Pour le plaisir des mots : le sentier !

e me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon / Je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon", chantait Colette Renard en 1963 dans l’inoubliable et provoquant Les Nuits d’une demoiselle.



Vous l’aurez compris, la chanteuse française raconte dans une longue suite de vers comment elle fait l’amour. Le vocabulaire argotique employé est riche, les tournures de phrases bourrées d’humour et nous montre à quel point la langue française ne manquait pas de créativité, il y a encore peu de temps, lorsqu’il s’agissait de nommer les parties intimes féminines.

Aujourd’hui, ces mots sont tombés l’oubli, remplacés par des expressions plus vulgaires ou moins recherchées. D’où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils dans une majorité des cas des termes négatifs, utilisés parfois comme insultes ? Réponses. A COLETTE RENARD,...