Le roi, l’oie et la noix

Un emblème qui fait grand bruit

Gaston III, en bon roi en mal de notoriété se mit en tête de modifier les emblèmes de son royaume. Si la chose peut vous sembler aisée, pour le malheureux souverain ce fut un véritable casse tête. C'est justement en ce faisant de par devers lui cette réflexion qu'il eut l'idée saugrenue de mettre une noix au centre de son blason. Une pensée que ses conseilleurs jugèrent comme vous pouvez le supposer.

Le monarque éclairé, comme il se doit, voyait dans le cerneau de noix la plus parfaite représentation du cerveau, lui qui entendant mettre l'esprit au centre de son pouvoir. C'est justement ce qui lui valait les critiques acerbes de ses collègues, tous persuadés que c'est au contraire la force et la contrainte qui assuraient la pérennité de leur position. Le pauvre roi ignorait que ces méchants tirèrent parti de ce choix en prétendant que son royaume n'était qu'une coquille vide.

La noix ne fut pas non plus du goût de ses sujets. Ils lui auraient préféré la châtaigne, ce pain du pauvre qui assurait la subsistance de nombre d'entre-eux. Sur ce point, Gaston III ne leur donnait pas tort. Il savait le rôle vital de ce fruit sec dont les multiples usages alimentaires étaient si précieux pour ses sujets mais sa bogue, hérissé de piquants ne lui disait rien qui vaille. Lui le Prince au gant de velours n'y voyait que l'expression d'une volonté guerrière.

Il lui fallut beaucoup de persuasion pour faire admettre la noix. Par moment son trône avait vacillé, il en avait fait de l'huile jusqu'à ce qu'il songe à associer un animal familier pour compléter le blason. L'âne fut sa première idée, son intelligence, connue des esprits avisés, le plaçait au centre de sa volonté d'un gouvernement éclairé.

Cette proposition fit se dresser non pas les oreilles mais les bras de ses conseillers. L'âne allait provoquer bien des moqueries notamment de toute la chevalerie des royaumes limitrophes, prompte à se gausser du baudet perché sur leurs vieilles ganaches. Les proches du souverain étaient même désarçonnés par la naïveté de leur maître, incapable semble-t-il de maitriser les subtilités de la héraldique royale.

Il s'en suivit de terribles prises de bec qui firent germer la nécessité de se tourner vers la basse-cour pour mettre un terme à cette controverse. Le coq en tout premier lieu fut mis en avant ce qui déplut tout à fait à Gaston III puisqu'un roitelet voisin en usait de manière ridicule. Après avoir fait le tour de la volaille, l'oie reçut tous les suffrages pour son port altier, sa blancheur virginale, sa démarche chaloupée et son caractère bien trempé.

Il ne nous appartient pas de juger les arguments qui prévalurent à ce choix. En matière politique, l'argutie vient toujours au secours des propositions pour faire passer pour une idée géniale, une parfaite absurdité. Nous en avons la démonstration chaque jour … Toujours est-il qu'ainsi fut décidé : l'oie et la noix représenteraient désormais la principauté de Foix.

Ce fut alors le début d'une querelle inextricable avec la République libre de Troyes en Champagne qui revendiquait les mêmes emblèmes. Les premiers prétendant que leur lointain voisin poussait le bouchon trop loin, se mirent avec effervescence sur le pied de guerre. Les seconds fort mal à propos affirmèrent que les nordistes les gavaient. La guerre semblait inévitable.

C'est alors qu'Gaston III, en bon prince pacifique, mit de l'eau dans son mousseux. Il avoua confit que l'Oie pouvait conduire à sa perte et qu'il acceptait d'en rabattre. Il se contenta d'un joli foie gras côtoyant sa noix. Un foie qui du reste ne leurra pas les spécialistes qui remarquèrent qu'il provenait bel et bien d'une Oie élevé en plein Gers … Mais du côté de Troyes, on ferma les yeux sur ce détail. Le nouvel emblème avec de quoi leur clouer le bec et leur couper les ailes.