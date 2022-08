La magie de la musique au cinéma

Toujours dans le cadre de "L'été léger", ce nouveau billet ... Que voit-on à la télé pendant les grandes vacances ? Des vieux films. Et pour les accompagner des musiques de films qui reviennent en mémoire dont les airs risquent de tourner en boucle dans la tête pendant toute la journée.

Les musiques de films sont devenus des œuvres classiques. Nourrie d’entretiens avec Spielberg, Lynch ou Lucas, une révélation des pouvoirs du son au cinéma. Cette immersion dans les studios hollywoodiens ou d'ailleurs raconte l’histoire des designers sonores les plus marquants

En 1887, Thomas Edison a inventé la caméra – ou plutôt le kinétoscope – parce qu’il voulait des images pour accompagner les enregistrements de son phonographe.

En 1933, King Kong inaugure le concept de “design sonore”, avec des techniques nouvelles de manipulation – un rugissement du tigre ralenti et passé à l’envers sur celui d’un lion pour donner le stupéfiant hurlement du gorille géant.

En 1979, Apocalypse Now, très expérimental, marque l’apogée de décennies d’évolution, avec, notamment, la diffusion du son en surround 5.1, un format devenu une norme.

Trois étapes marquantes parmi d’autres qui racontent l’histoire de cette science de l’illusion et de ce jeu avec l’inconscient qu’est le son au cinéma. Dans ce septième art qui fut muet à son origine, bruitages, voix, musique, effets numériques, montages et mixages ont, au fil du temps et grâce à certains visionnaires, techniciens ou réalisateurs, permis à l’image de démultiplier son impact émotionnel et d’embarquer le public dans des univers d’autant plus riches et profonds.

Musique au générique

Pendant trois semaine du mois d'août, Philippe Briot de la rtbf.be nous a raconté les musiques de l'histoire du cinéma de trois musiciens.

J'y ajoute la bande de lancement pour compléter

Ennio Morricone



Le bon, la brute et le truand

Le clan des Siciliens

Le professionnel

Mission

Cinéma Paradiso

...

John Williams



Les dents de la mer

Star Wars

ET

Indiana Johns

Harry Potter

...

John Barry



Beat Girl

James Bond

Midnight Cowboy

Cotton Club

Out of Africa

...

D'autres compositeurs de musiques de films.

J'ajoute pour l'occasion l'un d'eux, dans sept films parmi d'autres tout aussi prestigieux :

Maurice Jarre



Lawrence d'Arabie

Les docteur Jivago

Paris brûle-t-il ?

Les damnés

Soleil rouge

Le cercle des poètes disparus Ghost

...

Un art total

“Nos oreilles conduisent nos yeux là où vit l'histoire.”

En écoutant Steven Spielberg, mais aussi George Lucas, David Lynch, Robert Redford, Barbra Streisand, Christopher Nolan ou Sofia Coppola évoquer leur amour du son ouvragé et de son pouvoir subliminal, ce film invite à une immersion dans les studios hollywoodiens à l’avant-garde des innovations.

Il rend aussi un hommage mérité aux grands créateurs sans qui le cinéma ne serait pas ce qu’il est : un art total.

Les oscarisés Walter Murch (Apocalypse Now), et Gary Rydstrom (Il faut sauver le soldat Ryan) révèlent leurs secrets de fabrication et font passer le public de l’autre côté de l'écran, pour une prise de conscience éclatante en une profession de foi.

“Le son, c’est 50 % du film”, déclare Francis Ford Coppola.

Allusion