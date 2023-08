Qui c’est ?

C'est le plombier…

Fernand Raynaud ne pouvait savoir que cette profession dont il se gaussait aimablement allait prendre une importance capitale dans nos existences d'homo-énergicus tout comme dans le langage du quotidien. La crise a placé cette profession au centre des préoccupations tout en lui déroulant un tapis doré sous les pieds. Pour le plombier, plus question de tenter de joindre les deux bouts, ses fins de mois ne connaissent plus les aléas climatiques.

Du reste, il ne faut pas s'y tromper, les frais de déplacement de la corporation se sont envolés à la même vitesse que le prix du cuivre, matière qui du reste, ne rentre plus guère dans les pratiques de la profession. Il convient de se pencher pour ce noble métier quand on entend avoir une activité mobile plutôt que de devenir infirmière ou aide à domicile. Ces dernières ont le tort de ne pas rouler en camionnette sans doute pour se voir dédommager réellement.

Mais ne jetons pas la pierre à ces artisans qui ont su faire la soudure tout en évitant la fuite des capitaux. Ils ont su se mettre à l'abri des fluctuations des caprices gouvernementaux, tournant plus vite que le vent entre chaudières à condensation, pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques. De la haute contorsion qui exige un peu de formation et beaucoup de dividendes.

Ce sont les bénéfices qui coulent dans les tuyaux tandis que l'opacité des financements et des orientations gouvernementales leur impose d'être conseillés par un conjoncturiste financier. Il convient même d'être à l'affût des fuites pour anticiper les nouveaux caprices d'un pouvoir en surchauffe, incapable d'anticiper les variations politiques.

Le plombier n'a plus besoin, à ses heures perdues, de jouer du chalumeau pour vider quelques coffres-forts. Il roule sur l'or. C'est du moins ce que laisse à penser la douloureuse facture qu'il laisse à ses clients. Mais ne nous y trompons pas, quoique collègue énergétique avec la société TOTAL, il demeure dans la caste des PME, ces professionnels qui sont assommés de charges et d'impôts dans une nation où seuls les plus nantis et nos ministres intègres échappent à la pression fiscale.

Le plombier roule alors des épaules et fait le bonheur des plateaux TV et des radio trottoirs en houspillant vertement un représentant du pouvoir qui ne s’est jamais préoccupé de sa note de chauffage. Que ces porte-paroles de la navigation à vue se méfient, avec lui, il risque fort d'y avoir de l'eau dans le gaz, qu'il soit de schiste ou bien russe.

Notre brave artisan joue de la clef anglaise, il en est même un virtuose. C'est par sa fréquentation qu'il entend les sirènes du frexit et qu'il saisit plus que les autres à quel point ce sont les directives européennes qui expliquent le bordel ambiant. Il convient alors d'écouter ses griefs vis à vis d'une institution qui se montre impitoyable pour les humbles et admirablement bienveillantes pour les plus riches et puissants.

Le plombier se fait rare, il va bientôt rejoindre les médecins généralistes dans la catégorie des espèces en voie de disparition dans nos territoires abandonnés. Ne plus se soigner ou ne plus se chauffer, il y a sans doute une complicité des uns et des autres pour mettre à mal le corps social qui a fait l'insupportable choix de vivre à la campagne.

Va-t-on s'orienter vers la création d'un système d'urgences énergétiques téléphoniques pour donner les conseils de base afin que le citoyen abandonné puisse se débrouiller par lui-même. Il suffit de reconvertir tous les professionnels de la profession plombière qui passent leur temps au téléphone en se prétendant représentant de la Préfecture, de la Région ou bien d'une agence gouvernementale afin de nous chauffer les oreilles avec de vaines promesses, des subventions illusoires, des chèques énergétiques en bois.

À contre-feu.