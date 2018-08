Le plus beau village de France

@juluch

j’ai manqué m’y installer avec mon métier Haute-lisse en 1984. Mais je suis allée tâter le terrain,..10 personnes,...Aucune librairie. Moi qui aime rencontrer des personnes et échanger. Entre le fantasme et le rêve,...enfin, j’ai ramené une superbe cardabelle. http://lecami.eklablog.com/la-cardabelle-chardon-magique-p742120 . ayant silloné presque toute la France, La Montagne de Lure et ses environs resteront à jamais ancré dans mon coeur. Parfois, dans les sentes, on a l’impression de toucher le doigt de Dieu. https://www.alamy.com/stock-photo/montagne-de-lure.html . Mes vacances ont toujours été associée à un écrivain : cette fois, j’ai rêvé de NYONS,.. pour y trouver peut-être la VERITE,... derrière le DENI.