La souris verte

Elle en voit de toutes les couleurs

Elle avait connu un grand succès d'estime dans les écoles maternelles au temps lointain où la comptine avait toute sa place pour des enfants sages et obéissants. Qu'importe alors qu'elle distillait discrètement un message alchimiste réservé aux initiés. Les gamins chantaient et le message passait tandis que les parents n'y voyaient que du feu. La souris quant à elle, vivait des jours heureux, fière de sa notoriété tout autant que ravie de se fondre dans nos vertes prairies.

Puis la souris a changé son fusil d'épaule. Les dents de lait lui ont imposé de vider son bas de laine, distribuant sans compter pour faire oublier une perte douloureuse. Elle se fit alors toute petite pour se glisser sous les oreillers, ignorant alors les chats et les pièges, pour assurer vaillamment sa mission.

Le petit rongeur n'était pas au bout de ses peines. Il devint, par un étrange mystère et une curieuse métempsycose qui fit d'elle une jeune fille accorte et un peu naïve, enjeu de toutes les traques masculines. La souris ne voyait alors pas le mal dans cette quête quelque peu pressante tandis que le concept de harcèlement n'avait pas encore fait son chemin.

Poursuivant ses multiples transformations, elle devint le morceau le plus prisé du gigot d'agneau. Elle fit les délices de bien des gourmets et nombre d'entre eux pouvaient la mordre à pleine dent parce qu'il y a fort longtemps, elle leur avait fait don d'une belle pièce. Il y avait alors une certaine logique dans ce changement de cap.

Il en fut tout autrement lorsqu'elle devint le petit instrument magique des ordinateurs. Un fil à la patte, elle mettait le curseur fort haut, devenant même le sujet de conversation et de confusion d'un Président de la République qui, quoique grand amateur de pommes, n'était pas à la page du progrès numérique. Elle fit ainsi son retour dans bien des foyers, trônant souvent sur un bureau.

Puis elle dut se faire une raison, le fil lui fut fatal tout autant que ce fameux trackpad qui lui vola la vedette. Elle se trouva remisée au placard, oublié de tous, rongeant son frein avant que d'engager une nouvelle métamorphose pour un retour en grâce. La souris en ayant vu de toutes les couleurs, elle ne désespérait nullement de sa réhabilitation.

C'est alors que le petit animal s'enquit de l'origine de son nom et des différents autres usages que les humains en firent. Elle se fendit d'un petit rictus quand elle comprit qu'elle fut il y a fort longtemps un sourire avant que de venir désigner le petit rongeur domestique de couleur grise. Cependant chez elle, la couleur joue un rôle prépondérant puisque souris désigne une couleur rare pour une robe de cheval, ainsi qu'une teinte particulière de gris pour les peintres.

Sous l'occupation, elle désigna le personnel féminin de la Wehrmacht, une forme plus sympathique que les doryphores qui désignaient leurs collègues masculins. La chose militaire ne lui avait pas été inconnue puisqu'elle servait encore à nommer la mèche enflammée qui mettait le feu à la charge.

Au XVII° siècle, les femmes qui semblaient alors moins effarées par l'idée, se coiffaient d'un ornement qui se désignait ainsi. On imagine mal aujourd'hui le terme souris dans la mode féminine tant l'aversion pour l'animal est devenue grande alors que sa présence dans les maisons s'est considérablement réduite.

Depuis la souris a passé la main, se faisant plus rare. C'est ainsi qu'en autre utilisation, elle permit de désigner l'espace entre le pouce et l'index avant que d'être férocement mise à l'index dans cette société qui ne supporte pas les petites bêtes. La pauvre souris se pare de blanc pour servir de terrain d'expérience dans les laboratoires. Quelle triste fin pour celle qui ne s'imagine plus en escargot tout chaud …

À contre-usage.