Un festival qui unit

Les mariniers du pays<

D'autres portés par les flots

De l'amont en avalée

Rejoindront en Orléans

Ceux d'la grande Remontée

Pour être tous réunis

Et proclamer à l'envie

Le bonheur sans égal

D'la marine fluviale

Pour un Manifeste de Loire.

Du 1er au 20 septembre 2023, une flottille de 25 bateaux traditionnels remonte la Loire de Saint-Jean-de-Boiseau à l’aval de Nantes à Orléans pour rejoindre le Festival de Loire à Orléans (du 20 au 24 septembre). A l’initiative des associations Voiles de Loire et la Rabouilleuse-École de Loire, cette aventure propose un temps de navigation sur 330 km pour les bateliers de la marine traditionnelle de Loire. En collaboration avec les partenaires du collectif vers un parlement de Loire, le parcours ligérien devient une odyssée intégrant artistes et scientifiques sur le parcours de la Grande Remontée. Chacune des 20 escales sera l’occasion d’explorer des sujets et enjeux historiques, environnementaux, écologiques, techniques, liés au fleuve et à sa circulation.

Cet événement est également l’occasion pour les équipages de proposer le spectacle de bateaux en circulation aux ligérien·nes. Le peuple de Loire est invité à participer à cette remontée festive sur chaque escale (animations festives, expositions, marché ligérien, forum de discussion) pour contribuer à faire de cette migration, une fête ligérienne en amont du Festival de Loire.

Une aventure de bateliers de la marine traditionnelle de Loire

Après une amorce en 2019, la première édition 2021 (le Grand Retournement) a permis à une vingtaine de bateaux de parcourir 130 km sur la Loire. Cette année, ce sera 330 km, à l’initiative de deux associations Voiles de Loire qui rassemble les passionnés de Loire pour promouvoir le patrimoine ligérien et développer la navigation à l’ancienne ; la Rabouilleuse-École de Loire située à Rochecorbon près de Tours, qui propose balades-découvertes, actions d’éducation à l’environnement, formations à la navigation traditionnelle, etc.

La Grande Remontée 2023 est l’occasion pour les équipages de partager un temps de navigation ensemble pour se rendre au Festival de Loire. L’engouement suscité par la remontée 2021 se concrétise cette année par la mobilisation de 25 bateaux traditionnels (Le Martin Pêcheur du Bec d'Allier, Vent d'espoir de Montjean, le Leonardo des Bateliers du Cher à Savonnières, Mélusine de Bréhémont, Hasting de Meung sur Loire)....embarqués dans l’aventure. L’objectif de cette remontée est également, pour les mariniers - acteurs et ambassadeurs du fleuve -, de partager des savoir-faire, des compétences techniques d’une navigation ligérienne à la voile et à la bourde et d’établir des constats sur la circulation en Loire, en observant les évolutions du cours d’eau.

La Grande Remontée, ce sont sans doute les mariniers qui en parlent le mieux : “La Grande remontée de Loire pour moi est un acte militant, c’est l’occasion de (re)vivre une aventure, un voyage responsable, un partage avec les riverains, les élus, les copains et de recruter un équipage, de mettre à l’épreuve le bateau. C’est une ode à la Loire, au voyage, à la lenteur. C’est un récit, des moments, des souvenirs, des histoires. C’est la nature, le paysage, l’Histoire et le patrimoine, la faune et la flore, une expérience sociale et humaine” (Cédric, Le Non Chaland, Vineuil)

Un événement culturel, populaire et touristique

La Grande Remontée se veut également un événement festif et touristique. En remontant l’axe ligérien - Bien du patrimoine mondial de l’UNESCO -, ce sont deux régions, cinq départements et plus de 50 communes qui seront traversées, offrant ainsi une opportunité de valoriser le territoire au travers d'un événement fédérateur pour les Ligérien.nes mais également les touristes. Outre la parade permanente des bateaux, les escales seront l’occasion de valoriser les produits et les artisans locaux par l’organisation de marchés ligériens, événements festifs gratuits et ouverts à tous. Les animations culturelles et notamment musicales accueilleront les équipages à leur arrivée sur chaque escale et se poursuivront plus tard dans la soirée...

A Tours, la création d’un spectacle nautique avec les bateliers (co-produit par les organisateurs et le Petit Monde, guinguette de Tours-sur-Loire) offrira également aux Ligérien·nes le récit de cette aventure, en complément des animations et activités pour tous proposées par la Mission Val de Loire, en escale sur l’île Simon. C’est également sur l’escale de la Mission Val de Loire que toutes les équipes se retrouveront au Festival d’Orléans. Un nouveau temps gratuit et ouvert à tous pour découvrir le fleuve.

Vers les droits du fleuve

La Grande Remontée est l’occasion en 2023 d’enrichir le projet d’une dimension scientifique, artistique et politique. En effet, depuis 2019, le projet du parlement de loire (à l’initiative du POLAU-pôle arts et urbanisme) démarche expérimentale autour des droits du fleuve, mobilise des partenaires culturels, des universitaires, juristes, techniciens, élus et scientifiques. Fort des expérimentations menées à l’occasion des Assemblées de Loire en septembre 2021 à Tours, le collectif vers un parlement de Loire concrétise son action par la publication d’un Manifeste de Loire qui a vocation à devenir Déclaration des droits et des voix de Loire à l’occasion de cette Grande Remontée.

Sur chaque escale, des rencontres arts-sciences et des temps de médiation proposeront au grand public d’apprendre de la Loire pour mieux la ménager. Les membres du collectif Loire Sentinelle (à l’initiative de Nat Explorers) partageront les résultats de leur enquête initiée en 2022, des sources à l’estuaire de la Loire, sur la contamination en microplastiques et l’ADN environnemental du fleuve. Ce sont également plus de vingt artistes et scientifiques qui ont répondu présents à l’appel du POLAU-pôle arts et urbanisme pour s'embarquer aux côtés des mariniers et proposer sur chaque escale des témoignages qui viendront nourrir le carnet de bord de cette aventure fluviale jusqu’à Orléans.

Contact presse et organisation GR2023 :

Ninon BARDET | [email protected]

Retrouvez-nous sur nos escales !

03/09 > La Possonnière

04/09 > Les Ponts de Cé

05/09 > Le Thoureil

06/09 > Saumur puis Montsoreau

07/09 > Bréhémont

08/09 > Tours

09/09 > Tours

10/09 > Rochecorbon

11/09 > Amboise

12/09 > Chaumont-sur-Loire

13/09 > Blois

14/09 > Blois

15/09 > Saint Dyé-sur-Loire

16/09 > Barrage St Laurent puis Beaugency

17/09 > Meung sur Loire

18/09 > La Chapelle St Mesmin

19/09 > Orléans

20 au 24/09 > Festival de Loire Orléans

Festival de Loire

Quand notre Loire, en habit de Lumière

Revit au rythme de son glorieux passé

Des amoureux aux mœurs marinières

En Orléans viennent s'amarrer

Ces personnages au grand chapeau

Sur le quai entendent célébrer

La fille Liger au fil de l'eau

En vous conviant sur ses flots

Tous ces marins d'eau douce

Ont des voyages plein les yeux

Le Capitaine et tous ses mousses

Dans cette foule, font des envieux

Vous accueillent sans manière

Pour votre plus grand agrément

Offrant des récits peu ordinaires

À la gloire des vieux gréements

Leurs chansons attirent les curieux

Avec des refrains repris en chœur

Même s'ils ne sont que des gueux

Passent alors pour des seigneurs

Sur la rivière, tous les boires

Ont souvent les bras vides

L'étiage fait grand déboire

Pour qui a le vin avide

Si nos cépages font sa gloire

Tous les coteaux de nos régions

Libèrent des récits qu’il faudra croire

Lors de soirées sans modération

Votre gosier pour réceptacle

Occasionnera ce tournis

Car sur la rivière, maudit tabernacle

Nul n'échappe à son roulis

Nos lascars en goguette

Vous convient sur leurs bateaux

Point n'est besoin d'une dunette

Pour devenir leur matelot

La Loire en habit de Lumière

Revit au rythme de son glorieux passé

Des amoureux aux mœurs marinières