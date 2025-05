Mourir ou rire

https://www.franceinter.fr/humour/a-gorge-deployee-nerveux-de-domination-differents-rires-expliques-par-boris-cyrulnik-et-bruno-humbeeck

Etrait : « « Gelan » et « catagelan » : du rire qui fait du bien à celui qui détruit.

« Le gelan, c’est le rire positif, convivial, qui ne se produit que dans un contexte ludique, sécurisant et créateur de lien bienveillant. Ce rire-là est partagé avec les jeunes animaux : le jeune singe, le jeune rat rient comme ça ».

Le catagelan est le rire menaçant des grands singes. On ne rit ainsi qu’avec ceux dont on partage la cible. On n’a pas envie de rire avec lui si on n’a pas la même cible. »