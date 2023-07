La séduction par la mode et dans les dentelles

J'ai visité récemment le musée "Mode & Dentelle" près de la Grand-Place de Bruxelles. Aménagé derrière d'anciennes façades du 17e siècle, le Musée du Costume et de la Dentelle renouvelle chaque année la présentation de ses collections. Costumes, dentelles anciennes et contemporaines, broderies, accessoires et documents originaux du 18e au 20e siècle sont exposés en alternance selon des thèmes spécifiques.

Première partie de l'expo : la dentelle

Une place de choix est consacrée à la dentelle de Bruxelles, célèbre dans le monde entier depuis le 18e siècle.

A l’origine, le Musée de la Ville conservait une collection de dentelle de Bruxelles qui fît la réputation de la ville jusqu’au 19e siècle. En 1977, la ville décide de lui consacrer un musée afin de présenter les dentelles dans leur contexte. Depuis lors, les collections n’ont cessé de croître.

Elles offrent un panorama de la mode civile européenne occidentale du 18e siècle à nos jours. Elles sont constituées de dons privés ou d’achats.

Aujourd’hui, le musée est animé d’une dynamique novatrice qui le fait se tourner résolument vers la mode contemporaine et l’acquisition de pièces de mode belge et bruxelloise.

Plongez dans la passionnante histoire de la mode. Avec des expositions aussi variées qu’inédites comme Masculinities, Back Side, Just Married ou la mode des années 70, le musée propose de vous faire découvrir la création bruxelloise et belge dans une perspective internationale. Les expositions abordent également la conception, la production et l’utilisation du vêtement comme marqueur social. Le Musée consacre également plusieurs de ses expositions à des créateurs bruxellois comme Jean Paul Lespagnard ou Carine Gilson ou encore des collaborations avec des écoles comme La Cambre Mode. Le Musée conserve dans ses collections d’exceptionnelles pièces illustrant la qualité et la beauté de la dentelle de Bruxelles. Cette dentelle rehausse pendant des siècles, les tenues des plus grands d’Europe. Découvrez ce fleuron de l’industrie textile de luxe dans Chambre des dentelles. Seul lieu en Belgique présentant cette étoffe pas comme les autres. Inédite en Belgique, la Fashion Room donne un aperçu des acquisitions récentes. Les nouvelles pièces sont présentées afin de permettre aux visiteurs de découvrir comment et pourquoi un musée enrichit ses collections. Situé au cœur de Bruxelles, le Musée Mode & Dentelle conserve plus de 15 000 pièces de dentelle, vêtements et accessoires du XVIe siècle à nos jours. Les collections demeurent les plus importantes au monde en termes de création bruxelloise. La dentelle est un textile en lin ajouré créé à l'aide d'une aiguille ou de fuseaux dont les motifs sont reliés par un fond de brides ou de mailles.

En fuseaux, c'est sur un petit métier portatif appelé coussin, sur lequel est disposé un patron troué pour indiquer l'emplacement des aiguilles, aux mouvements successifs des fils continus par une série de croisements pour réaliser des volants ou à fils coupés pour des motifs qu'on retire ensuite qui sont assemblés pour la confection de grandes pièces.

A l'aiguille, la dentelière coud sur une double épaisseur de toile, un fil de soutien sur les contours du dessin pour constituer une charpente aux différents points ancrés sans traverser le patron en ajoutant les nuances de blanc comme fonds et motifs sur lesquels elle brode pour cerner le motif et finir par être détaché du patron.

Réalisé à la main et mécaniser ensuite et désignés comme la blonde, la rosaline, le gros point, etc. C'est à Bruxelles, à Malines, à Bruges, à Valencienne que l'on peut encore en trouver.

La dentelle est une histoire de passion.

Dans la Galerie de la Reine, il existe toujours la "Manufacture de Dentelles".

Le 21 mars 2016, la dentelle disparaissait des vitrines de la Grand-Place.

La décision de fermer le commerce avait été prise, juste la veille des attentats. "Aucun lien avec ces événements malheureux", précisait encore Anne Rubbrecht.

Ce commerce familial s'était installé sur la grand-place depuis 1957. C'est une page qui se tournait. La page des dentelles, elles-mêmes sont aussi de moins en moins portées aujourd'hui. Dans la petite boutique, les dentelles proposées à la vente, ont utilisés la méthode traditionnelle pour créer de véritable dentelle de Bruxelles. Les pièces sont aujourd'hui encore fabriquées en Flandre ou à domicile, par des ouvrières qui se transmettent le savoir-faire de mère en fille. Un savoir-faire que l'on a progressivement perdu en Belgique. La commerçante confiait qu'elle avait des clients belges fidèles, mais que la clientèle était plutôt cosmopolite, asiatique, russe ou américaine. "Les belges ne se rendent pas compte de ce que la dentelle a été et de ce qu'elle est encore un peu maintenant".

Deuxième partie de l'expo : La mode

"Nature is like women, a source of life, energy and beauty" lisais-je dans le catalogue.

"La nature est une source d'inspiration centrale pour Diane von Furstenberg. Amoureuse de la vie en plein air, elle s'éloigne de l'agitation new-yorkaise durant les weekends et se retire à la campagne dans le Connecticut. Elle prend des photos lors de ses redonnées et de ses voyages à la récolte d'impulsions nouvelles à sa créativité : du serpent à la terre séchée en passant par le feuillage, une plante en pleine floraison ou le soleil à l'horizon qui se sont traduites par des imprimés d'animaux et de végétaux avec des silhouettes articulées en 'conversation' alternativement dans ses motifs des années 1970, 2000 et suivante concernées par l'art, la nature et la liberté".

Aujourd'hui, la modernité pousse l'inspiration dans la liberté de porter des vêtements de toutes les manières comme style de vie. La robe portefeuille est une robe qui s'enfile comme une chemise et se noue à la taille grâce à une ceinture en tissu. Elle est reconnaissable à son encolure en V. Elle a été imaginée par Elsa Schiaparelli dans les années 1930 et popularisée par Diane von Fürstenberg dont la réalisation de son imagination a commencé à Bruxelles en 1974.

Son succès est lié au contexte américain des années 1970 où de plus en plus de femmes ont un emploi ce qui nécessite des vêtements confortables, pratiques et féminins. Cette robe, en jersey imprimé, facile à enfiler et infroissable, soulignant la taille et les courbes, s'inscrit alors parfaitement dans cette tendance. Son idée vient du kimono, habit emblématique de l'Extrême-Orient.

En 2024, ce sera son cinquantième anniversaire.

Réflexions du Miroir

La mode, je ne la connais pas. Je ne la suis pas. Les dentelles, je n'en connaissais pas beaucoup plus. C'est pour cela que cette exposition m'est nécessaire.

Si j'ai très peu parlé de la mode, du luxe, j'en ai parlé sous forme de saga de marques en 2012 dans "Toutes griffes dehors"

"La mode (ou les modes), et plus précisément la mode vestimentaire, désigne la manière de se vêtir, conformément au goût d'une époque dans une région donnée. C'est un phénomène impliquant le collectif via la société, le regard qu'elle renvoie, les codes qu'elle impose et le goût individuel. La mode est l'une des plus puissantes industries du monde : elle représente 6% de la consommation mondiale et elle est en croissance constante. [...] L'une de ses caractéristiques vient de son changement incessant, incitant par là même à renouveler le vêtement avant que celui-ci ne soit usé ou inadapté. On dit que la mode est éphémère. Elle touche tous les milieux et tous les domaines. La notion de mode ne saurait être appréhendée sous un angle utilitariste, elle dépasse amplement la nécessité de se vêtir. ", dit Wikipedia.

Histoire

Le xviiie siècle marque la naissance des premiers magazines de mode se produit via des gazettes peu illustrées présentées à une société plutôt aisée. La Galerie des modes et costumes français est ainsi publiée dès 1778 permettant aux nouvelles tendances de se répandre. Les poupées de France sont des figurines habillées que les dames prennent plaisir à se présenter et à s'échanger entre elles à l'occasion de rencontres afin de découvrir et de faire découvrir la mode qui ne dispose pas encore de canaux de diffusion à grande échelle.

Depuis des siècles, chaque génération possède sa nouvelle mode vestimentaire et ses élégants : fringants, coqueplumets, mignons, précieuses, muguets, petits-maîtres, merveilleuses, incroyables, dandys, gommeux, garçonnes, zazous, branchés, etc.

Le vêtement, lui, est apparu pour des raisons initialement fonctionnelles pour se protéger des intempéries et des agressions extérieures mais également pour protéger son corps du regard des autres en respectant la pudeur et en ménageant les attitudes de séduction. Ensuite, il a été étoffé, décoré, et accompagné d'accessoires. Porter des bijoux, se maquiller et se parfumer a des fins plus séductrices.

À la fin du xixe siècle, l'essor de la mode est lié à la société de consommation contemporaine de la classe moyenne urbaine par le prêt-à-porter en série qui permet de dupliquer des articles en grande quantité que la presse diffuse par le développement des moyens de communications et des transports.

La mode combine des aspects créatifs, médiatiques, industriels et commerciaux, ce qui en fait un élément complexe de la société. .

Depuis le milieu du xxe siècle, la mode s'est construit une image de phénomène de société incontournable. Les couturiers sont devenus des personnages publics. Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Cristóbal Balenciaga, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Coco Chanel, André Courrèges, Nina Ricci, Thierry Mugler, Giorgio Armani, Gianni Versace, Christian Lacroix, Helmut Lang, Miuccia Prada, Jean-Paul Gaultier, Tom Ford sont des créateurs de tendances du haut au bas de l'échelle sociale avec leur notoriété qui les classe parmi les célébrités.

Dans les pays tempérés, la mode est renouvelée dans deux cycles Automne/Hiver et Printemps/Été. Avant que les collections n'arrivent dans les boutiques, un gros travail d'équipe est fourni dont les collections sont conçues six à huit mois à l'avance.

Une des plus grandes réussites financières dans le domaine vestimentaire du prêt à porter est peut-être réussie par les prix bas pratiqués par la société Zara.

La notion de mode m'exprime déjà quelques remarques.

Comment être conforme et suivre la mode de la société et être soi en exprimant en même temps sa propre sa personnalité ?

Est-ce être en avance sur la mode et aller la chercher là où elle débute et se construit comme à Milan, la Mecque de la mode, par exemple comme le dit mon épouse ? Cela me rappelle ma visite à Milan que j'avais appelé "L'escalope milanaise"

Est-ce pour se sentir mieux dans sa peau dans les périodes troublées de notre temps ?

Questions banales ou existentielles.

Cette fois, c'est peut-être aux dames et aux hommes qui se sont aussi mués en admirateurs de la mode, que je m'adresse.

En 1959, nait la poupée Barbie qui a dû évoluer avec l'air du temps pour ne pas mourir. Son nom complet est Barbara Millicent Roberts. Dans une série de romans publiés par Random House, les noms de ses parents sont George et Margaret Roberts, originaires de la ville fictive de Willows, dans le Wisconsin. Elle y fréquente le lycée de Willows. Dans les livres de Generation Girl, publiés par Golden Books en 1999, elle fréquente le lycée international fictif de Manhattan, à New York (basé sur la Stuyvesant High School, dans la réalité).

.

Le cinéma vient de sortir le film "Barbie" pour revoir le monde en rose ou la vraie vie.

La réponse est peut-être dans la suite en photos de l'expo après ce clic.

Allusion