Pour le plaisir et la poésie des mots : la demoiselle !

@rosemar

Un autre mot : le « paletot ». Quel rapport ? Et bien c’est le complément de la carcasse du canard gras. La peau, les manchons et les cuisses, le compose, la carcasse a été retirée comme le foie et les magrets, ... reste donc cette peau grasse. Ce paletot est souvent farci et recousu, il se présente alors comme un canard entier, cuit au four ou mieux à la cheminée, il régale les convives du réveillon.

Difficile à trouver en dehors du pays occitan, il faut aller sur les marchés au gras du Tarn à Albi ou Gaillac, du Gers à Auch ou Lectoure, des Landes jusqu’au Pyrénées pour le trouver...