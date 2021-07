Parfums de pins méditerranéens...

J'aime les pins si divers, si variés par leurs formes, leurs branches : pins droits, pins tortueux, pins tourmentés et penchés qui bordent la côte méditerranéenne, pins qui rejoignent la mer, la caressent, semblent vouloir la séduire... pins maritimes, parasols, sylvestres aux noms si différents...

Le pin nous ravit aussi par son parfum intense et sa voluptueuse odeur de sève, de résine, pins aux branches chargées et lourdes de pignes, pins aux aiguilles acérées, pins à la ramure somptueuse, pins grandiloquents, immenses qui côtoient le ciel et le rejoignent .

J'ai sous mes yeux un grand pin langoureux qui déploie ses branches doucement agitées par la brise marine, que son murmure est doux ! Il balance mollement sa ramure et ce léger mouvement offre un spectacle plein de charmes... bruissements d'aiguilles de pins à peine perceptibles, pignes qui virevoltent aux souffles redoublés du vent. Le tronc noueux étale ses fortes branches, et en dévoile d'autres plus ténues, plus fragiles que le violent mistral brise parfois...

Pins majestueux qui peuplent mon jardin, j'admire aussi vos couleurs nuancées : vert tendre ou plus foncé, vert amande ou pastel, troncs grisâtres et noueux, aux écailles de serpent, troncs fendus de stries, aux dessins réguliers, tableaux faits d'entrelacs ....

Odeur prégnante et somptueuse des pins mêlée au parfum de l'iode marine ! Senteurs divines imprégnées de la chaleur du midi, vous envahissez le paysage et façonnez une toile harmonieuse de sensations. Les cigales aussi viennent ajouter leur voix mélodieuse aux couleurs chatoyantes des arbres...

Pins du sud, du soleil, de la Méditerranée bruissante de vagues, pins du midi rayonnant, vous resplendissez de lumière !

Plus la chaleur est intense, plus vous rayonnez de couleurs, de senteurs, de beauté, de bonheur....Vous frémissez du chant renouvelé des cigales, vous le répercutez à l'infini !

Vos touffes d'aiguilles légères nous font sentir l'été. Pins odorants, vous qui cachez, recélez, accueillez les cigales, vous élevez leur chant jusqu'au ciel !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-parfums-de-pins-mediterraneens-109633527.html

Vidéo :