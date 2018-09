Le départ en vacances

Il y a de quoi avoir les boules...

Une boule, une flèche, l’aventure commence déjà dans ce curieux assemblage qui se prend pour un attelage. Ne sachant pas combien de chevaux sont sous le capot, j’hésite déjà à user de la comparaison. Pourtant il faut bien se résoudre à compléter le véhicule de cet appendice mal commode qui allonge la route et la rend plus compliquée encore.

Partir sans bagage est certainement la meilleure solution pour éviter ce lourd et encombrant fardeau. Mais comment se satisfaire de peu quand les promesses estivales exigent canoës et planches, vélos et autres volumineux compagnons d’un été réussi ? Rien de tout cela ne tient dans une valise ni même dans un coffre désespérément trop petit. La prothèse s’impose donc pour être du nombre de ceux qui s’activent sans compter.

La tâche est rude pour qui veut que tout soit amarré bien avant que de voir l’Océan. Les paradoxes sont nombreux, celui-ci n’est pas des moindres. Curieusement les bouts et les gréements ne sont pas recommandés. C’est la sangle qui règne en maîtresse absolue de la chose pourvu qu’elle dispose d’un tendeur. Le bon soutier use de son oreille pour faire vibrer la dame et apprécier au bruit si la tension est à son comble. Un petit coup supplémentaire et c’est le drame, la sangle lâche, il faut tout recommencer.

Grande est la tension, il n’y a plus ce qu’il faut pour que tout ce barda voyage sans bouger. Il faut se satisfaire des bons vieux expédients, le tendeur et la ficelle de cuisine faute de mieux. Pour la bâche, c’est pire encore, l’amoncellement ne permet pas l’usage des rivets prévus à cet effet. La bricole sera de mise, chatterton et ruban adhésif. Pourvu qu’il ne pleuve pas sur la route, ce serait pire encore.

Cette fois tout est paré. Il ne reste plus qu'à fixer la remorque au véhicule. Mais l’étourderie est bien sûr la compagne idéale du maladroit. La boule est rétractée pour respecter le code de la route. Comment la sortir de son réceptacle ? C’est encore des tracasseries, des cris et des contorsions. Décidément les vacances ce n’est pas de la tarte. Miracle, la sphère est en place, la flèche s’y fiche à merveille. Tout est en place.

Manque de chance, le coffre n’était pas rempli. Il faut la détacher. Cette fois c’est le choc, la flèche vient se poser sur le pied nu du malheureux. Les tongs ne garantissent pas contre pareille maladresse. Les valises, apprend alors le conducteur exténué, ne sont pas encore bouclées. Il trépigne, il s’énerve, il finit pas crier ce qui, avouons-le n’arrange rien.

Bien plus tard, le coffre déborde. Tout ou presque a trouvé une place sans qu’il soit possible de le fermer. Un nouvel ordonnancement s’impose. L’art du rangement exige du calme et de la patience. C’est justement ce qui manque le plus en cet instant. Déjà une heure que le départ projeté aurait dû se faire. C’est à bout de nerfs que la famille monte dans la voiture.

Le conducteur découvre alors qu’il doit commencer par une marche arrière. Seul, c’est déjà compliqué, avec l’attelage cela devient difficile mais avec les passagers, c’est parfaitement impossible. Les remarques fusent, les maladresses s’ajoutent aux fausses manœuvres. La remorque a un indéniable esprit de contradiction.

Un coup de volant à droite, la diablesse vire sur la gauche. Le pilote se sent désemparé. Il n’en peut plus. Il prie femme et enfants de descendre, prétextant qu’il a besoin qu’ils le guident. C’est en fait la quiétude qu’il réclame. En dépit du silence retrouvé dans l'habitacle, le choc est inévitable. La flèche est tordue, les vacances ne sont pas à l’eau, ce sont seulement les activités nautiques et sportives qui ont pris un coup dans l’aile.

La garage reçoit le fardeau et son chargement. La voiture, redevenue légère, prend enfin la direction de l’Océan. Deux heures de retard, les nerfs en pelote et pour corser le tout, un bouchon se profile déjà à l’horizon. Vivement le retour !

Fléchissement vôtre.