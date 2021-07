Mémoire d’une Pierre Percée

@jef88

Le château de Pierre-Percée (Meurthe et Moselle) faisait partie de la ligne de fortifications du sud de la Lorraine avant son partage, alors que l’évêque de Metz était le maître de l’ancienne Lotharingie. L’ancien nom de ce site était « Langstein » ou « Langenstein », et appartenait à la famille de Salm qui contrôlait une « principauté » du même nom autour de Senones et constituait une véritable verrue pour les évêques de Strasbourg (une partie du territoire était en Alsace) et Metz qui se sont entendus pour les « neutraliser »..

Le « château » d’Epinal qui a été rasé avait les mêmes fonctions et les mêmes caractéristiques. Il était aussi doté d’un puits (et d’une citerne) pour abreuver bétail (d’abord) et garnison (ensuite) en cas de siège. Il a été comblé, lui aussi, mais ce qu’il en reste montre que les seigneurs et évêques n’étaient pas avares du travail de leurs sujets et paroissiens.

Il n’y a rien de mystérieux dans tout ça. Il est seulement dommage que les recherches archéologiques en France ne trouvent plus guère de financement qu’à travers l’INRAP (qui fait un travail indispensable), pour préserver un patrimoine mis e n danger par des gros travaux. On considère que ce qui est enfoui peut attendre, sans doute des jours meilleurs où nos descendants s’intéresseront à leurs origines.